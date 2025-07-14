高雄電池工廠燃燒空污飄8公里　環保局最新監測「未檢出氫氟酸」

▲高雄電池工廠大火，現場冒出陣陣濃煙。（圖／記者吳世龍攝）

記者柯沛辰／綜合報導

高雄市小港區長春街的三元能源科技公司14日清晨發生火警，由於起火地點為電池常溫靜置區，上午10點一度檢測到現場有微量氫氟酸，具一定刺激性，會造成呼吸道、皮膚刺激，因此高市府緊急發布細胞簡訊，呼籲居民緊閉門窗。環保局表示，將依法開罰並勒令停工，最新監測已未檢出氫氟酸。

三元能源科技位於小港區臨海工業區，進行電池充放電測試時突爆炸起火燃燒，造成12名員工擦傷、3消防員輕微灼傷，火勢一路延燒至4樓，截至晚間7點，消防總計出動68車151人前往搶救。

由於大火一路燒到晚上，PM2.5濃度升高，空氣污染一度擴及8公里，影響小港、林園與大寮3區，因此環保局晚間又緊急發出空污警訊，提醒居民留意，所幸氫氟酸並未擴散。

▲電池廠空污擴散，高市府2度發出細胞簡訊。（圖／記者吳奕靖翻攝）

環保局指出，上午9時47分，廠內曾檢出微量氫氟酸最高濃度0.774ppm，儘管廠外未檢出，但仍於10時32分發送細胞簡訊，包含小港區小港里、大苓里、三苓里、二苓里、店鎮里及山明里等，提醒市民緊閉門窗，做好安全防護。

上午11時19分，環保局再次於廠內使用檢知管確認，已未檢出氫氟酸，顯示該物質僅短暫少量於廠內產生，並未造成廠外污染。

環保局表示，該公司營運期間未違反空污許可或相關操作規定，惟本次因管理不當導致火警發生，造成污染物逸散，已違反《空氣污染防制法》第32條規定，除依法裁處新臺幣10萬元以上、500萬元以下罰鍰外，另因大量排放空氣污染物，嚴重影響附近地區空氣品質，依空污法第96條情節重大規定，勒令停工，後續將依法查核該廠是否落實公安相關規定。

▼環保局將依法開罰，並勒令停工。（圖／記者吳奕靖翻攝）