快訊／三立高層兒龔益霆遭拘提　手機+電腦+電磁儲存裝置全查扣

▲C姓大咖女星指控龔益霆性侵、龔男今天遭台北市警方帶回。（圖／翻攝自IG）

記者張君豪／台北報導

遭C姓大咖女星指控交往時下藥性侵的三立電視台前副總之子龔益霆，15日上午遭台北市婦幼隊持台北地檢署、法院核發拘票和搜索票到龔男住處亮票正式拘提，並依涉嫌加重妨害性自主、妨害性隱私等多項罪名將他當場逮捕，並查扣龔男手機、電腦及所有身上、屋內的電磁儲存裝置，目前龔男仍在台北市婦幼隊接受警詢。

據了解，檢警今日上午同步發動搜索，查扣可能涉案的電子設備與文件，並傳喚龔男到案接受訊問。

本月4日因媒體熱議，且考量三立公司所在地（內湖區）屬於士檢轄區，遂主動剪報，分為「他字案」偵辦。不過，經連日縝密調查，婦幼專組檢察官在細心訊問筆錄後，認定被害人實際受侵害地點並非士檢管轄範圍，依法無從繼續偵辦。

為顧及被害人心情，士檢11日特別請C女及其律師到署內說明，並當面解釋將移送管轄的原因與程序。隨後火速陳請臺灣高等檢察署審核，高檢署審酌後，決定以最速件方式指分，並於12日將全案核轉北檢婦幼專組續行偵辦。北檢收案後，也另行編列新案號，並指派檢察官接手調查。

據悉，全案起源於C女指控8月16日深夜，當時她參加友人聚會，因身體不適提前返家，卻遭前男友龔益霆一路尾隨進入住處。據悉，C女因有心臟病宿疾，本想請對方拿藥幫忙，沒想到卻被遞上鎮定劑，不久便陷入昏沉，完全失去反抗能力。據悉，C女回憶耳邊最後隱約聽見有人提醒「不要壓她，會把骨頭壓斷！」隨即徹底失去意識。

然而，等她稍微甦醒後，驚覺自己遭到性侵，且懷疑過程被錄下影像。據悉，她當場要求刪除檔案，但龔益霆態度輕佻，甚至揚言已有雲端備份，毫無悔意。據悉，C女事後憤怒又恐懼，擔心影像未被徹底清除，仍存在手機或雲端，隨時可能外流，成為二度傷害的來源。