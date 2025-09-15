拚業績必備「補氣神器」躍升拜拜新寵　美式賣場推折扣！上班族大推有感瘋搶購

▲還帶著識別證的上班族一魚貫湧入，直奔「人蔘精」專區掃貨。（圖／民眾提供，以下同）

週一中午本來是辦公室最忙碌的時段，沒想到美式賣場卻熱鬧滾滾！還帶著識別證的上班族一魚貫湧入，直奔「人蔘精」專區掃貨。現場工作人員忍不住笑說：「今天人蔘精專區就像明星見面會，貨一下去馬上被搶光！」收銀台前滿是紅吱吱的禮盒，像過年團購大隊出現，民眾一邊排隊一邊開心比價：「現折260元真的超划算，每盒直接下殺了8折，囤回去送客戶、自己喝都不心疼。」

這股「人蔘精熱潮」不只在賣場，還延燒到土地公廟。以往供桌上常見的發糕、橘子、紅龜粿，如今出現了紅吱吱的老協珍人蔘精禮盒，鮮紅包裝讓供桌瞬間變得喜氣十足。路觀社團網友分享：「拜拜兼補氣?一舉兩得！」、「上次去烘爐地也有看到！」THREADS則有業務表示：「一周內就收了筆拖很久的欸」許多網友接力留言：「不輸陣是真的，我做保險的，很多公司都在拼誠意啊～」「拜完自己喝更順」，形成一波「拜紅跟風潮」，有人還貼上供桌照炫耀：「這樣拜才專業！」

其實，人蔘精不只好看好拜，在傳統民俗中更是蘊含許多好彩頭，供桌擺上紅色供品象徵添喜添財，紅色代表喜氣與財運，「拜紅不拜綠」才會讓好運常來。人蔘象徵補氣、保平安，屬根類植物，有「財根穩、福德長」的寓意，再搭配甜甜的麥蘆卡蜂蜜，寓意日子甜順、業績節節高升。有人笑稱：「供桌上一定要有一抹紅，業績才不會變冷清。」人蔘精的鮮紅禮盒一擺上桌，不只看起來喜氣，還成了衝刺業績、祈求財運的秘密武器，難怪成為近期供桌新寵。

更貼心的是，單包分裝，無論放在公事包、車上或辦公室抽屜都方便，隨時可以補充能量。有業務笑稱：「人蔘精是我的秘密武器，上台簡報前先喝一包，講話比較有氣。」也有人分享把人蔘精當伴手禮送客戶：「送水果怕壞掉，送人蔘精更有誠意，還被客戶誇貼心！」不少辦公室甚至直接揪團購，茶水間成了同事每天的精神補給站。

眼看這波現折260元的優惠檔期越來越火，不少人已經決定再回賣場補貨，甚至把朋友、家人一起揪來掃貨。賣場員工提醒：「這波折扣超殺，過往沒出現過這個價格，真的很受歡迎。」想要求財運、衝業績、補精神的上班族們一定要把握檔期，不然等下一輪不知要等多久。推車裝滿紅吱吱的人蔘精，不只是買補品，更是把好運、好狀態都搬回家，下一個破紀錄的業績王，很可能就是今天扛著一箱回辦公室的你！