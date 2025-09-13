　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

如果5G降價「願意升級嗎？」　一票2原因搖頭：比4G便宜再考慮

滑手機,訊息,手機,傳訊息,講電話,LINE,IG,私訊,聊天,感情,劈腿,偷吃,正宮,抓姦,崩潰。（圖／記者周亭瑋攝） 

▲如果降價，會考慮用5G嗎？（示意圖／記者周亭瑋攝）

記者曾筠淇／綜合報導

現在大多數人都有辦網路，有些人選擇4G，也有人已經用5G。近日就有網友發文表示，正好有立委點出5G比較少人用的原因，如果5G未來降價，用4G的大家會不會想要升級呢？貼文曝光後，引起網友討論。

立委林俊憲發文表示，電信業者為了回收成本，「把5G資費訂到最低1399元，比4G方案貴一倍」，但服務品質卻沒有明顯提升。他指出，民眾常抱怨5G「價格貴、範圍少、訊號差、超耗電」，由此可知，高資費和品質問題就是最大阻礙。因此他呼籲NCC與數發部，「善用政策工具促成業者降價，讓更多人及早享受到5G的便利」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

就有網友在PTT的Gossiping板上，以「5G費用降，你會想換5G嗎」為標題發文，提到有立委點出，用5G的人之所以不多，就是因為太貴了，且4G、5G似乎沒有太大差異。因此他就想知道，如果未來5G能降價，用4G的大家會不會想升級？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「沒比較快又那麼貴，誰要用」、「如果5G也有499不限速吃到飽，一堆4G釘子戶就會立刻跳5G」、「400以內吃到飽再叫我」、「沒有499吃到飽我可是不辦的喔」、「5G吃到飽我是願意啦，但請提升5G品質和速度，不要再4G、5G一直換」。

其中不少網友都點出2大問題，「5G問題是根本沒多快」、「比4G便宜再考慮，畢竟收訊比4G差」、「在台灣的話不考慮，因為價格高，訊號又不穩，又耗電，遠不如4G」、「5G的訊號未必比4G好喔」、「訊號比4G爛，那怎樣都得更便宜再說」、「5G更耗電，等不會噴電我再換」、「4G夠用還省電，幹嘛換」、「超耗電到底誰要」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/11 全台詐欺最新數據

更多新聞
550 1 8028 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
預售官網崩了！iPhone 17遭嫌醜仍搶爆　陸果粉嘆：比去
整車屍體！恐怖畫面曝　抓上百隻綠鬣蜥
又一品牌撤台！　全台7個專櫃全部結束營業
H級辣模產前2週　突宣布離婚！
獨／館長健身房重訓倒地　41歲女宣告不治
快訊／航警收賄放行449條加熱菸　2大過免職
民眾急瘋了！400m人龍癱瘓街頭　代購一盒飆1500

