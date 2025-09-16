驚！淡江大橋合龍見「歡迎最親民賴總統」紅布條　網酸：共感好強

▲淡江大橋今舉辦合龍儀式，不過，在活動現場驚見一塊超大的紅布條，上面寫著「歡迎最親民的賴總統視察」。（圖／新北市議員陳偉杰提供）



記者崔至雲／新北報導

淡江大橋今（16日）舉辦合龍儀式，總統賴清德、新北市長侯友宜等人都出席。不過，在活動現場驚見一塊超大的紅布條，上面寫著「歡迎最親民的賴總統視察」。新北市議員陳偉杰把此照片PO出，許多網友酸「共感好強」、「不知道的還以為身處北韓」。不過府方先遣人員抵達後，便要求撤掉。

陳偉杰在Threads上PO出一張照片，照片背景是他站在一大塊紅布條前面，紅布條上用鮮黃色字體寫下來「歡迎最親民的賴總統視察」，陳偉杰則問，「參加淡江大橋的合龍，結果看到超大的紅布條，這樣我是不是要列隊鼓掌歡迎國家領導？大家怎麼看」。

PO文後，不少民眾表示，「別騙喔！這是北韓還是中共吧 」、「不知道的還以為身處北韓！」、「給個面子，要記得鼓掌歡呼～才顯得對黨～啊不不不是對國家的忠誠！」、「不知到還以為是到中國大陸，賴總書記要來了！ 」、「這布條也太像中共了吧」。

陳偉杰表示，今日驚見紅底黃字的布條，寫著「歡迎最親民的賴總統視察」，不免讓人聯想起過去「綠共」風格的造神戲碼。2003 年空軍443聯隊載歌載舞、頭戴「扁帽」歡迎陳水扁的荒唐畫面，當時就引發國人撻伐，甚至讓基層飛官直言人格受辱。2006年陳水扁陷入「倒扁」危機時，憲兵學校更被要求學生列隊高喊「總統大帥哥」、「總統你是我的巧克力」，這樣的諂媚舉動，不僅讓當權者自得其樂，卻也讓現役軍人深感不齒。

陳偉杰說，類似的場景再次上演。政治人物的行程若淪為過度吹捧的場合，不僅失去應有的莊重，更會讓基層人員覺得形同被迫配合演出。台灣民主社會應建立在務實與專業之上，而非一再重演「諂媚迎接」的荒謬劇碼。

不過，府方先遣人員抵達後，該紅布條已被要求撤掉。