　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

借紫南宮發財金！他才知「沒還1狀況」長知識　過來人：前陣子收到

▲▼ 南投紫南宮（圖／記者劉維榛攝）

▲南投竹山紫南宮以借發財金聞名。（示意圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／劉維榛報導

根據統計，2024年紫南宮發財金借出超過4億元，但信徒還金卻高達7億元。不過一名律師最近才得知，紫南宮發財金逾期未還，廟方會寄信提醒。文章引發網友熱議，「借600還600元就好，多還是心意」；甚至有網友遇過，「老公沒帶證件，廟方說馬上借600元、還800元」，直言有過手就算土地公有保佑了。

一名律師在Threads驚訝表示，最近被客人諮詢完問題後，才知道「紫南宮的發財金是要還的，沒有還廟方會寄信給你」，讓他驚訝直呼「真的長知識！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

底下網友熱議，「我借600元還600元，有借有還、再借不難！分享小知識，可以去郵局用『現金袋』還錢」、「要還啊，若不用還～一堆人那天就去排隊了」、「而且是翻倍奉還」、「有借有還啊，靈性的事情千萬別耍賴」、「只要還600元即可，要多還的人是心意，廟方不可能也不敢說要多還，這是信仰，不是真正的借貸」。

也有網友現身說法，「上個月剛還發財金，也是被廟方通知」、「有次我老公沒帶證件，廟方人員說：那就馬上借600元，馬上還800元。我：蛤...還有這樣的？廟方人員說：有過手就算土地公有保佑了，我整個傻眼」、「超過兩年沒還會打電話提醒喔」、「我前陣子才收到」。

事實上，大部分民眾到紫南宮都是為了求財運。根據廟方統計，光是2024年就借出超過4億元的發財金，而信徒還金總額更高達7億元以上，顯見信徒們為了感謝土地公的庇佑與事業順遂，多會「加碼奉還」以表誠心。

關於求金流程，紫南宮官網指出，信眾向土地公、土地婆焚香祈福後，接著取筊稟告姓名、住處及願望，第一次擲筊獲得聖筊者，可求金600元；未能順利獲得聖筊的話，還有5次機會，如此依次許願擲筊獲聖筊者，可分別求金500、400、300、200、100元。但如果6次皆未獲土地公「聖筊」者，則請下次再來祈福許願求金。

廟方表示，信眾於「求金」後，通常最慢會在一年內「還金」，如果無法親臨紫南宮還金，可利用郵局現金袋方式，裡頭附上紅包袋，姓名、聯絡電話、身分證字號即可。值得注意的是，紫南宮沒有任何匯款帳號，信眾切勿受騙上當。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/14 全台詐欺最新數據

更多新聞
409 1 6225 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
國民黨主席選舉民調出爐　鄭麗文22%領先、郝龍斌落後不到2％
快訊／SJ官宣！　台北大巨蛋確定加場
快訊／龔益霆遭搜索！　帶回約談
24短裙妹露腿光腳被逮　畫面曝光
才剛答應法官謹言：忍耐1天　柯文哲又轟檢察官「惡劣」
陸紋身展薄紗妹跨評審身上激情扭動　直喊兩次：哥哥做X嗎
以為撞死人！　肇事男輕生亡　
檢緊咬接觸證人陳智菡！　柯文哲辯：人太多難避免
快訊／象山步道驚見發臭屍！　警急拉封鎖線
柯文哲問「手機何時還我？」：希望我是曼德拉不是伍子胥

