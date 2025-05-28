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竹山國際茶道節登場　韓國茶道師開幕秀韓式迎賓茶禮吸睛

▲「2025竹山國際茶道節」盛大開幕。（圖／竹山鎮公所提供，下同）

▲「2025竹山國際茶道節」盛大開幕。（圖／竹山鎮公所提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

「2025竹山國際茶道節」日前已在紫南宮第一停車場熱鬧登場，24日的開幕活動特別邀請韓國茶道師帶來韓式迎賓茶禮演出、世界花式調酒冠軍李東垣表演花式調茶，加上知名全球巨星陳孟賢、陳昭瑋、謝宜君以及林琇琪等人氣歌手輪番演唱，炒熱活動氣氛，吸引大批人潮共襄盛舉。

竹山鎮長陳東睦表示「竹山國際茶道節」已經舉行第3年，今年展場特別邀集66家在地茶產業廠商前來設攤、行銷優質茶農產品，包括茶葉展售、茶器藝品及特色茶飲等，也提供茶饕們一次購足的服務平台；活動期間共推出18場DIY體驗項目，包括手做茶香乳液、繩編茶杯墊、茶香包、茶苔球、茶皂、調茶以及茶雕等趣味課程，還推出限量預約報名「漫遊竹山小旅行」及「竹山茶韻小旅行」2條路線，讓遊客體驗從茶園到茶杯的旅程，讓遊客不僅能體驗竹山在地茶文化，還能品嚐特色美食，感受竹山花園小鎮獨特魅力。

▲「2025竹山國際茶道節」盛大開幕。（圖／竹山鎮公所提供）

▲「2025竹山國際茶道節」盛大開幕。（圖／竹山鎮公所提供）

鎮公所表示，為延續去年活動的熱烈迴響，今年持續推出天天「消費滿額抽好禮」活動：凡於「2025竹山國際茶道節」場館內消費滿1千元，即可獲得1次抽普獎機會，購物滿5千元抽「茶茶大禮包」、紫南宮的套幣或金銀幣，甚至有機會獲得每日限量1個、價值2千元以上大獎，消費滿2萬元還可獲得貴賓卡，持卡人隔年可至會場領取貴賓專屬禮。

▲「2025竹山國際茶道節」盛大開幕。（圖／竹山鎮公所提供）

此外，活動期間每天都有陣容堅強精采表演節目：包含茶藝比賽常勝軍的竹山在地瑞竹國小等台日韓茶道師展演不同風情茶道文化、中信兄弟啦啦隊夏蕾及少鹽熱舞、備受小朋友喜歡的東森YOYO家族kiwi和雲朵姊姊，加上歌手林育澤、吳美琳、于台煙以及南方二重唱等接力演出；鎮公所歡迎國人6月1日前到竹山喝好茶、買好茶、抽好禮，活動詳情請上2025竹山國際茶道節粉絲專頁查詢。

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