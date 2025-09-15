釋昭慧拒領「普發1萬」籲設捐款選項　綠委齊響應：政院可設專戶

▲釋昭慧法師（右）。（圖／翻攝自Facebook／釋昭慧）



記者杜冠霖／台北報導

對於普發一萬，法師釋昭慧表示，將舉行「全民搶救國庫」記者會，呼籲民眾關注「普發一萬」政策所帶來的財政風險。並提出「拒領一萬，轉入國家續命專款」的具體訴求。行政院則回應，會研議相關建議的可能性。對此，綠委吳思瑤今（15日）表示，支持行政院成立專戶，提供不領取一萬元的國人一個正面回饋國家的選項，自己也會響應。綠委林俊憲指出，釋昭慧的看法也代表社會部分人主張，行政院也應該從善如流。陳培瑜則表示，是否需要立法院同意會是下一個戰場。

釋昭慧強調「國庫不是提款機」，並呼籲拒絕「普發一萬」。她指出，行政院因立法院強行通過此案，必須透過舉債應對，地方議會更競相仿效，加碼提出「普發4.6萬」甚至「普發5萬」，恐引發骨牌效應。她也指出，應該增設「拒領一萬，轉入國家續命專款」的第六選項，並規定此專款僅能用於重大災害或外敵入侵。

對此，吳思瑤表示，支持行政院成立專戶，提供不領取一萬元的國人一個正面回饋國家的選項，自己也會積極響應，用一己之力幫助國家，立法院大量通過錢坑法案，財劃法更搬走中央將近三分之一財源，國家建設發展確實受到影響，許多民眾也會憂心債留子孫、排擠長遠國家發展所需。

吳思瑤說明，行政院成立專戶、專款專用，能夠將民力有效集結、聚沙成塔，用人民力量幫助國家度過財政困境，專戶也勢必要公開透明，所支所用都接受公共監督，支持這樣的作法。

林俊憲表示，釋昭慧法師的建議也反映很多人的看法，當時也有人主張不應該增加國家債務，讓這些錢用在更適當地方，未來普發一萬如果增加選項，捐給國家，讓這筆錢指定用途在遇到重大災難救災、增強國家防衛力量等等，行政院也做出正面回應，可以思考這樣的方向規劃。

林俊憲指出，未來普發一萬可以多出一個選項捐給國家，台灣是多元民主社會，每個人都有不同看法跟見解，釋昭慧法師這樣的看法也代表社會部分人的主張，行政院也應該從善如流。

陳培瑜則指出，有人站出來做這樣的呼籲，當然就是為了抵制之前藍白不合理、不公正的普發一萬元，既然行政院已有相對方案讓普發一萬能合法合憲，也樂見人民有自己的動機與想念，當然這動機絕對是建立在讓國家更好的前提下。

陳培瑜也提到，但怎麼合法合規並且公開透明又有彈性的使用這筆錢，是行政院接下來傷腦筋的，至於屆時是否需要立法院同意，這可能會是下一個戰場，也呼籲藍白立委，站在為國家永續發展的前提下，支持行政院提出的專戶方案。