　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「國民岳父」蔡詩萍大方曬愛女美照！網暴動喊：根本就是女團

蔡詩萍今大方曬出女兒美照，引起網友熱議，男星亮哲還留言直呼「根本就是女團」。（合成照，本刊資料照／翻攝自蔡詩萍臉書）

▲蔡詩萍（右）大方曬出女兒美照，引起網友熱議。（合成照，鏡週刊資料照／翻攝自蔡詩萍臉書）

圖文／鏡週刊

台北市政府文化局局長、資深媒體人蔡詩萍昨（14）日在社群媒體上，大方曬出女兒美照，他還提到「這張有點酷。像她媽咪一點點。像我一點點（當然是我年輕時帥氣的時候）卻完全有屬於她的很多很多了。」這張照片曝光後，引起網友熱議，男星亮哲還留言直呼「根本就是女團」。

蔡詩萍昨在臉書po文，曬出愛女的照片，並提到女兒IG上貼了幾張新照片。「你知道的，這年頭不是女兒的就是爸媽的，我要轉貼，得跟她問問，徵得同意。」後來女兒很大方地給了4張照片，「每一張我都喜歡，先挑一張貼在我臉書上。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

蔡詩萍今大方曬出女兒美照，引起網友熱議，男星亮哲還留言直呼「根本就是女團」。（翻攝自蔡詩萍臉書）

▲蔡詩萍曬女兒美照，男星亮哲還留言直呼「根本就是女團」。（翻攝自蔡詩萍臉書）

蔡詩萍表示，這張照片有點酷，「像她媽咪一點點。像我一點點（當然是我年輕時帥氣的時候）卻完全有屬於她的很多很多了。我們愛自己的孩子，是爸媽天性使然。」不過他也說道，看見他們走自己的路，展現自己的神情模樣，「卻是不捨之同時，爸媽最複雜的開心。」

蔡詩萍曬出愛女的照片後，吸引許多網友按讚、留言，「最夯國民岳父」、「她好美喔～仙女」、「完美繼承父母最好的基因」、「氣質好的沒話說，念書的孩子就是不一樣」、「有名模的架勢，美」，亮哲也跑來留言直呼「根本就是女團」。


更多鏡週刊報導
一夕間變「國民岳母」　應曉薇向女婿們喊話女兒不好追：自己看著辦吧
赴中國登報被封「頂流偶像」　吳慷仁狂讚成都、吃鍋喊「如釋重負」
YTR砸6千萬買預售屋！交屋前要賣了「自曝賺900萬」　遭酸炒房仔直球回擊

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/14 全台詐欺最新數據

更多新聞
409 1 6225 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
網自爆「騙漢堡」8次都成功！　麥當勞回應了
46萬台女YTR在韓「拒絕被睡」遭暴打！　骨折瘀青照曝
17F墜落地面　台中女頭顱破裂慘死
快訊／法說變法會！　PCB妖股嚇趴跌停
快訊／HYBE董座遭傳喚！　涉不正當交易吞4千億
快訊／嘎琳被爆「交往百億富商」當小三　樂天球團最新回應
應曉薇母女貼臉親親　愛女盼「跟阿北一樣」：平安順利回家

