獨／被控下藥性侵偷拍大咖女星　龔益霆委任「超大咖前檢察官」救火

▲三立前高層之子龔益霆今被依多項罪名遭北檢搜索約談。（圖／記者李毓康攝）

突發中心／台北報導

三立前高層之子龔益霆遭C姓女星指控交往期間下藥性侵，台北地檢署今（15）日指揮警方持搜索票前往住處搜索2處，查扣手機、電腦等電子設備，並傳喚他到案。據悉，他委任的律師為前士林地檢署主任檢察官陳銘鋒，曾是「媽媽嘴命案」蒞庭論告檢察官之一，也起訴北市議員潘懷宗助理費詐領案等重大案件，2024年退下後轉任律師。

據悉，龔益霆委任的辯護律師，是曾任基隆、新北及士林地檢署主任檢察官的陳銘鋒。他檢察官資歷深厚，曾是「媽媽嘴命案」蒞庭論告的檢察官之一，也主辦起訴台北市議員潘懷宗助理費詐領案等重大案件。陳銘鋒於2024年自檢察體系退下後轉任律師，並創立民鋒法律事務所，憑藉多年辦案經驗，迅速成為重量級辯護律師，此次受聘出任辯護，更引發外界矚目。

台北地檢署今（15）日表示，檢察官偵辦龔姓被告涉嫌妨害性自主案件，上午已指揮市警局婦幼隊、松山分局，持法院核發的搜索票，搜索龔男住處共2處，並同步通知他到案接受說明，目前全案仍在持續調查釐清中。

▲龔奕霆委任的律師為前士林地檢署主任檢察官陳銘鋒（戴口罩）。（圖／記者黃宥寧攝）

檢方指出，本案原先由其他檢署偵查，後因認定無管轄權，於9月12日經高檢署檢察長核准後移轉至台北地檢署偵辦，同日由台北市警局婦幼隊報請北檢指揮偵辦。

北檢強調，鑒於案件受到社會高度關注，經審酌公共利益與當事人合法權益，有必要對外說明，特依《偵查不公開作業辦法》第8條第1項第1款發布簡要訊息。

全案起源於C姓女星指控8月某日深夜，當時她參加友人聚會，因身體不適提前返家，卻遭前男友龔益霆一路尾隨進入住處。據悉，C女因有心臟病宿疾，本想請對方拿藥幫忙，沒想到卻被遞上鎮定劑，不久便陷入昏沉，完全失去反抗能力。據悉，C女回憶耳邊最後隱約聽見有人提醒「不要壓她，會把骨頭壓斷！」隨即徹底失去意識。

然而，等她稍微甦醒後，驚覺自己遭到性侵，且懷疑過程被錄下影像。據悉，她當場要求刪除檔案，但龔益霆態度輕佻，甚至揚言已有雲端備份，毫無悔意。據悉，C女事後憤怒又恐懼，擔心影像未被徹底清除，仍存在手機或雲端，隨時可能外流，成為二度傷害的來源。