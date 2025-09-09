台南進軍澳洲食品展！　黃偉哲率六大品牌推銷農漁產品

▲台南市長黃偉哲率領市府團隊與六大品牌進軍 2025 澳洲食品展，力推優質農漁產品。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市長黃偉哲親自率隊前往澳洲雪梨，參加2025澳洲食品展，展期自9月8日起至11日止，於雪梨達令港國際會議中心盛大舉行，今年「台南館」是全台唯一單獨設館的城市，由黃市長領軍農業局攜手六大食品業者參展，期盼將台南最優質的農漁產品推向澳洲市場，提升國際能見度。

「台南館」開幕現場，黃市長親自介紹參展品牌，包括蔴鑽農坊、黃金蕎麥、綠品、綠園牧場、冠南及鮮饌等知名廠商。展出品項涵蓋新鮮水果、果汁飲品、果乾、蕎麥茶、草本茶、牛蒡茶、黑豆茶、虱目魚與其加工品、火鍋料等，展現台南農漁及食品產業的多元樣貌，也讓澳洲買家與消費者有更多健康、天然的選擇。

黃偉哲市長表示，澳洲消費市場講究健康與品質，與台南農產品特質高度契合。透過國際平台推廣「台南味」，不僅能讓世界看見台南，也為農漁民與食品業者開拓新商機。他強調，現場也安排試吃，希望更多人愛上台南美食，未來台南優質農漁產品能穩定銷售到澳洲市場，打造雙贏局面。

此次「台灣館」由經濟部國際貿易署主辦、外貿協會執行，而台南是唯一設館的台灣城市。駐雪梨台北經濟文化辦事處處長吳正偉致詞時也指出，非常榮幸有黃市長及多位澳洲地方貴賓出席，希望所有參展業者都能找到新夥伴、新市場。澳洲食品展每年吸引近 900 家廠商、超過 2 萬 5 千人觀展，是拓展國際食品市場的最佳平台。