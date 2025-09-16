竹南銀樓搶案！少年劫走70萬金飾　警漏夜逮4嫌平均不到18歲

記者楊永盛／苗栗報導

苗栗縣竹南鎮博愛街一家銀樓昨（15）日發生搶案。19歲陳姓毒品人口疑似缺錢，跟2名年齡相近的少年和成年女友，涉嫌合謀「假買真搶」計劃，由王姓少年佯裝購買金飾，趁店家整盤放置櫃檯上時，王嫌乘機一把搶走奪門而逃，由陳姓主嫌接應，得手70多萬金飾。警方深夜循線逮捕4嫌，贓物已變賣50萬，警方目前追回10多萬現金，全案正依搶奪等罪嫌擴大偵辦中。

▲苗栗縣竹南鎮1家銀樓昨遭搶，大批警力前往追緝搶匪，警方漏夜追查逮4嫌，赫然發現有2名少年、4嫌平均不到18歲。（圖／記者楊永盛翻攝，下同）

據指出，陳姓主嫌（19歲）跟朱姓女友（18歲），以及動手行搶的王姓少年（17歲）和銷贓的楊姓少年（17歲），4人在頭份市某家電子遊藝場認識，因染上博弈、吸毒而欠錢。日前，陳、王和楊等3人涉嫌合謀搶銀樓，陳並將女友也拉入。

據指出，昨天上午10時左右，王、朱原本假扮情侶，進行頭份市欲假裝選購金飾，結果王姓少年緊張不敢動手而作罷，下午4時50分許，改由陳嫌陪王姓少年到竹南鎮博愛街 的銀樓，由王姓少年進門佯裝買金飾。

店員稱，王姓少年佯稱要購買金飾，挑選過程中趁店員不注意，一把搶走櫃檯上盤子裡面金飾後奪門而出，損失金飾約70餘萬元，現場無人員受傷。警方據報封鎖現場，調閱監視器，比對出把風陳姓所騎機車，漏夜前往頭份市等處追查，深夜約11時許先逮捕陳嫌後，再分別逮捕3名嫌犯，住處查獲作案衣物。

據指出，警方逮捕4嫌時，身上只找到10多萬現金，銷贓少年拒不吐露多數金飾變賣去向，警方正擴大偵辦中。