46萬YTR在韓國「拒絕陪睡」被暴打　瘀青照曝：警察超爛

▲劉力穎遭陌生男毆打。（圖／翻攝自劉力穎IG，下同）



記者施怡妏／綜合報導

YouTuber劉力穎擁有46萬訂閱人數，主要拍攝在韓生活和美妝等生活影片，近日她在IG限時動態貼出多張瘀青照，因拒絕與陌生男子回家過夜，竟遭對方暴力毆打，甚至還被打巴掌，手指頭也因此骨折，痛批「韓國警察真的有夠爛！」

劉力穎在IG發限動，控訴自己在韓國遭遇暴力攻擊，與好友前往弘大，有男生邀約共度夜晚，但她跟朋友婉拒對方，沒想到卻被毆打，「在韓國男生睡不到你，就會發生這種事，還莫名被打了巴掌」，並痛批韓國警察超爛。

從劉力穎曝光的多張照片中可見，雙手的手臂、膝蓋、大腿及手肘等部位都有大片瘀青，有些呈現深紫色，有些則偏紅腫。隨後她又PO出一張照片，收到許多訊息，但因為手指骨折，沒辦法一一回覆，「等我好一點再一起回覆」，並配上雙手合十的表情符號，讓不少粉絲心疼不已。

貼文曝光，許多網友紛紛表示，「韓國人是比較冷漠沒錯，但每個國家都會有壞人，要懂得保護自己就好」、「韓國人給人的感覺比較直接，但是對觀光客還滿友善的，不過，異國他鄉還是自己小心點」、「女生要懂得保護自己，尤其一個女生的時候，晚上10點後儘量不要去不是觀光區的地方」、「韓國人幾乎都很跩，男女都一樣蠻勢利的，邊走路邊撞人的死毛病不知道什麼時候要改」。

也有網友指出，「真的不要對所有韓國男生抱有太大的幻想，韓劇裡恐怖的情節都是真的」、「高中學妹大學在美國唸書，前前後後交了三任韓國男友，分手原因都是因為會打她，超可怕」。