　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

女子誤踩「化骨水」中毒身亡　陸媒曝驚人真相：網購就有

▲▼女子誤踩「化骨水」中毒身亡。（圖／翻攝大象新聞）

▲女子誤踩「化骨水」中毒身亡。（圖／翻攝大象新聞）

記者陳冠宇／綜合報導

杭州一名52歲女子日前外出散步時，不慎在空地踩到俗稱「化骨水」的廢棄氫氟酸，中毒後送醫搶救仍不治，事件引發大陸輿論關注。陸媒隨即披露，「化骨水」相關製品可以輕鬆在大陸網購平台上找到並購買；同時，賣家通常都會加入「免責條款」，拒絕承擔使用的後果。

綜合陸媒報導，一名大陸網友發文稱，母親9日上午9點外出散步時誤踩到化學品氫氟酸，當場便無法行走，送醫後被確診氫氟酸中毒；下午3點開始出現心臟衰竭、呼吸停跳，送入ICU（加護病房）後當晚心肺功能衰竭，最終離世。

據指出，該地區為拆遷的地方，被徵收之後一直沒有動工，也沒圍起來，周邊很多人就每天去那裡散步。在報警以後，警察連夜出動，又挖到了2壺氫氟酸，目前還在調查這些化骨水的來源。

氫氟酸是無色、具有刺激性氣味的腐蝕性液體，能腐蝕金屬、玻璃和含矽的物質，如石英等，接觸皮膚可引起嚴重灼傷，導致深層組織損傷，嚴重時甚至危及生命。

▲▼女子誤踩「化骨水」中毒身亡。（圖／翻攝新京報）

▲大陸網購可輕易找到「化骨水」相關製品。（圖／翻攝新京報）

有陸媒記者在大陸網購平台上搜尋「氫氟酸溶液」、「HF水溶液」、「氫氟酸清洗劑」等，頁面上卻可直接跳出多家販售中的標準溶液，價格從人民幣8至42元不等，部分商家的銷售數量甚至超過4000件。

不少商家提及氫氟酸溶液的功能時寫道：「清洗玻璃黴斑、彩虹斑、去除玻璃3C標誌性、圖案、蝕刻玻璃，瓷器陶瓷、石頭作舊、酸洗金屬，去除表面氧化物」等。

不過，賣家在頁面內介紹產品時卻僅說明「戴好手套、棉簽（棉花棒）蘸取；不可與皮膚直接接觸，如若接觸到皮膚，立即用清水清洗」，並未提及要在通風、戴安全面罩的情況下使用，也並未提及剩餘試劑的保存問題；同時註明免責條款「買家拍下即默認使用常識和化學使用經驗」等內容。

▼賣家多設有免責條款。（圖／翻攝新京報）

▲▼女子誤踩「化骨水」中毒身亡。（圖／翻攝新京報）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/15 全台詐欺最新數據

更多新聞
589 1 8885 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
鈴木一朗遭歹徒入室搶劫！
米塔颱風估周四生成「2地雨勢明顯」　1周內還有更強熱帶擾動
陳玉珊突開轟前夫！　出軌助理瞞她20年
一家3口滅門血案！　法官判女婿死刑：動機令人不齒
雪坊持續雪崩！自爆道歉文是「創辦人身心崩潰發的」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

女子誤踩「化骨水」中毒身亡　陸媒曝驚人真相：網購就有

成都大暴雷雨…白天變黑夜　居民嘆：20年沒聽過這麼大的雷聲

中美關稅「生死戰」將持續多年　擁專利、高科技台商先挺過衝擊

福建艦穿越台海　陸國防部：不針對特定國家和目標

陸劇《赴山海》被眼尖觀眾抓包　男神「手握劇本腳穿洞洞鞋」穿幫

三隻羊多名「直播主復播」　官方親回「小楊哥」回歸進度

指控菲公務船「故意衝撞」　陸海警稱已採取管制措施

無懼美科技封鎖　騰訊宣佈：已全面適配主流國產晶片

陸新規定也管台灣人！　宗教教職人員禁傳播「破壞統一」內容

洪秀柱出席湘台會籲「兩岸互信合作」：必能跨越任何困難與挑戰

婁峻碩.焦凡凡曬超音波照 我要當爸爸了!!!

【應曉薇母女情深】女兒「希望跟阿北都順利回家」

【龔益霆首露面】三立前高層兒涉性侵！抵達北檢沉默不語

#阿嬤 的巨大坐騎 「70kg #高山犬 」無奈跟鄰居抱怨調皮事XD

【後照鏡變雪花頻道】以為壞了...夫妻轉頭一看....