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

涉洗錢30億「東引快刀手」負責人遭羈押！　「東引小吃店」急切割

以為是新食物！「垮頌」是什麼意思　網解答：太清晰了

陳佩琪曝柯文哲臀部長瘡「2極大對稱傷口」　醫師：不要再濠洨

桃機3連假運量上看195萬人次　國慶「日均13.4萬」最高

借紫南宮發財金！他才知「沒還1狀況」長知識　過來人：前陣子收到

妹子染念珠菌拒求歡！男友回：我媽說亂搞才生病...慘被踢下床分手

花蓮設儲蓄帳戶助中低收入戶　家長存錢「縣府同額入帳」

桃機北跑道11月啟動夜間歲修　分散工期不影響航班起降

萬人連署國高中改10點上課！「過來人」學長姐全不挺　原因曝

高鐵「寧靜車廂」進入宣導期　即起同步降低車內廣播頻率

陳小春應采兒復刻名場面　唱到〈相依為命〉有夠甜

【車禍現場】電動代步車、重機相撞！　80歲嬤死亡

【叫一個全班都醒了】上課到一半板擦竟掉出大喇牙...！

【薑還是老的辣】俏皮爸一刀抹平藥膏超絲滑！臉上寫滿「快誇我」

【你好 我吃一口】主人挑釁烏龜 下一秒竟被咬慘叫！

玖壹壹聽陳漢典Lulu閃婚爆粗口　曝Lulu媽先暴雷喜訊XD

婁峻碩焦凡凡宣布當爸媽了！　演唱會「曬超音波照」超感動

【借踩一下】博美為上沙發 竟將爸爸當梯子XD

新郎給岳父敬茶 #伴郎團 舉杯：就等這一聲爸

【離奇車禍】轎車暴衝加油站驚險瞬間！

涉洗錢30億「東引快刀手」負責人遭羈押！　「東引小吃店」急切割

以為是新食物！「垮頌」是什麼意思　網解答：太清晰了

陳佩琪曝柯文哲臀部長瘡「2極大對稱傷口」　醫師：不要再濠洨

桃機3連假運量上看195萬人次　國慶「日均13.4萬」最高

借紫南宮發財金！他才知「沒還1狀況」長知識　過來人：前陣子收到

妹子染念珠菌拒求歡！男友回：我媽說亂搞才生病...慘被踢下床分手

花蓮設儲蓄帳戶助中低收入戶　家長存錢「縣府同額入帳」

桃機北跑道11月啟動夜間歲修　分散工期不影響航班起降

萬人連署國高中改10點上課！「過來人」學長姐全不挺　原因曝

高鐵「寧靜車廂」進入宣導期　即起同步降低車內廣播頻率

婁峻碩聞當爸喜訊「狂吐成人體噴泉」！ 焦凡凡笑瘋：孕吐的是他

涉洗錢30億「東引快刀手」負責人遭羈押！　「東引小吃店」急切割

鬼月驚魂！台中公墓大片雜草突起火　警消合力撲滅

國民黨主席選舉民調出爐　鄭麗文22%領先、郝龍斌落後不到2％

快訊／SJ獨寵台粉！大巨蛋官宣「11／14確定加場」　2階段寵粉搶票

康佛托代打建功3安3打點　148天後重返2成大關「狀態良好」

快訊／涉性侵偷拍大咖女星　三立前副總之子龔益霆遭搜索約談

買飲料險出事！她喊「借過」被認超派　35歲媽護女兒怒報警

葛拉斯諾背部緊繃回歸後奪2連勝　「有火力支援壓力小很多」

神戶風月堂清爽檸檬迎中秋　COVA濃郁巧克力流心登場

生活熱門新聞

台灣最雷景點　外國人「點名1地」：待5分鐘就離開

國高中改10點上課連署成案！教育部這天前答覆

把握好天氣！　「雨最大」時間曝

46萬YTR在韓國「拒絕陪睡」被暴打　瘀青照曝

最新模擬路徑！　雙颱生成機率曝

漸凍父病床哀求「ㄅㄚˊㄉㄧㄠˋ」　兒心碎完成遺願

「4生肖」要發了！未來3周事業全面起飛

收到10元硬幣竟是假的！老闆看傻：我像小丑

可能有颱風！　最快生成時間曝

女兒怒討壓歲錢！媽悲嘆留2間房：教育失敗

第一名店董事長過世！　享壽86歲

天母排隊神店-1！老地方牛肉麵熄燈

打民進黨「燒光上億身家」　館長喊沒錢：以前挺綠生意很好

中獎發票5情況竟領不了！　中千萬也一樣

更多熱門

相關新聞

神棍性侵女信眾58次　罹尿毒症80萬交保

神棍性侵女信眾58次　罹尿毒症80萬交保

台中市一名65歲劉男接手亡母設立的西方如來寺佛堂，15年來對外宣稱母親已經成為「無量金菩薩」，只要跟自己性交，就可以解厄改運，5名女信眾被逼簽下同意書，總計性侵58次，今年3月遭起訴。劉稱在看守所疑因尿毒症、慢性腎衰竭，一周得洗腎3次，沒法再行類似犯罪，近日獲80萬重保。

紫南宮也淹水！信眾涉水摸金雞母

紫南宮也淹水！信眾涉水摸金雞母

竹山茶道節登場　韓茶道師秀韓式迎賓茶禮

竹山茶道節登場　韓茶道師秀韓式迎賓茶禮

第三屆竹山國際茶道節5／24紫南宮登場

第三屆竹山國際茶道節5／24紫南宮登場

白沙屯進香近尾聲！回宮後「閉關12天」才開爐　專家詳解

白沙屯進香近尾聲！回宮後「閉關12天」才開爐　專家詳解

關鍵字：

紫南宮發財金借金還金奉還信眾

讀者迴響

熱門新聞

iPhone 17被曝不能貼膜　一撕毀新科技

台灣最雷景點　外國人「點名1地」：待5分鐘就離開

國高中改10點上課連署成案！教育部這天前答覆

把握好天氣！　「雨最大」時間曝

情侶墾丁度假竟成死別　36歲女隔天陳屍沙灘

46萬YTR在韓國「拒絕陪睡」被暴打　瘀青照曝

轟綠糟蹋柯！他警告羈押庭1情況恐暴動

台灣民意民調／44.6%不認同柯文哲受賴清德政治迫害　310萬人看法改變

投1500份履歷沒人要！44歲副總裁崩潰：願當掏糞工

交往百億富商變小三　樂天女孩嘎琳嗲求巨額補償

最新模擬路徑！　雙颱生成機率曝

柯、應暫回復「羈押禁見」狀態　暫不拆電子腳鐶

漸凍父病床哀求「ㄅㄚˊㄉㄧㄠˋ」　兒心碎完成遺願

3款iPhone不能更新！iOS 26液態介面將上線

「4生肖」要發了！未來3周事業全面起飛

更多

最夯影音

更多

陳小春應采兒復刻名場面　唱到〈相依為命〉有夠甜

【車禍現場】電動代步車、重機相撞！　80歲嬤死亡

【叫一個全班都醒了】上課到一半板擦竟掉出大喇牙...！

【薑還是老的辣】俏皮爸一刀抹平藥膏超絲滑！臉上寫滿「快誇我」

【你好 我吃一口】主人挑釁烏龜 下一秒竟被咬慘叫！

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯宵夜大PK

全聯宵夜大PK

「文里補習班」開課啦！今天要來補「好眠」，開箱6樣全聯宵夜，讓你吃飽好睡覺！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面