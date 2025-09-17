前外長丁懋時病逝　1996年台海危機與美高層對話

▲前外交部長丁懋時。（圖／翻攝外交部全球資訊網）

記者葉國吏／綜合報導

前國家安全會議秘書長兼前外交部長丁懋時於10月16日病逝於振興醫院，享耆壽99歲。他是台灣外交界的重量級人物，曾擔任多項要職，包括總統府秘書長、國安會秘書長、駐美代表及外交部長，他的一生充滿了對國家的奉獻。

丁懋時於1925年10月10日出生在雲南賓川，從一名外交官起步，逐步在台灣政壇發揮影響。他的外派足跡遍及美國、盧安達、薩伊共和國及韓國，這些經驗為他日後的外交決策奠定了深厚基礎。他在台灣政壇上扮演的角色深受敬重，是國家對外關係的重要推手。

在1996年台海危機期間，丁懋時與美國副國家安全顧問史坦柏格（James Steinberg）在紐約進行了歷史性的對話，為台美關係開創了高層交流的先例。這場會談成為台美斷交後的突破性事件，也顯示出丁懋時在國際外交舞台上的影響力。

此外，他在同年5月秘密訪問日本，與官房長官梶山靜六就兩岸局勢及台日情報交換進行磋商，締造台日斷交後的首次高層安全會談。再往前推，1995年他以國安會秘書長身分陪同時任總統李登輝訪美，參與多次重大外交決策，丁懋時的外交成就堪稱台灣歷史的重要一章。