【雪見遊憩區奪命車禍】單車騎士路旁休息　遭休旅車撞倒不治

張曼玉進雞舍「親手撿雞蛋」　隱居法國波爾多過農村生活

【龔益霆100萬交保】1.5小時湊齊！離開北檢全程沉默

阿Ben唱歌驚豔全場　王識賢:哩安捏厚我揪歹看

【神偷阿婆出沒】趁四寶媽斗六夜市陪孩玩　光速摸走「9千元安親班費」

女子誤踩「化骨水」中毒身亡　陸媒曝驚人真相：網購就有

成都大暴雷雨…白天變黑夜　居民嘆：20年沒聽過這麼大的雷聲

中美關稅「生死戰」將持續多年　擁專利、高科技台商先挺過衝擊

福建艦穿越台海　陸國防部：不針對特定國家和目標

陸劇《赴山海》被眼尖觀眾抓包　男神「手握劇本腳穿洞洞鞋」穿幫

三隻羊多名「直播主復播」　官方親回「小楊哥」回歸進度

指控菲公務船「故意衝撞」　陸海警稱已採取管制措施

無懼美科技封鎖　騰訊宣佈：已全面適配主流國產晶片

陸新規定也管台灣人！　宗教教職人員禁傳播「破壞統一」內容

洪秀柱出席湘台會籲「兩岸互信合作」：必能跨越任何困難與挑戰

神曲〈在加納共和國離婚〉破8億點擊！　菲道爾終於鬆口驚人版稅

林佳緯暫居安打王　餅總放板凳半教育調度：要打到讓人追不上

典華集團二代打造越南餐廳明天試營運　10/31前享飲品買一送一

國道小貨車駕駛恍神釀「三殺連環撞」！4車受損驚險畫面曝

趙小僑認跟劉亮佐「分房睡」曝原因　代言保健品滴管斷裂…強硬回應

快訊／TPBL職籃2025-26賽程公布　開幕戰10月11日登場

日翁「買春激戰」140少女！最小僅9歲　東南亞2國淪雛妓天堂

陽明海運與韓華海洋簽署1.6萬箱LNG雙燃料船建造合約　擴大低碳運輸

生日就是林哲瑄引退記念　申皓瑋回訊息了：真的開心不起來啦

鹿耳門聖母廟捐300萬元助災後重建　黃偉哲：凝聚信眾力量守護家園

【龔益霆100萬交保】1.5小時湊齊！離開北檢全程沉默

大陸熱門新聞

兒忘記沖馬桶！媽一看嚇壞　一家都確診罕見遺傳病

她按一鍵取消「開通會員」！7位數存款沒了

AIT稱臺灣主權未定　中方嗆：早回歸了

陸網友秀媽媽手工繡花NIKE勾勾包 釣出官方回應：Just do it！

陸劇《赴山海》被眼尖觀眾抓包 男神「手握劇本腳穿洞洞鞋」穿幫

女子散步誤踩「化骨水」容器　全身遭侵蝕亡

陸新規定也管台灣人！　宗教教職人員禁傳播「破壞統一」內容

被要求卸妝五次！爆紅素顏美女開學入校　新生牆寫下「破繭成蝶」

于朦朧死亡3天警方未通報　60帳號遭關閉

中美會談TikTok達基本框架共識

陸紋身展薄紗妹跨評審身上激情扭動 受訪直說兩次：哥哥做X嗎？

陸淫魔教主自封神明還「把教會當後宮姦淫」

陸抗戰片《731》講述細菌戰　海報警告「未滿18歲謹慎觀看」

全紅嬋上大學了！　開學照曝光

更多熱門

相關新聞

女子散步誤踩「化骨水」容器　全身遭侵蝕亡

女子散步誤踩「化骨水」容器　全身遭侵蝕亡

圖文／CTWANT 大陸浙江近日發生一起化學品事故！一名女子於9月9日在商店後山散步時，不慎踩破一個老化容器，當場倒地無法行走。經送醫搶救，最終確認為氫氟酸（即俗稱化骨水）中毒，因接觸面積過大，女子仍不幸身亡。

高雄電池工廠燃燒空污飄8公里　環保局最新監測「未檢出氫氟酸」

高雄電池工廠燃燒空污飄8公里　環保局最新監測「未檢出氫氟酸」

三元大火傳氫氟酸外洩！致命劇毒是否有影響？專家解答

三元大火傳氫氟酸外洩！致命劇毒是否有影響？專家解答

居家清潔劑也藏「化骨水」　小心無感滲透蝕骨

居家清潔劑也藏「化骨水」　小心無感滲透蝕骨

獨／調出化骨水！高雄冷氣師傅手遭腐蝕

獨／調出化骨水！高雄冷氣師傅手遭腐蝕

關鍵字：

化骨水氫氟酸

讀者迴響

熱門新聞

台中女遭砍10多刀慘死！苦求「對不起」仍遇害

新「老花眼藥水」問世　效果超驚人

現場畫面曝光！桃園女遭男友割喉　摀頸求援：喉嚨一直滴血

台灣最強小火鍋是它！在地人：半夜12點還在排

《中日和約》已確立台灣主權歸屬　AIT表態掀波瀾

44秒奪命畫面曝光！　台中男「31刀砍死女大生」

外送手搖飲「不要點去冰」！營養師：恐食物中毒

台中女被亂刀猛砍慘死路邊　兇手隨手丟刀騎車逃亡

即／柯文哲開羈押庭　北院裁定結果出爐

17號米塔醞釀中　成颱逼台可能又強又大

兒忘記沖馬桶！媽一看嚇壞　一家都確診罕見遺傳病

GD 11月大巨蛋開唱票價公布！　確定實名抽選

明變天！　「全台雨最大」時間曝

iOS 26正式登場！十大重點功能一次看

綠議員遭譏「砂石小公主」　本人正面反擊

更多

最夯影音

更多

婁峻碩.焦凡凡曬超音波照 我要當爸爸了!!!

【應曉薇母女情深】女兒「希望跟阿北都順利回家」

【龔益霆首露面】三立前高層兒涉性侵！抵達北檢沉默不語

#阿嬤 的巨大坐騎 「70kg #高山犬 」無奈跟鄰居抱怨調皮事XD

【後照鏡變雪花頻道】以為壞了...夫妻轉頭一看....

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯宵夜大PK

全聯宵夜大PK

「文里補習班」開課啦！今天要來補「好眠」，開箱6樣全聯宵夜，讓你吃飽好睡覺！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面