借紫南宮發財金！他才知「沒還1狀況」長知識　過來人：前陣子收到

▲南投竹山紫南宮以借發財金聞名。（示意圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

根據統計，2024年紫南宮發財金借出超過4億元，但信徒還金卻高達7億元。不過一名律師最近才得知，紫南宮發財金逾期未還，廟方會寄信提醒。文章引發網友熱議，「借600還600元就好，多還是心意」；甚至有網友遇過，「老公沒帶證件，廟方說馬上借600元、還800元」，直言有過手就算土地公有保佑了。

一名律師在Threads驚訝表示，最近被客人諮詢完問題後，才知道「紫南宮的發財金是要還的，沒有還廟方會寄信給你」，讓他驚訝直呼「真的長知識！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

底下網友熱議，「我借600元還600元，有借有還、再借不難！分享小知識，可以去郵局用『現金袋』還錢」、「要還啊，若不用還～一堆人那天就去排隊了」、「而且是翻倍奉還」、「有借有還啊，靈性的事情千萬別耍賴」、「只要還600元即可，要多還的人是心意，廟方不可能也不敢說要多還，這是信仰，不是真正的借貸」。

也有網友現身說法，「上個月剛還發財金，也是被廟方通知」、「有次我老公沒帶證件，廟方人員說：那就馬上借600元，馬上還800元。我：蛤...還有這樣的？廟方人員說：有過手就算土地公有保佑了，我整個傻眼」、「超過兩年沒還會打電話提醒喔」、「我前陣子才收到」。

事實上，大部分民眾到紫南宮都是為了求財運。根據廟方統計，光是2024年就借出超過4億元的發財金，而信徒還金總額更高達7億元以上，顯見信徒們為了感謝土地公的庇佑與事業順遂，多會「加碼奉還」以表誠心。

關於求金流程，紫南宮官網指出，信眾向土地公、土地婆焚香祈福後，接著取筊稟告姓名、住處及願望，第一次擲筊獲得聖筊者，可求金600元；未能順利獲得聖筊的話，還有5次機會，如此依次許願擲筊獲聖筊者，可分別求金500、400、300、200、100元。但如果6次皆未獲土地公「聖筊」者，則請下次再來祈福許願求金。

廟方表示，信眾於「求金」後，通常最慢會在一年內「還金」，如果無法親臨紫南宮還金，可利用郵局現金袋方式，裡頭附上紅包袋，姓名、聯絡電話、身分證字號即可。值得注意的是，紫南宮沒有任何匯款帳號，信眾切勿受騙上當。