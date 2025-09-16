　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

17歲角頭小弟31刀殺女友　爸友人震驚「他平時很乖」：假日都去廟會

記者白珈陽、柯沛辰／台中報導

恐怖姐弟戀！台中市沙鹿區16日發生當街砍殺案，17歲駱姓少年懷疑21歲顏姓女友劈腿，竟持30公分長刀，在短短44秒內狂砍31刀奪命。據了解，駱姓少年是角頭小弟，平時從事討債工作。不過，父親友人透露，孩子雖然沒在念書，但平時個性乖巧，都會半工半讀分擔家計，假日參加廟會，沒想到會做出這樣的事。

駱姓爸爸的友人透露，他和駱爸是好兄弟，看著駱姓少年從小到大都是乖乖的，據他了解，駱家境不是很好，爸爸在外地工作，少年平時跟阿公、妹妹同住，半工半讀地過，假日參加廟會。

駱爸友人表示，駱姓少年現在沒在念書了，但蠻年輕就出來打工幫忙分擔家計，「他是一個很乖巧的小孩，不知道是發生什麼原因，會做出這種事，身為長輩聽到也是嚇一跳，很驚訝」。

▲▼17歲角頭小弟31刀殺女友　爸友人震驚「他平時很乖」：假日都去廟會。（圖／民眾提供）

▲駱姓爸爸的友人透露，少年平時很乖，不知道什麼原因，竟做出這樣的事，讓他也嚇一跳。（圖／民眾提供）

據了解，顏姓女大生是某科大大一夜校新生，先前住在外埔區，為了讀大學才搬到奶奶家住。不過，駱姓少年懷疑女方劈腿，於是16日上午9點多相約談判，拿出預藏長刀揮砍，儘管女方跪地求饒喊對不起，仍遭狠砍31刀奪命，當場倒臥血泊中身亡。

駱姓少年犯案後踢了顏女一腳，隨後騎著無牌機車逃逸，還向朋友及老大放話，稱自己要先去KTV歡唱後再投案，不料剛藏身在彰化一間摩鐵就落網，被帶回清水警分局訊問。

駱爸友人聽聞消息很意外，連忙趕到警局關心，也不禁對媒體感慨：「駱男平常很乖，也不知道是什麼事」。

▼少年友人透露，駱姓少年會拉K，有吸毒前科，這次犯案後為了逃避追捕，還拆下車牌。（圖／記者白珈陽攝）

▲▼沙鹿命案，台中市沙鹿區發生凶殺案，年約20多歲女子遭男子砍殺10多刀，當場慘死。（圖／記者白珈陽攝，下同）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/15 全台詐欺最新數據

更多新聞
589 1 8885 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／美股三大指數開高走低！
補習班負責人性騷、露下體　北市公布姓名「終身不得任教」
快訊／大樂透1億一注獨得！
快訊／于朦朧墜樓5天…母親曝死因
「萊爾校長紓壓球」限量500顆明早開搶　國民黨：拿了你會愛死
加拿大官網點名台灣「駕駛行徑魯莽」！

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

高雄晚間「機車撞輕軌」！騎士違規左轉受傷送醫

17歲角頭小弟31刀殺女友　爸友人震驚「他平時很乖」：假日都去廟會

快訊／陶晶瑩「辣杯杯」再被求償563萬　這次扳回一城

快訊／相驗結果曝！女大生跪地喊對不起仍被砍死...刀傷集中頭頸

快訊／台中民宅鐵皮加蓋起火　強烈火舌竄天

31刀砍死女大生！17歲少年嗆先唱KTV再投案　摩鐵被捕帶回警局

獨／釣魚控2天沒上班失聯！老闆沿岸找人...大漢溪畔驚見遺體

台中女大生遭男友砍31刀亡　高大成1關鍵推測：財殺可能性大於情殺

好樂迪新北埔墘店「廚房起火」！店家緊急疏散

北市驚見腫脹黑屍！女兒伴屍多日...開門喊：不要打擾媽媽睡覺

【龔益霆首露面】三立前高層兒涉性侵！抵達北檢沉默不語

【應曉薇母女情深】女兒「希望跟阿北都順利回家」

婁峻碩.焦凡凡曬超音波照 我要當爸爸了!!!

【後照鏡變雪花頻道】以為壞了...夫妻轉頭一看....

