　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

臉書投資陷阱險中招　內埔警即時出手阻詐

▲內埔警方告知許男遇到詐騙。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲內埔警方告知許男遇到詐騙。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

65歲許姓男子近日在臉書看到「投資兼借貸」文章，因心動加入對方LINE群組，與成員互動後察覺不對，趕緊求助內埔警方，員警到場後一眼識破，這正是假投資詐騙集團慣用手法，以「穩賺不賠」話術誘騙受害人投入金錢，再以「系統問題」要求繳交保證金，讓人陷入無底洞。幸有警方及時提醒，避免被騙。

內埔警分內埔所警員鄧欽鴻、鍾畇青，日前巡邏中接獲110報案，有民眾疑似遭到詐騙，希望警方能到場協助。

警方到達後報案地址學興路段時，遇一位65歲的許姓男子人自述，他在臉書上看到投資兼借貸的文章，之後加入對方的line群組，與成員聊天之後感覺怪異，才報請警方到場協助了解。

員警告知許男，這就是典型的假投資詐騙手法，詐騙集團會利用投資穩賺不賠之話術，向被害人表示投資後可獲取大量利息，利用人性貪婪，使人落入圈套，等到被害人要取回本金時，詐團再告知系統發生問題，需再繳納大筆保證金來解除，讓被害人再投入更多金錢，警方也藉機向許男宣導各種詐騙手法，許男對於員警幫忙不斷道謝。

分局長江世宏呼籲，詐騙的手法越來越多樣化，雖然很多都是常用的慣用伎倆，但詐騙集團會利用各種狡猾的技巧使被害人上當，只要謹守辛苦賺來的錢不要輕易的給不認識的人，並隨時謹記一聽、二掛、三查證的觀念，就可以避免落入詐騙陷阱。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/14 全台詐欺最新數據

更多新聞
409 1 6225 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
網自爆「騙漢堡」8次都成功！　麥當勞回應了
46萬台女YTR在韓「拒絕被睡」遭暴打！　骨折瘀青照曝
17F墜落地面　台中女頭顱破裂慘死
快訊／法說變法會！　PCB妖股嚇趴跌停
快訊／HYBE董座遭傳喚！　涉不正當交易吞4千億
快訊／嘎琳被爆「交往百億富商」當小三　樂天球團最新回應

