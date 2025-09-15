赴韓旅遊被誘騙「4正妹遭軟禁、施暴」！警到場：沒辦法幫忙

▲康康與友人到韓國旅遊，被誘騙進到夜店。（圖／翻攝自康康YT）



記者施怡妏／綜合報導

旅居韓國的台灣YTR劉力穎，近日貼出多張瘀青照，因拒絕與陌生男子回家睡，竟遭對方暴力毆打，掀起熱論。事實上，今年6月一名女網紅「康康」也曾遇過暴力事件，在弘大逛街遇到陌生人推薦「免費夜店」，進去後竟被恐嚇，沒有消費不准離開，甚至還對她施暴，警察到場也毫無作為，只說「這是夜店的規定。」

女網紅「康康」今年6月透過Threads、YouTube分享在弘大遇到的恐怖事件，與3位好友在弘大逛街，途中被一名陌生女子攔下，對方不斷誇她們「很漂亮」，並拉著她們去參觀免費夜店，強調不用消費，由於人生地不熟，她們便半推半就跟著進入。

豈料才剛踏進店內，手上就被套上寫著意義不明數字的「紙手銬」，她們察覺不對勁要求離場時，卻被工作人員攔下，必須待到手銬上的時間結束，或是付錢才能離開，當康康拿出手機拍攝時，對方居然出手打人，雙方爆發肢體衝突，康康的手腕更因被粗暴拉扯而瘀青。

事後她們報警求助，但警方到場後卻僅表示「這是夜店規定，跑出去反而違法」，並稱影片畫質不清「無法採信」，甚至對夜店人員強抓手腕的行為視而不見；直到另有同樣受害的大陸女遊客出面作證，警方才相信，但也只能做筆錄，且處理時間需要一個禮拜至一個月，最後警察只留下一句「如果再被打，就再打一次電話」就離開了。

最後，康康與好友被迫待到時間到才獲准離開，期間持續受到辱罵、恐嚇，「我什麼都還沒做，只是拿起手機拍就被打」。她強調，分享經歷並非要抹黑韓國，而是提醒出遊的旅客提高警覺，特別是女生與外國遊客，避免遭遇類似陷阱，「真的很可怕，希望不要再有任何人受害了。」