現場畫面曝光！桃園女遭男友割喉　奔超商摀頸求援：喉嚨一直滴血

記者楊熾興、戴若涵／桃園報導

桃園市桃園區民生路一間超商15日晚間發生一起事件！一名女子頸部鮮血直流求救，超商店員見狀，趕緊攔下正在巡邏的警車，員警遂將女子送醫搶救，據了解，該名女子遭男友割喉，因傷勢嚴重目前仍在加護病房搶救中。稍早救護畫面曝光，只見她忍痛向員警表示，「我喉嚨一直滴血」，隨後更痛苦到難以呼吸。

▲桃園女遭男友割頸，摀著喉嚨衝超商求救，見警忍痛喊「喉嚨一直滴血」。（圖／記者楊熾興翻攝，下同）

桃園警察分局景福派出所員警，15日晚間9時15分巡邏行經民生路時，發現超商店員站在路邊揮手求援，立即進入店內查看，並通報救護人員到場。初步了解，50歲莊姓女子與54歲呂姓男子為情侶關係，雙方因生活方式出現摩擦，呂男15日晚間酒後情緒失控，持刀刺殺女友後再自殘，而莊女則是摀著喉嚨負傷跑到樓下超商求援。

警方抵達呂男住處時，發現呂男手部受傷，因失血過多倒臥浴室內昏迷，隨即將人送醫搶救，並依規定完成家暴、自殺通報。目前莊女仍在加護病房搶救中，至於呂男則是收治一般病房，警方將依照殺人未遂罪偵辦。

稍早現場畫面曝光，員警進超商後，莊女向警方表示，「我喉嚨一直滴血」，員警趕緊通報救護到場，一旁目擊者見她傷勢嚴重，擔憂稱，「她不行，她血一直流」，而當救護人員抵達現場，詢問現場人員莊女狀況時，旁人代裹著一條大毛巾的莊女回答，「她說她沒辦法呼吸了」，情況相當危急。