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

用愛守護校園　婦幼安全巡迴列車再啟動

中華醫大防制藥物濫用有成　連續2年獲教育部績優學校肯定

寶桑警深入嘉年華　宣導防詐新手法與交通安全觀念

「屏東佳舞祭」總獎金15萬即日起報名　號召舞林高手同台較勁

台塩聯名維格推「膠原蛋白月餅」　塩麴烤肉健康不怕胖

臉書投資陷阱險中招　內埔警即時出手阻詐

老翁騎車恍神追撞小貨車　大武警即刻協助送醫

台東關山警入校宣導　新生學習法治教育與交通安全

關山天后宮中元普渡結合公益　逾半數信眾捐祭品助弱勢

「尚讚愛心會」推展善行從偏鄉走向全國　曾木泉當選首屆理事長

【車禍現場】電動代步車、重機相撞！　80歲嬤死亡

【叫一個全班都醒了】上課到一半板擦竟掉出大喇牙...！

陳小春應采兒復刻名場面　唱到〈相依為命〉有夠甜

【薑還是老的辣】俏皮爸一刀抹平藥膏超絲滑！臉上寫滿「快誇我」

【你好 我吃一口】主人挑釁烏龜 下一秒竟被咬慘叫！

玖壹壹聽陳漢典Lulu閃婚爆粗口　曝Lulu媽先暴雷喜訊XD

新郎給岳父敬茶 #伴郎團 舉杯：就等這一聲爸

【離奇車禍】轎車暴衝加油站驚險瞬間！

【借踩一下】博美為上沙發 竟將爸爸當梯子XD

婁峻碩焦凡凡宣布當爸媽了！　演唱會「曬超音波照」超感動

用愛守護校園　婦幼安全巡迴列車再啟動

中華醫大防制藥物濫用有成　連續2年獲教育部績優學校肯定

寶桑警深入嘉年華　宣導防詐新手法與交通安全觀念

「屏東佳舞祭」總獎金15萬即日起報名　號召舞林高手同台較勁

台塩聯名維格推「膠原蛋白月餅」　塩麴烤肉健康不怕胖

臉書投資陷阱險中招　內埔警即時出手阻詐

老翁騎車恍神追撞小貨車　大武警即刻協助送醫

台東關山警入校宣導　新生學習法治教育與交通安全

關山天后宮中元普渡結合公益　逾半數信眾捐祭品助弱勢

「尚讚愛心會」推展善行從偏鄉走向全國　曾木泉當選首屆理事長

福登頭槌建功、哈蘭德梅開二度　曼城德比大戰3比0完封曼聯

4個月大愛犬突遭鱷魚咬住拖走　女徒手狂打1部位成功救回

富邦產險攜手USPACE打造「即時計費保險」　獲金管會核准試辦

台中搭公車是玄學！以為準時到站牌「卻見車子背影」…網：要賭人品

星座9/15～9/21財運、愛情、健康全揭密！雙子戀愛升溫、處女事業金錢雙豐收

李灝宇立功400安M9　林盛恩冠軍戰好投、陳柏毓3A無失分

大學生被騙2大地雷曝！ 出租帳戶+假租屋陷阱　恐變詐團幫兇

用愛守護校園　婦幼安全巡迴列車再啟動

鹿港停車陷阱！沒畫線也挨罰挨轟搶錢　警說明開單理由

大立光家族砸2億買單元1土地　創區域新高價

地方熱門新聞

「尚讚愛心會」推展善行從偏鄉走向全國曾木泉當選首屆理事長

前議員特助是大峽谷地主　罰300萬送辦

永福星星幫泳訓成果大放異彩大小星星兒扶輪盃全數奪前三

桃園11校餐飲社團　擺攤展現青春廚藝

「就是要你管」桃園市民填問卷有好康

鳳梨大王賭輸數億？微熱山丘講話了

慶姜太公3164壽辰　白冰冰9/20率藝人桃園祝壽

日月潭萬人泳渡9/28登場　75歲馬英九獲准參加

桃園導入智慧圖台　篩選高風險工地

盛唐中醫受害者！國民黨前主委妻子病逝

台塩聯名維格推「膠原蛋白月餅」塩麴烤肉健康不怕胖

臉書投資陷阱險中招　警即時出手阻詐

嘉藥迎新！2200新生射紙飛機啟航72歲校友攜夫再拚碩士

關山天后宮中元普渡　逾半數信眾捐祭品助弱勢

更多熱門

相關新聞

高雄75歲阿伯騎車闖紅燈！下秒撞公車慘摔

高雄75歲阿伯騎車闖紅燈！下秒撞公車慘摔

高雄一名75歲夏姓阿伯騎機車行經七賢三路時，不顧斑馬線上還有行人，一路闖紅燈直直衝，當場遭公車擊落慘摔在地，臉部、手腳擦挫傷送醫。警方初步調查，夏男違規闖紅燈、未禮讓行人，最高可開罰新台幣1萬1400元。

情侶墾丁度假竟成死別　36歲女隔天陳屍沙灘

情侶墾丁度假竟成死別　36歲女隔天陳屍沙灘

336萬人期待！20檔台股ETF本周除息　15檔今最後上車日

336萬人期待！20檔台股ETF本周除息　15檔今最後上車日

無照21歲騎士載18歲女掛假車牌拒檢　自撞護欄雙亡

無照21歲騎士載18歲女掛假車牌拒檢　自撞護欄雙亡

「豬肉抹牛血」當牛肉賣！一沖水秒破功

「豬肉抹牛血」當牛肉賣！一沖水秒破功

關鍵字：

詐騙警方內埔65歲男子投資

讀者迴響

熱門新聞

台灣最雷景點　外國人「點名1地」：待5分鐘就離開

iPhone 17被曝不能貼膜　一撕毀新科技

國高中改10點上課連署成案！教育部這天前答覆

把握好天氣！　「雨最大」時間曝

轟綠糟蹋柯！他警告羈押庭1情況恐暴動

投1500份履歷沒人要！44歲副總裁崩潰：願當掏糞工

交往百億富商變小三　樂天女孩嘎琳嗲求巨額補償

情侶墾丁度假竟成死別　36歲女隔天陳屍沙灘

最新模擬路徑！　雙颱生成機率曝

台灣民意民調／44.6%不認同柯文哲受賴清德政治迫害　310萬人看法改變

漸凍父病床哀求「ㄅㄚˊㄉㄧㄠˋ」　兒心碎完成遺願

柯、應暫回復「羈押禁見」狀態　暫不拆電子腳鐶

3款iPhone不能更新！iOS 26液態介面將上線

「4生肖」要發了！未來3周事業全面起飛

收到10元硬幣竟是假的！老闆看傻：我像小丑

更多

最夯影音

更多

【車禍現場】電動代步車、重機相撞！　80歲嬤死亡

【叫一個全班都醒了】上課到一半板擦竟掉出大喇牙...！

陳小春應采兒復刻名場面　唱到〈相依為命〉有夠甜

【薑還是老的辣】俏皮爸一刀抹平藥膏超絲滑！臉上寫滿「快誇我」

【你好 我吃一口】主人挑釁烏龜 下一秒竟被咬慘叫！

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯宵夜大PK

全聯宵夜大PK

「文里補習班」開課啦！今天要來補「好眠」，開箱6樣全聯宵夜，讓你吃飽好睡覺！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面