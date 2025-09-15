臉書投資陷阱險中招　內埔警即時出手阻詐

▲內埔警方告知許男遇到詐騙。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

65歲許姓男子近日在臉書看到「投資兼借貸」文章，因心動加入對方LINE群組，與成員互動後察覺不對，趕緊求助內埔警方，員警到場後一眼識破，這正是假投資詐騙集團慣用手法，以「穩賺不賠」話術誘騙受害人投入金錢，再以「系統問題」要求繳交保證金，讓人陷入無底洞。幸有警方及時提醒，避免被騙。

內埔警分內埔所警員鄧欽鴻、鍾畇青，日前巡邏中接獲110報案，有民眾疑似遭到詐騙，希望警方能到場協助。

警方到達後報案地址學興路段時，遇一位65歲的許姓男子人自述，他在臉書上看到投資兼借貸的文章，之後加入對方的line群組，與成員聊天之後感覺怪異，才報請警方到場協助了解。

員警告知許男，這就是典型的假投資詐騙手法，詐騙集團會利用投資穩賺不賠之話術，向被害人表示投資後可獲取大量利息，利用人性貪婪，使人落入圈套，等到被害人要取回本金時，詐團再告知系統發生問題，需再繳納大筆保證金來解除，讓被害人再投入更多金錢，警方也藉機向許男宣導各種詐騙手法，許男對於員警幫忙不斷道謝。

分局長江世宏呼籲，詐騙的手法越來越多樣化，雖然很多都是常用的慣用伎倆，但詐騙集團會利用各種狡猾的技巧使被害人上當，只要謹守辛苦賺來的錢不要輕易的給不認識的人，並隨時謹記一聽、二掛、三查證的觀念，就可以避免落入詐騙陷阱。