17歲角頭小弟31刀殺女友　爸友人震驚「他平時很乖」：假日都去廟會

記者白珈陽、柯沛辰／台中報導

恐怖姐弟戀！台中市沙鹿區16日發生當街砍殺案，17歲駱姓少年懷疑21歲顏姓女友劈腿，竟持30公分長刀，在短短44秒內狂砍31刀奪命。據了解，駱姓少年是角頭小弟，平時從事討債工作。不過，父親友人透露，孩子雖然沒在念書，但平時個性乖巧，都會半工半讀分擔家計，假日參加廟會，沒想到會做出這樣的事。

駱姓爸爸的友人透露，他和駱爸是好兄弟，看著駱姓少年從小到大都是乖乖的，據他了解，駱家境不是很好，爸爸在外地工作，少年平時跟阿公、妹妹同住，半工半讀地過，假日參加廟會。

駱爸友人表示，駱姓少年現在沒在念書了，但蠻年輕就出來打工幫忙分擔家計，「他是一個很乖巧的小孩，不知道是發生什麼原因，會做出這種事，身為長輩聽到也是嚇一跳，很驚訝」。

▲駱姓爸爸的友人透露，少年平時很乖，不知道什麼原因，竟做出這樣的事，讓他也嚇一跳。（圖／民眾提供）

據了解，顏姓女大生是某科大大一夜校新生，先前住在外埔區，為了讀大學才搬到奶奶家住。不過，駱姓少年懷疑女方劈腿，於是16日上午9點多相約談判，拿出預藏長刀揮砍，儘管女方跪地求饒喊對不起，仍遭狠砍31刀奪命，當場倒臥血泊中身亡。

駱姓少年犯案後踢了顏女一腳，隨後騎著無牌機車逃逸，還向朋友及老大放話，稱自己要先去KTV歡唱後再投案，不料剛藏身在彰化一間摩鐵就落網，被帶回清水警分局訊問。

駱爸友人聽聞消息很意外，連忙趕到警局關心，也不禁對媒體感慨：「駱男平常很乖，也不知道是什麼事」。

▼少年友人透露，駱姓少年會拉K，有吸毒前科，這次犯案後為了逃避追捕，還拆下車牌。（圖／記者白珈陽攝）