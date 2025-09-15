　
社會 社會焦點 保障人權

退休女台商陷愛情騙局！痛失1810萬　2詐團成員下場曝

▲苗栗地方法院外觀。（圖／記者楊永盛攝、資料照）

▲謝姓女台商先被騙1810萬，配合警方設局逮捕2車手，法院日前做出判決。圖為苗栗地方法院外觀。（圖／記者楊永盛攝、資料照片，下同）

記者楊永盛／苗栗報導

苗栗縣一名68歲退休謝姓女台商，今年5月間誤陷詐騙集團編織的愛情陷阱，被遊說面交高達1810萬現金投資虛擬比特幣後，網路上的「男友」和投資平台開始對她冷淡，她才驚覺可能受騙報警；警方7月中旬誘騙約定1200萬面交，成功逮捕監控手柯男和車手許男。法院日前依共同詐欺取財未遂罪，判處柯男有期徒刑1年2個月、許男1年4個月。

檢警調查，謝姓老婦人月前在臉書被詐騙集團搭訕後，陳姓假男友對她甜言蜜語後，她一時失察先被「邀請」加入LINE的投資群組，用盡詐騙套路、高報酬等話術，積極遊說謝婦投資虛擬比特幣能獲暴利。

檢警調查，謝婦上當後，5月中旬為止，陸續與詐團成員多次面交共1810萬，甚至還辦理信貸等；不過，大筆資金交了出去後，「陳姓男友」開始對她冷淡，詢問投資網路平台如何返利，遭到「已讀不回」，她才懷疑自己可能上當，透過管道向苗栗縣警察局刑警大隊報案。

▲苗栗地方法院外觀。（圖／記者楊永盛攝）

謝婦配合警方，7月18日在住處佯裝再面交投資款項、現金1200萬，許姓車手現身取錢，並由柯男在旁監控，埋伏警方見狀成功逮捕2嫌，依洗錢防制法等罪嫌移送。

法官審理時，許男稱其無業，家中經濟依靠妻子支撐，目前有就讀大學4年級和高中3年級女兒，還有雙親需其扶養；柯男說，以前從事帆布工人，先前因案被基隆地方法院羈押，交保後找工作四處碰壁，無奈下才會加入詐團，目前未婚、有父親需扶養，請求緩刑。法官審理時，考慮此案金額高達1200萬元，縱使詐欺未遂，但情節重大，分別判處柯男、許男有期徒刑1年2個月、1年4個月。

09/14 全台詐欺最新數據

409 1 6225 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

網自爆「騙漢堡」8次都成功！　麥當勞回應了
46萬台女YTR在韓「拒絕被睡」遭暴打！　骨折瘀青照曝
17F墜落地面　台中女頭顱破裂慘死
快訊／法說變法會！　PCB妖股嚇趴跌停
快訊／HYBE董座遭傳喚！　涉不正當交易吞4千億
快訊／嘎琳被爆「交往百億富商」當小三　樂天球團最新回應

