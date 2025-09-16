女子誤踩「化骨水」中毒身亡　陸媒曝驚人真相：網購就有

▲女子誤踩「化骨水」中毒身亡。（圖／翻攝大象新聞）

記者陳冠宇／綜合報導

杭州一名52歲女子日前外出散步時，不慎在空地踩到俗稱「化骨水」的廢棄氫氟酸，中毒後送醫搶救仍不治，事件引發大陸輿論關注。陸媒隨即披露，「化骨水」相關製品可以輕鬆在大陸網購平台上找到並購買；同時，賣家通常都會加入「免責條款」，拒絕承擔使用的後果。

綜合陸媒報導，一名大陸網友發文稱，母親9日上午9點外出散步時誤踩到化學品氫氟酸，當場便無法行走，送醫後被確診氫氟酸中毒；下午3點開始出現心臟衰竭、呼吸停跳，送入ICU（加護病房）後當晚心肺功能衰竭，最終離世。

據指出，該地區為拆遷的地方，被徵收之後一直沒有動工，也沒圍起來，周邊很多人就每天去那裡散步。在報警以後，警察連夜出動，又挖到了2壺氫氟酸，目前還在調查這些化骨水的來源。

氫氟酸是無色、具有刺激性氣味的腐蝕性液體，能腐蝕金屬、玻璃和含矽的物質，如石英等，接觸皮膚可引起嚴重灼傷，導致深層組織損傷，嚴重時甚至危及生命。

▲大陸網購可輕易找到「化骨水」相關製品。（圖／翻攝新京報）

有陸媒記者在大陸網購平台上搜尋「氫氟酸溶液」、「HF水溶液」、「氫氟酸清洗劑」等，頁面上卻可直接跳出多家販售中的標準溶液，價格從人民幣8至42元不等，部分商家的銷售數量甚至超過4000件。

不少商家提及氫氟酸溶液的功能時寫道：「清洗玻璃黴斑、彩虹斑、去除玻璃3C標誌性、圖案、蝕刻玻璃，瓷器陶瓷、石頭作舊、酸洗金屬，去除表面氧化物」等。

不過，賣家在頁面內介紹產品時卻僅說明「戴好手套、棉簽（棉花棒）蘸取；不可與皮膚直接接觸，如若接觸到皮膚，立即用清水清洗」，並未提及要在通風、戴安全面罩的情況下使用，也並未提及剩餘試劑的保存問題；同時註明免責條款「買家拍下即默認使用常識和化學使用經驗」等內容。

▼賣家多設有免責條款。（圖／翻攝新京報）