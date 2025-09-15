「國民岳父」蔡詩萍大方曬愛女美照！網暴動喊：根本就是女團

▲蔡詩萍（右）大方曬出女兒美照，引起網友熱議。（合成照，鏡週刊資料照／翻攝自蔡詩萍臉書）

台北市政府文化局局長、資深媒體人蔡詩萍昨（14）日在社群媒體上，大方曬出女兒美照，他還提到「這張有點酷。像她媽咪一點點。像我一點點（當然是我年輕時帥氣的時候）卻完全有屬於她的很多很多了。」這張照片曝光後，引起網友熱議，男星亮哲還留言直呼「根本就是女團」。

蔡詩萍昨在臉書po文，曬出愛女的照片，並提到女兒IG上貼了幾張新照片。「你知道的，這年頭不是女兒的就是爸媽的，我要轉貼，得跟她問問，徵得同意。」後來女兒很大方地給了4張照片，「每一張我都喜歡，先挑一張貼在我臉書上。」

▲蔡詩萍曬女兒美照，男星亮哲還留言直呼「根本就是女團」。（翻攝自蔡詩萍臉書）

蔡詩萍表示，這張照片有點酷，「像她媽咪一點點。像我一點點（當然是我年輕時帥氣的時候）卻完全有屬於她的很多很多了。我們愛自己的孩子，是爸媽天性使然。」不過他也說道，看見他們走自己的路，展現自己的神情模樣，「卻是不捨之同時，爸媽最複雜的開心。」

蔡詩萍曬出愛女的照片後，吸引許多網友按讚、留言，「最夯國民岳父」、「她好美喔～仙女」、「完美繼承父母最好的基因」、「氣質好的沒話說，念書的孩子就是不一樣」、「有名模的架勢，美」，亮哲也跑來留言直呼「根本就是女團」。



