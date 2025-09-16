　
中研院創造「二碳植物」固碳效率增5成　研究登頂尖《科學》期刊

▲▼中研院長廖俊智帶領團隊，首度創造自然界未曾有的「二碳」(C2)植物，改變光合作用，超越自然演化，固碳效率提升達50%。圖為呂冠箴博士進行轉殖植物的實驗研究。（圖／中研院提供）

▲中研院長廖俊智帶領團隊，首度創造自然界未曾有「二碳」（C2）植物，超越自然演化，固碳效率提升達50%。（圖／中研院提供）

記者許敏溶／台北報導

如何讓植物更有效率地「固碳」並提高生長量，是當前國際科學界關切課題。中央研究院長廖俊智院長領導研究團隊，以合成生物學方式設計人工固碳系統，並首度創造自然界未曾有的「二碳」（C2）植物，固碳效率提升達50%，生長速度與油脂合成量更突破極限，為未來減碳、增進能源與糧食安全開啓新方向。

廖俊智領導中研院團隊，結合生物化學研究所、農業生物科技研究中心、植物暨微生物學研究所的跨領域專業，今（16日）宣布首次使用人工設計，改變光合作用，超越自然演化。研究成果9月發表於國際頂尖期刊《科學》（Science），這是廖俊智團隊繼2013年建構「非氧化性醣解」後，再度突破生物界限制，開創基礎代謝反應途徑。

▲▼中研院長廖俊智帶領團隊，首度創造自然界未曾有的「二碳」(C2)植物，改變光合作用，超越自然演化，固碳效率提升達50%。（圖／中研院提供）

▲廖俊智（見圖）帶領團隊，首度創造自然界未曾有的「二碳」（C2）植物，超越自然演化，榮登《科學》期刊。（圖／許敏溶攝）

廖俊智表示，植物光合作用所吸收的碳，是人為碳排放量的10至20倍。但光合作用進行同時也會釋放二氧化碳，稱為「光呼吸作用」。而在植物合成油脂類化合物時，又會排出二氧化碳。此兩機制導致固碳效率降低。早在十多年前於美國從事研究時，便關注如何因應此兩大挑戰。

為突破上述兩項瓶頸，研究團隊精心設計人工固碳「McG循環」，並陸續在細菌、光合菌中試驗成功。團隊再進一步將McG循環應用於植物中，以阿拉伯芥進行實驗，與既有「卡爾文循環」協同運作，構建出嶄新的「雙固碳系統」。成果超乎預期，成為自然界未曾演化出的新型固碳系統。

廖俊智強調，目前尚無法立即解決全球碳排放與糧食安全問題，要實際應用仍有多項研究問題須解決，例如穩定性、對環境影響，如何以基因編輯取代基因轉殖技術，以及如何在經濟作物中複製此成功經驗等。

這次研究的共同作者植微所特聘研究員吳素幸表示，這項研究顯示合成生物學可以提供嶄新視角，研究植物生長調控的機制。另一共同作者、農生中心主任葉國楨指出，已整合院內專家，持續投入此方向的研究，期待能將此概念導入經濟作物，如稻米、蕃茄、蘭花等。

▲▼中研院長廖俊智帶領團隊，首度創造自然界未曾有的「二碳」(C2)植物，改變光合作用，超越自然演化，固碳效率提升達50%。圖為McG植株與野生植株對比。（圖／中研院提供）

▲中研院團隊，首度創造自然界未曾有的「二碳」（C2）植物，固碳效率提升達50%。圖為McG植株與野生植株對比。（圖／中研院提供）

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

中研院創造「二碳植物」固碳效率增5成　研究登頂尖《科學》期刊

相關新聞

不只詐款還倒廢棄物　中研院3480萬弊案曝

不只詐款還倒廢棄物　中研院3480萬弊案曝

離譜！中研院物理所超電導實驗室驚爆採購弊案，前助理研究員張忠傑（格斯負責人）與博士後紀男內外勾結，2018至2021年間聯合多名廠商，透過假品名請款、已驗收物料無償取回再履約及將格斯廢棄物混入院方清運系統三大手法，詐得與圖利共3,480萬餘元，另涉背信與會計不實等罪，士林地檢署今（4）日依詐欺等罪起訴14人。

研究揭2物質導致「不抽菸得肺腺癌」　中研院：全球共通現象

研究揭2物質導致「不抽菸得肺腺癌」　中研院：全球共通現象

中研院發現遙遠天體「菊石」　學者：第九行星存在可能性降低

中研院發現遙遠天體「菊石」　學者：第九行星存在可能性降低

中研院估今年經濟最糟情境！匯率28字頭、關稅20%　GDP僅2.54%

中研院估今年經濟最糟情境！匯率28字頭、關稅20%　GDP僅2.54%

中研院前副院長、知名化學家陳長謙辭世　享壽89歲

中研院前副院長、知名化學家陳長謙辭世　享壽89歲

