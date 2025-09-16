　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

現場畫面曝光！桃園女遭男友割喉　奔超商摀頸求援：喉嚨一直滴血

記者楊熾興、戴若涵／桃園報導

桃園市桃園區民生路一間超商15日晚間發生一起事件！一名女子頸部鮮血直流求救，超商店員見狀，趕緊攔下正在巡邏的警車，員警遂將女子送醫搶救，據了解，該名女子遭男友割喉，因傷勢嚴重目前仍在加護病房搶救中。稍早救護畫面曝光，只見她忍痛向員警表示，「我喉嚨一直滴血」，隨後更痛苦到難以呼吸。

▲桃園女遭男友割頸，摀著喉嚨衝超商求救，見警忍痛喊「喉嚨一直滴血」。（圖／記者楊熾興翻攝，下同）

▲桃園女遭男友割頸，摀著喉嚨衝超商求救，見警忍痛喊「喉嚨一直滴血」。（圖／記者楊熾興翻攝，下同）

桃園警察分局景福派出所員警，15日晚間9時15分巡邏行經民生路時，發現超商店員站在路邊揮手求援，立即進入店內查看，並通報救護人員到場。初步了解，50歲莊姓女子與54歲呂姓男子為情侶關係，雙方因生活方式出現摩擦，呂男15日晚間酒後情緒失控，持刀刺殺女友後再自殘，而莊女則是摀著喉嚨負傷跑到樓下超商求援。

▲桃園女遭男友割頸，摀著喉嚨衝超商求救，見警忍痛喊「喉嚨一直滴血」。（圖／記者楊熾興翻攝，下同）

警方抵達呂男住處時，發現呂男手部受傷，因失血過多倒臥浴室內昏迷，隨即將人送醫搶救，並依規定完成家暴、自殺通報。目前莊女仍在加護病房搶救中，至於呂男則是收治一般病房，警方將依照殺人未遂罪偵辦。

稍早現場畫面曝光，員警進超商後，莊女向警方表示，「我喉嚨一直滴血」，員警趕緊通報救護到場，一旁目擊者見她傷勢嚴重，擔憂稱，「她不行，她血一直流」，而當救護人員抵達現場，詢問現場人員莊女狀況時，旁人代裹著一條大毛巾的莊女回答，「她說她沒辦法呼吸了」，情況相當危急。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/15 全台詐欺最新數據

更多新聞
589 1 8885 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
啦啦隊女神甜喊范姜「一日男友」被罵爆！　躲1個月哽咽露面
小鐘白目行徑「女友當場淚灑餐廳」！　吳姍儒：真的很沒水準
淡江大橋掛「最親民賴總統」超大布條！　背後原因曝
快訊／民宅惡火！　44歲男被救出已成焦屍
《星光》男星一年半0收入！　出門不敢讓人知道名字
台中女被亂刀猛砍慘死路邊！　兇手隨手丟刀騎車逃亡
現場畫面曝！桃園女遭割喉　摀頸求援：喉嚨一直滴血
夢幻沙灘戲水溺斃　16歲建教生「刻苦背景」曝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

台北天空塔爆「特別股掏空30億」　北檢偵查結果出爐

當心荷包！桃園華亞科技園區有移動式「科技執法」

快訊／北斗民宅惡火！44歲男倒臥梯間　被救出已成焦屍

台中女被亂刀猛砍慘死路邊！兇手隨手丟刀騎車逃亡　現場畫面曝

現場畫面曝光！桃園女遭男友割喉　奔超商摀頸求援：喉嚨一直滴血

周末赴夢幻沙灘戲水溺斃！　校方悲曝16歲建教生「刻苦背景」

興達電廠燒出國安危機！藍議員批台電避重就輕　應速查零件來源

狗群夜半挖洞屠殺！彰化40多隻蛋雞慘死　存活的嚇到產變色蛋

假交易真強盜　虛擬貨幣商心急趴引擎蓋遭摔死！2煞判刑定讞

三寶左轉撞直行機車！騎士倒地受傷...破碎零件噴飛10多公尺高

婁峻碩.焦凡凡曬超音波照 我要當爸爸了!!!

【應曉薇母女情深】女兒「希望跟阿北都順利回家」

【龔益霆首露面】三立前高層兒涉性侵！抵達北檢沉默不語

#阿嬤 的巨大坐騎 「70kg #高山犬 」無奈跟鄰居抱怨調皮事XD

【後照鏡變雪花頻道】以為壞了...夫妻轉頭一看....