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

1風潮「都是姐姐輩在做」　她驚：年輕人不愛了？過來人曝原因　

快訊／大雷雨炸2縣市「防冰雹」　警戒範圍曝

快訊／14:44花蓮規模3.2地震　最大震度3級

快訊／新北熱飆37.3度　10縣市「高溫警示」

如果5G降價「願意升級嗎？」　一票2原因搖頭：比4G便宜再考慮

台鐵10月起「北中增4班新自強號」直達車　最快1小時50分抵達

土庫商工謝秀珍老師獲杏壇芬芳獎　「心中有愛教學無礙」立典範

洗澡時「不能邊洗眼鏡」　真相長知識！驗光師：放車上也不行

俄羅斯7.5強震　氣象署：「海嘯威脅」確認解除

今夏「蚊子變少了」關鍵曝光！專家：吸血慾望減弱　9月進入高峰

金鍾國向RM成員宣布結婚　劉在錫.哈哈震驚到失語

【你好 我吃一口】主人挑釁烏龜 下一秒竟被咬慘叫！

梓梓球場邊「換內衣」　震撼元元：這18禁吧！

【孟婆湯又稀了】1歲娃：這麼大了丟水瓶還失敗？這有很難嗎？

【法官的孫】陳漢典超狂家族背景起底！ 親友讚：他真的零架子

新郎給岳父敬茶 #伴郎團 舉杯：就等這一聲爸

Joeman兼職被抓包？　撞臉「上車舞」男主播

【逃逸中】狙殺川普盟友嫌犯逃亡！　「從屋頂跳下」影像曝

北士科稀有雙首排！遠雄泱玥57坪追求水岸視野的極致展現

【不想上車】被逼看同事跳舞 受害者求放過XD

1風潮「都是姐姐輩在做」　她驚：年輕人不愛了？過來人曝原因　

快訊／大雷雨炸2縣市「防冰雹」　警戒範圍曝

快訊／14:44花蓮規模3.2地震　最大震度3級

快訊／新北熱飆37.3度　10縣市「高溫警示」

如果5G降價「願意升級嗎？」　一票2原因搖頭：比4G便宜再考慮

台鐵10月起「北中增4班新自強號」直達車　最快1小時50分抵達

土庫商工謝秀珍老師獲杏壇芬芳獎　「心中有愛教學無礙」立典範

洗澡時「不能邊洗眼鏡」　真相長知識！驗光師：放車上也不行

俄羅斯7.5強震　氣象署：「海嘯威脅」確認解除

今夏「蚊子變少了」關鍵曝光！專家：吸血慾望減弱　9月進入高峰

專訪／谷關溫泉量連日本人都吃驚　虹夕諾雅總經理揭台日文化差異

台南魚塭→產業專區大翻轉　在地：地價上看6字頭

瞄準美韓！金正恩宣布「核武、常規武力」雙軌並行　視察坦克研發

預售官網崩了！iPhone 17遭嫌醜仍搶爆　陸果粉嘆：比去年難搶

南非將我駐處片面降級　當地媒體批「拋棄曼德拉智慧」動搖雙邊互信

加薩傷亡逾20萬人　以軍前參謀長：軍事決策「從未受過法律限制」

國小老師因「孩子太小」 要求家長「輪流到校打掃」

停工廠房鬼月「電費破萬」暴漲167倍　屋主氣炸：好兄弟開趴？

屏東萬丹綠鬣蜥超氾濫！農民快瘋了　1晚抓百隻超恐怖畫面曝

H級辣模產前2週宣布離婚！　「3個月短命婚玩完」導火線曝

梓梓球場邊「換內衣」　震撼元元：這18禁吧！

生活熱門新聞

轉錢給自己「帳戶慘被凍結」！行員說話了

她抵制四叉貓　遭罵「臭X魚」報警怒告

柯文哲臀部有「2個極大的對稱傷口」很痛

水電費新型詐騙「讓上百家庭破產」？真相曝光

「鬼門要關了」3生肖黑翻紅　9禁忌一次看

賓賓哥直播疑打老翁！音檔流出認：有甩巴掌

快訊／俄羅斯外海7.5強震　氣象署發布海嘯消息

洗澡「不能邊洗眼鏡」　放車上也不行！真相長知識

柯文哲7千萬交保遭撤銷！一票罵陳智菡：都妳

下週變天！　專家：熱帶低壓生成非常靠近台灣

不只四叉貓！雪坊終止「黃士修、陳沂」合作

外貌出眾又深情！娶這3星座女最安心

華航「訊號異常航班」捨近求遠轉降高雄　民航局開罰60萬元

更多熱門

相關新聞

陳漢典人生勝利？老粉搖頭：早期很慘

陳漢典人生勝利？老粉搖頭：早期很慘

藝人LuLu（黃路梓茵）、陳漢典的婚訊，讓不少人直呼驚喜，就有網友認為，陳漢典模王出世，有《全民大悶鍋》郭子乾罩，背後還有王偉忠。大悶鍋之後還有《康熙來了》，換蔡康永、小S罩，康熙沒了還有《綜藝大熱門》，換吳宗憲罩，直呼「他演藝經歷真的也太順了吧！」但就有老粉絲曝光陳漢典勵志故事，「他其實早期很慘。」

日本買iPhone 17最多省近5千「退稅再省10%」

日本買iPhone 17最多省近5千「退稅再省10%」

陳漢典、Lulu沒被發現？大票點頭：不會懷疑

陳漢典、Lulu沒被發現？大票點頭：不會懷疑

財劃法出包國民黨甩鍋中央　他笑死：自己拉的屎自己處理

財劃法出包國民黨甩鍋中央　他笑死：自己拉的屎自己處理

蘋果上架「新充電頭」能快充　果粉傻眼搖頭

蘋果上架「新充電頭」能快充　果粉傻眼搖頭

關鍵字：

4G5G網路林俊憲PTT

讀者迴響

熱門新聞

轉錢給自己「帳戶慘被凍結」！行員說話了

小禎18歲女兒Emma超正！「仙女臉蛋不輸女偶像」

Jennie爆熱戀！街上牽手緊抱好萊塢男星「私照外洩」

水塔泡屍身分確認　拆除工疑行竊失足溺斃

高市議員特助竟是「美濃大峽谷」盜採地主

台中女被抱上床性侵「崩潰給保險套」！野男中途拔套：不願就殺妳

被當砲友不交往！激戰完女刀刺心儀男　二審獲緩刑

她抵制四叉貓　遭罵「臭X魚」報警怒告

柯文哲交保遭撤銷　吳子嘉預測結果

加熱菸最快10/11上市！國健署核定「8品項、3載具」合法販售

黃國昌：柯文哲力挺我成為新北最好選擇

航警收賄放行旅客夾帶加熱菸　還走公務門

台灣臀后開啟「原味內衣褲」賣場　面交卸貨加價1500元

Lulu結婚後首發文！「多拼命才成為一家人」

柯文哲臀部有「2個極大的對稱傷口」很痛

更多

最夯影音

更多

金鍾國向RM成員宣布結婚　劉在錫.哈哈震驚到失語

【你好 我吃一口】主人挑釁烏龜 下一秒竟被咬慘叫！

梓梓球場邊「換內衣」　震撼元元：這18禁吧！

【孟婆湯又稀了】1歲娃：這麼大了丟水瓶還失敗？這有很難嗎？

【法官的孫】陳漢典超狂家族背景起底！ 親友讚：他真的零架子

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯宵夜大PK

全聯宵夜大PK

「文里補習班」開課啦！今天要來補「好眠」，開箱6樣全聯宵夜，讓你吃飽好睡覺！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面