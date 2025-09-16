北農攜手日商Grit Foods簽署2026年農產品供應合約　台灣蔬果外銷日本再添新動能

▲北農總經理吳芳銘（左）與Grit Foods代表園田亮輔共同出席簽約儀式。

圖、文／臺北農產運銷股份有限公司提供

臺北農業運銷股份有限公司（北農）持續推動台灣農產品走向國際市場，在日本東京宣布，與日商Grit Foods簽署2026年農產品供應合作合約。雙方代表北農總經理吳芳銘與Grit Foods代表園田亮輔共同出席簽約儀式，象徵策略合作正式展開。

根據北農說明，雙方合作不僅延續今年3月硬種高麗菜出口日本的成功經驗，更進一步擴大到紫色包心菜、紅蘿蔔與鳳梨等品項。這次合作不只是單一採購案，而是建立起長期供應鏈夥伴關係，有助於台灣農產品在橫濱、大阪等主要餐飲市場佈局。

北農總經理吳芳銘強調，這份合約的意義，不只是出口量的增加，更在於台灣農業在制度化、標準化下的國際競爭力。他指出：「農業是土地的語言，而出口，則是讓這份語言被全世界聽見的方式。」

吳芳銘進一步表示，北農將持續整合產地資源，從品種選育、產地管理到冷鏈升級，全方位提升供應鏈品質與效率。他認為，每一箱出口的蔬果不只是商品，更承載著農民的努力與國家的驕傲。

此次合作對日本市場而言，也代表了對台灣蔬果品質的高度肯定。Grit Foods認為，台灣硬種高麗菜已獲日本餐飲業者一致好評，因此決定擴大合作規模，建立更穩定的進口管道。

北農預期，隨著2026年合約啟動，輸日蔬果供應量將有顯著成長，並強化在餐飲通路的影響力。外界普遍認為，這將為台灣農業拓展更多高附加價值市場、創造長期效益，成為外銷日本的重要里程碑。