【雪見遊憩區奪命車禍】單車騎士路旁休息　遭休旅車撞倒不治

張曼玉進雞舍「親手撿雞蛋」　隱居法國波爾多過農村生活

阿Ben唱歌驚豔全場　王識賢:哩安捏厚我揪歹看

【龔益霆100萬交保】1.5小時湊齊！離開北檢全程沉默

【神偷阿婆出沒】趁四寶媽斗六夜市陪孩玩　光速摸走「9千元安親班費」

台北天空塔爆「特別股掏空30億」　北檢偵查結果出爐

當心荷包！桃園華亞科技園區有移動式「科技執法」

快訊／北斗民宅惡火！44歲男倒臥梯間　被救出已成焦屍

台中女被亂刀猛砍慘死路邊！兇手隨手丟刀騎車逃亡　現場畫面曝

現場畫面曝光！桃園女遭男友割喉　奔超商摀頸求援：喉嚨一直滴血

周末赴夢幻沙灘戲水溺斃！　校方悲曝16歲建教生「刻苦背景」

興達電廠燒出國安危機！藍議員批台電避重就輕　應速查零件來源

狗群夜半挖洞屠殺！彰化40多隻蛋雞慘死　存活的嚇到產變色蛋

假交易真強盜　虛擬貨幣商心急趴引擎蓋遭摔死！2煞判刑定讞

三寶左轉撞直行機車！騎士倒地受傷...破碎零件噴飛10多公尺高

台北天空塔爆「特別股掏空30億」　北檢偵查結果出爐

啦啦隊女神甜喊范姜「一日男友」被罵爆！　躲1個月哽咽露面：愛開玩笑

Marz23熬8年首攻蛋！　「1年2身份登北高雙蛋」認：壓力很大

中華三菱「國產全新休旅」官網現身！1.5升動力進攻70萬級距

台韓陣容共創浪漫華語劇　全智賢新劇團隊、《影后》監製合作

最新調查！陳其邁施政滿意度蟬聯六都第一　市府感謝市民支持

陸劇《赴山海》被眼尖觀眾抓包　男神「手握劇本腳穿洞洞鞋」穿幫

蔣萬安怨捷運補助遭刪650億　吳思瑤批恃寵而驕：不會做就換人

YT頻道「雪姨智慧生活」散布假消息　內政部：依法查處

新全民國防手冊曝　刪敵我辨識、教民眾「政府宣布投降都是假訊息」

【薑還是老的辣】俏皮爸一刀抹平藥膏超絲滑！臉上寫滿「快誇我」

社會熱門新聞

即／柯文哲開羈押庭　北院裁定結果出爐

肇事男誤認撞死人自責輕生亡　騎士獲救康復中

即／高雄女國中生沒去上學　家人驚見倒臥露台亡

興達電廠大火爆「關鍵零件」是淘寶貨　台電回應了

桃園女「遭男友割頸」！衝超商求救滿地血　加護病房搶救中

現場畫面曝光！桃園女遭男友割喉　摀頸求援：喉嚨一直滴血

獨／涉下藥性侵女星　龔益霆找超大咖前檢座救火

洗錢200億！　雨刷「美女妻」才是藏鏡人

中油有內鬼！　「淘寶貨」釀興達大火

快訊／上班注意！　國1追撞塞爆

即／宜蘭某高職生教室揮刀　同學遭猛刺背部重傷

即／柯文哲、應曉薇交保　北院裁定4大理由曝光

高職生猛刺同學！全班驚慌直擊...家屬怒告殺人未遂2罪

台中女被亂刀猛砍慘死路邊　兇手隨手丟刀騎車逃亡

更多熱門

相關新聞

桃園女「遭男友割頸」！衝超商求救滿地血　加護病房搶救中

桃園女「遭男友割頸」！衝超商求救滿地血　加護病房搶救中

桃園市一對情侶15日晚間疑似發生爭執，男友持刀刺殺女友頸部後再自殘，失血過多倒臥浴室昏迷，而女友則是流著鮮血衝到住處樓下超商求救，現場滿地鮮血，畫面相當駭人。超商店員見狀趕緊攔下正在巡邏的警車，向員警求救，警方隨即協助送醫。

何志偉偕議員出席桃園中醫師義診　強調「健康台灣」三大方向

何志偉偕議員出席桃園中醫師義診　強調「健康台灣」三大方向

桃園主管性侵女下屬！射後給3000元洗床單

桃園主管性侵女下屬！射後給3000元洗床單

國1平鎮大貨車追撞聯結車　駕駛夾車內當場死亡

國1平鎮大貨車追撞聯結車　駕駛夾車內當場死亡

每天「早上6：46」A7通勤到台北！他崩潰曬1圖　網洗版

每天「早上6：46」A7通勤到台北！他崩潰曬1圖　網洗版

關鍵字：

桃園割喉

讀者迴響

熱門新聞

新「老花眼藥水」問世　效果超驚人

《中日和約》已確立台灣主權歸屬　AIT表態掀波瀾

17號米塔醞釀中　成颱逼台可能又強又大

即／柯文哲開羈押庭　北院裁定結果出爐

兒忘記沖馬桶！媽一看嚇壞　一家都確診罕見遺傳病

明變天！　「全台雨最大」時間曝

今彩539一晚開出5注頭獎　3注來自同間彩券行

綠議員遭譏「砂石小公主」　本人正面反擊

水電費新型詐騙「讓上百家庭破產」？真相曝光

肇事男誤認撞死人自責輕生亡　騎士獲救康復中

范瑋琪巡演爆「大陸票房慘」！

GD 11月大巨蛋開唱票價公布！　確定實名抽選

即／高雄女國中生沒去上學　家人驚見倒臥露台亡

最新預估路徑！　雙颱生成機率曝

鬼鬼慶生「沒邀頭號好友」炎亞綸退追IG

更多

最夯影音

更多

婁峻碩.焦凡凡曬超音波照 我要當爸爸了!!!

【應曉薇母女情深】女兒「希望跟阿北都順利回家」

【龔益霆首露面】三立前高層兒涉性侵！抵達北檢沉默不語

#阿嬤 的巨大坐騎 「70kg #高山犬 」無奈跟鄰居抱怨調皮事XD

【後照鏡變雪花頻道】以為壞了...夫妻轉頭一看....

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯宵夜大PK

全聯宵夜大PK

「文里補習班」開課啦！今天要來補「好眠」，開箱6樣全聯宵夜，讓你吃飽好睡覺！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面