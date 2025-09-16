車上割包皮直播！無照越南團「到府服務」　隆鼻豐唇狠撈同鄉

記者唐詠絮／彰化報導

移民署彰化專勤隊近日破獲一個由越南籍人士組成的非法醫美集團，在車上動手術割包皮，還透過網路直播，無照進行隆鼻、豐唇等侵入性手術，更打出「快速到府服務」、「親民價格」的口號，在社群媒體上瘋狂招攬同鄉客人。甚至誇張到把行動車輛變成「行動手術室」，離譜行徑連執法人員都直呼荒唐！

▲無照越籍人士在台中從事醫美全程直播。（圖／彰化專勤隊提供）

移民署中區事務大隊彰化縣專勤隊會同彰化縣警察局彰化分局組成專案小組，報請彰化地檢署指揮，日前在台中市烏日區高鐵二路一處大樓套房內，當場查獲3名越籍男女正在進行隆鼻手術。現場查出來源不明的玻尿酸、肉毒桿菌、麻醉藥劑、注射針具、手術刀等大量醫療用品，全數依法查扣。

▲手術刀具麻醉藥劑等等一應俱全。（圖／彰化專勤隊提供）

被查獲的3人包括一名韓姓合法外僑（依親居留）、一名阮姓外僑，以及一名陳姓失聯移工。他們在沒有醫師執照的情況下，擅自為客人施行割雙眼皮、豐胸、豐臀、隆鼻等高風险手術，已涉嫌違反《醫師法》。

移民署調查發現，韓女在越南已有3年醫美經驗，因技術在同鄉間有口碑，來台後透過Facebook招攬客人，並從越南網購來路不明的美容針劑與醫療用品，郵寄或請同鄉「攜帶入境」，完全無視台灣法律與消費者安全。更令人咋舌的是，他們還與失聯移工陳男及韓女的阮姓表妹組成「醫美團隊」，分工合作，從招客、動刀到術後清潔全部一條龍作業。

▲無照陳姓失聯越籍移工在台中從事醫美全程直播。（圖／彰化專勤隊提供）

該集團中最引人注目的是陳姓失聯移工，他在社群平台上擁有近8萬粉絲、點讚數超過百萬，堪稱「網紅級密醫」。他不只在套房內動手術，還標榜「快速到府服務」，甚至拍攝影片展示如何在車內進行割包皮手術，聲稱「迅速又乾淨」，大膽行徑透過網路擴散，吸引不少同鄉預約。

移民署強調，這類非法行為極度危險，不僅環境缺乏無菌控制，藥品來源不明，更沒有任何醫療意外應變機制，消費者隨時可能面臨生命危險，移民署中區事務大隊彰化縣專勤隊隊長張玉龍鄭重呼籲，外籍人士在台停留或居留期間，「不得從事與許可原因不符之活動」。即便簽證有效，只要非法從事醫療行為，就是違法。

依據《醫師法》第28條，未取得合法醫師資格卻執行醫療業務，最重可處5年以下有期徒刑，併科150萬元以下罰金。張玉龍也提醒民眾，進行醫美療程一定要選擇合法醫療院所與專業醫師，千萬不要貪便宜、圖方便，把身體交給非法業者，以免花錢又受害。