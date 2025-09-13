如果5G降價「願意升級嗎？」　一票2原因搖頭：比4G便宜再考慮

▲如果降價，會考慮用5G嗎？（示意圖／記者周亭瑋攝）

記者曾筠淇／綜合報導

現在大多數人都有辦網路，有些人選擇4G，也有人已經用5G。近日就有網友發文表示，正好有立委點出5G比較少人用的原因，如果5G未來降價，用4G的大家會不會想要升級呢？貼文曝光後，引起網友討論。

立委林俊憲發文表示，電信業者為了回收成本，「把5G資費訂到最低1399元，比4G方案貴一倍」，但服務品質卻沒有明顯提升。他指出，民眾常抱怨5G「價格貴、範圍少、訊號差、超耗電」，由此可知，高資費和品質問題就是最大阻礙。因此他呼籲NCC與數發部，「善用政策工具促成業者降價，讓更多人及早享受到5G的便利」。

就有網友在PTT的Gossiping板上，以「5G費用降，你會想換5G嗎」為標題發文，提到有立委點出，用5G的人之所以不多，就是因為太貴了，且4G、5G似乎沒有太大差異。因此他就想知道，如果未來5G能降價，用4G的大家會不會想升級？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「沒比較快又那麼貴，誰要用」、「如果5G也有499不限速吃到飽，一堆4G釘子戶就會立刻跳5G」、「400以內吃到飽再叫我」、「沒有499吃到飽我可是不辦的喔」、「5G吃到飽我是願意啦，但請提升5G品質和速度，不要再4G、5G一直換」。

其中不少網友都點出2大問題，「5G問題是根本沒多快」、「比4G便宜再考慮，畢竟收訊比4G差」、「在台灣的話不考慮，因為價格高，訊號又不穩，又耗電，遠不如4G」、「5G的訊號未必比4G好喔」、「訊號比4G爛，那怎樣都得更便宜再說」、「5G更耗電，等不會噴電我再換」、「4G夠用還省電，幹嘛換」、「超耗電到底誰要」。