#阿嬤 的巨大坐騎 「70kg #高山犬 」無奈跟鄰居抱怨調皮事XD

【雪見遊憩區奪命車禍】單車騎士路旁休息　遭休旅車撞倒不治

張曼玉進雞舍「親手撿雞蛋」　隱居法國波爾多過農村生活

【龔益霆100萬交保】1.5小時湊齊！離開北檢全程沉默

【性別檢測卡關】林郁婷無緣拳擊世錦賽！李洋：全力幫她爭取

阿Ben唱歌驚豔全場　王識賢:哩安捏厚我揪歹看

高雄晚間「機車撞輕軌」！騎士違規左轉受傷送醫

17歲角頭小弟31刀殺女友　爸友人震驚「他平時很乖」：假日都去廟會

快訊／陶晶瑩「辣杯杯」再被求償563萬　這次扳回一城

快訊／相驗結果曝！女大生跪地喊對不起仍被砍死...刀傷集中頭頸

快訊／台中民宅鐵皮加蓋起火　強烈火舌竄天

31刀砍死女大生！17歲少年嗆先唱KTV再投案　摩鐵被捕帶回警局

獨／釣魚控2天沒上班失聯！老闆沿岸找人...大漢溪畔驚見遺體

台中女大生遭男友砍31刀亡　高大成1關鍵推測：財殺可能性大於情殺

好樂迪新北埔墘店「廚房起火」！店家緊急疏散

北市驚見腫脹黑屍！女兒伴屍多日...開門喊：不要打擾媽媽睡覺

新南向國際籃球賽文化大學開打　羅興樑盼用籃球搭起跨國交流

鋒總為范國宸差點挑戰紀錄嘆息也肯定：最難三壘安打都打出來了

快訊／美股三大指數開高走低！道瓊跌150點　台積電ADR上漲1.11%

林智勝桃園最後巡禮！阿誠感人主持　烏克麗麗+林智平驚喜熊抱

高雄晚間「機車撞輕軌」！騎士違規左轉受傷送醫

國慶煙火在南投！「1000發試放」3分鐘畫面曝光　規模十年最大

范國宸未能完全打擊嘆可惜　對胡智爲打擊率破五成驚訝：真的嗎？

情侶住飯店「嘿咻遭錄下」　竟收陌生訊息勒索：你女友真的好騷啊

《赴山海》穿幫畫面瘋傳！成毅手拿劇本穿洞洞鞋　本尊親上火線回應

台南交通事故降溫！　近3個月A1死亡事故減少42.9%防治見效

【雪見遊憩區奪命車禍】單車騎士路旁休息　遭休旅車撞倒不治

社會熱門新聞

台中女遭砍10多刀慘死！苦求「對不起」仍遇害

快訊／17歲男彰化落網了！他「44秒31刀」砍死女大生

44秒奪命畫面曝光！　台中男「31刀砍死女大生」

現場畫面曝光！桃園女遭男友割喉　摀頸求援：喉嚨一直滴血

即／大一女遭17歲男友砍死　學校悲痛發聲

台中女被亂刀猛砍慘死路邊　兇手隨手丟刀騎車逃亡

即／柯文哲開羈押庭　北院裁定結果出爐

女兒遭17歲男友亂砍31刀亡！父母崩潰認屍同意解剖

即／高雄女國中生沒去上學　家人驚見倒臥露台亡

肇事男誤認撞死人自責輕生亡　騎士獲救康復中

電子腳環沒電　柯文哲開庭中電話突響起

17歲角頭小弟31刀殺女友　爸友人震驚「他平時很乖」

台中21歲女遭亂刀砍死！身分曝光「女大生」　男友騎車逃逸中

即／女大生跪地仍被砍死　相驗發現刀傷集中頭頸

更多熱門

相關新聞

即／後龍鐵皮屋大火　大批農機具陷火海

即／後龍鐵皮屋大火　大批農機具陷火海

苗栗縣後龍鎮水尾里一處數百坪鐵皮屋，今（16）日下午約1時許突然竄出大火，裡面擺放大型農機具和汽油等易燃物，火勢迅速延燒，數里公遠都能看到衝天的黑煙，業者和工人及時逃生，所幸無人傷亡，但損失慘重，消防局調度多輛水箱車，正全力灌救當中。

竹南銀樓搶案！少年動手搶70萬金飾4嫌被逮

竹南銀樓搶案！少年動手搶70萬金飾4嫌被逮

修剪路樹廂型車誤闖「猛撞大貨車」車頭全爛

修剪路樹廂型車誤闖「猛撞大貨車」車頭全爛

國道1號苗栗段「小貨車起火」　燒成一團廢鐵

國道1號苗栗段「小貨車起火」　燒成一團廢鐵

3警包庇黑道槍擊案「找未成年頂替」　遭苗檢起訴

3警包庇黑道槍擊案「找未成年頂替」　遭苗檢起訴

關鍵字：

角頭女友苗栗

讀者迴響

熱門新聞

台中女遭砍10多刀慘死！苦求「對不起」仍遇害

快訊／17歲男彰化落網了！他「44秒31刀」砍死女大生

44秒奪命畫面曝光！　台中男「31刀砍死女大生」

新「老花眼藥水」問世　效果超驚人

現場畫面曝光！桃園女遭男友割喉　摀頸求援：喉嚨一直滴血

台灣最強小火鍋是它！在地人：半夜12點還在排

《中日和約》已確立台灣主權歸屬　AIT表態掀波瀾

外送手搖飲「不要點去冰」！營養師：恐食物中毒

即／大一女遭17歲男友砍死　學校悲痛發聲

台中女被亂刀猛砍慘死路邊　兇手隨手丟刀騎車逃亡

新北名醫突過世！診所宣布永久停業　在地人震驚哀悼

即／柯文哲開羈押庭　北院裁定結果出爐

17號米塔醞釀中　成颱逼台可能又強又大

21年「薰衣草森林尖石店」9/29熄燈

女兒遭17歲男友亂砍31刀亡！父母崩潰認屍同意解剖

更多

最夯影音

更多

【龔益霆首露面】三立前高層兒涉性侵！抵達北檢沉默不語

【應曉薇母女情深】女兒「希望跟阿北都順利回家」

婁峻碩.焦凡凡曬超音波照 我要當爸爸了!!!

【後照鏡變雪花頻道】以為壞了...夫妻轉頭一看....

#阿嬤 的巨大坐騎 「70kg #高山犬 」無奈跟鄰居抱怨調皮事XD

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯宵夜大PK

全聯宵夜大PK

「文里補習班」開課啦！今天要來補「好眠」，開箱6樣全聯宵夜，讓你吃飽好睡覺！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面