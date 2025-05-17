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竹山國際茶道節5／24紫南宮登場　購物滿5千可抽錢母套幣

▲2025竹山國際茶道節將於5月24日開跑。（圖／竹山鎮公所提供，下同）

▲2025竹山國際茶道節將於5月24日開跑。（圖／竹山鎮公所提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

「2025竹山國際茶道節」今年邁入第三屆，將在5月24日於紫南宮第一停車場登場；竹山鎮公所表示，為期9天的活動將匯集超過60家茶類的展售攤位，開閉幕都安排精彩表演節目及日韓茶道師茶道交流，歡迎國內外的朋友來竹山喝好茶。

鎮公所14日舉行宣傳記者會，由世界花式調酒冠軍李東垣表演創意手搖茶，絢麗開場；南投縣竹山鎮茶道協會於會場設置茶席，以象徵「日月平安」的蘋果造型器皿，邀請與會貴賓進行藏茶及茶手做體驗，鎮長陳東睦也與貴賓共同舉行啟動儀式。

▲2025竹山國際茶道節將於5月24日開跑。（圖／竹山鎮公所提供）

鎮公所指出，今年國際茶道節除於開幕當天將邀請陳孟賢、謝宜君、林琇琪等人氣歌手演唱，並由韓國茶道師展現不同風味的茶道文化，活動期間還開設18項DIY體驗項目，每日限量報名體驗製作茶苔球、茶香包、特調茶飲等，另也提供預約報名「漫遊竹山小旅行」及「竹山茶韻小旅行」2條路線，讓包括在台國際交換生的遊客造訪夏日山林中的秘境茶園，體驗製茶和採茶的過程，也透過深度旅遊了解竹山在地茶文化，品嚐特色美食、欣賞景點，感受竹山花園小鎮獨特魅力，並結合飲食、環境與農業文化傳承，推廣全民食農教育。

▲2025竹山國際茶道節將於5月24日開跑。（圖／竹山鎮公所提供）

▲2025竹山國際茶道節將於5月24日開跑。（圖／竹山鎮公所提供）

陳東睦表示，延續去(113)年的熱烈迴響，今年持續推出天天「消費滿額抽好禮」活動：凡於2025竹山國際茶道節場館內消費滿1千元，即可獲得1次抽普獎機會，購物滿5千元抽茶茶大禮包、紫南宮的套幣或金銀幣，還有機會獲得每日限量1個價值2千元以上大獎，各項體驗活動及遊程已開放線上報名，民眾可下載竹山鎮公所APP搶先獲得第一手資訊。

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