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

星座9/15～9/21財運、愛情、健康全揭密！雙子戀愛升溫、處女事業金錢雙豐收

全聯開賣「香菜風味馬卡龍」　香菜控手刀搶購曝心得：真的不普通

網友自爆「省錢偏方」詐騙車票遺失　台鐵：實務上難行

烘衣機變火源？專家揭「3大隱形殺手」　衣物殘留精油恐自燃

46萬YTR在韓國「拒絕陪睡」被暴打　瘀青照曝：警察超爛

醫師女兒能上北一女「選報考大安高工」！486先生：更有競爭力

雙金得主長笛音樂家華姵跨界再創佳績　Podcast節目入圍第四屆客聲獎

「等你們全家回國」才能發考卷　老師無奈吐原因！全場吵翻了

「國民岳父」蔡詩萍大方曬愛女美照！網暴動喊：根本就是女團

來自苗族新住民愛上宜蘭慵懶步調　賣起家鄉特色「衢州烤餅」將回憶中的滋味分享出去

【車禍現場】電動代步車、重機相撞！　80歲嬤死亡

【叫一個全班都醒了】上課到一半板擦竟掉出大喇牙...！

陳小春應采兒復刻名場面　唱到〈相依為命〉有夠甜

【薑還是老的辣】俏皮爸一刀抹平藥膏超絲滑！臉上寫滿「快誇我」

【你好 我吃一口】主人挑釁烏龜 下一秒竟被咬慘叫！

玖壹壹聽陳漢典Lulu閃婚爆粗口　曝Lulu媽先暴雷喜訊XD

新郎給岳父敬茶 #伴郎團 舉杯：就等這一聲爸

【離奇車禍】轎車暴衝加油站驚險瞬間！

【借踩一下】博美為上沙發 竟將爸爸當梯子XD

婁峻碩焦凡凡宣布當爸媽了！　演唱會「曬超音波照」超感動

星座9/15～9/21財運、愛情、健康全揭密！雙子戀愛升溫、處女事業金錢雙豐收

全聯開賣「香菜風味馬卡龍」　香菜控手刀搶購曝心得：真的不普通

網友自爆「省錢偏方」詐騙車票遺失　台鐵：實務上難行

烘衣機變火源？專家揭「3大隱形殺手」　衣物殘留精油恐自燃

46萬YTR在韓國「拒絕陪睡」被暴打　瘀青照曝：警察超爛

醫師女兒能上北一女「選報考大安高工」！486先生：更有競爭力

雙金得主長笛音樂家華姵跨界再創佳績　Podcast節目入圍第四屆客聲獎

「等你們全家回國」才能發考卷　老師無奈吐原因！全場吵翻了

「國民岳父」蔡詩萍大方曬愛女美照！網暴動喊：根本就是女團

來自苗族新住民愛上宜蘭慵懶步調　賣起家鄉特色「衢州烤餅」將回憶中的滋味分享出去

富邦產險攜手USPACE打造「即時計費保險」　獲金管會核准試辦

台中搭公車是玄學！以為準時到站牌「卻見車子背影」…網：要賭人品

星座9/15～9/21財運、愛情、健康全揭密！雙子戀愛升溫、處女事業金錢雙豐收

李灝宇立功400安M9　林盛恩冠軍戰好投、陳柏毓3A無失分

大學生被騙2大地雷曝！ 出租帳戶+假租屋陷阱　恐變詐團幫兇

用愛守護校園　婦幼安全巡迴列車再啟動

鹿港停車陷阱！沒畫線也挨罰挨轟搶錢　警說明開單理由

大立光家族砸2億買單元1土地　創區域新高價

李洋見證立院簽署布萊頓宣言　攜手推動運動性別平等

羅智強領表參選國民黨主席　找徐巧芯執掌社群再推「萊爾校長」

生活熱門新聞

台灣最雷景點　外國人「點名1地」：待5分鐘就離開

國高中改10點上課連署成案！教育部這天前答覆

把握好天氣！　「雨最大」時間曝

最新模擬路徑！　雙颱生成機率曝

漸凍父病床哀求「ㄅㄚˊㄉㄧㄠˋ」　兒心碎完成遺願

收到10元硬幣竟是假的！老闆看傻：我像小丑

「4生肖」要發了！未來3周事業全面起飛

女兒怒討壓歲錢！媽悲嘆留2間房：教育失敗

第一名店董事長過世！　享壽86歲

可能有颱風！　最快生成時間曝

天母排隊神店-1！老地方牛肉麵熄燈

館長腦部少一塊！自曝X光片：沒癱算奇蹟

打民進黨「燒光上億身家」　館長喊沒錢：以前挺綠生意很好

中獎發票5情況竟領不了！　中千萬也一樣

更多熱門

相關新聞

台電標案爭議！　預算暴增65億遭疑護航廠商

台電標案爭議！　預算暴增65億遭疑護航廠商

屋漏偏逢連夜雨，累計虧損逾4,300億元的台電，上週二（9日）發生高雄興達火力發電廠爆炸案，是否影響電力供應引發各界關注。除虧損、電力供應問題外，台電近期也爆出標案爭議，本刊接獲廠商陳情，指控台電去年底通過台中到通霄的海底輸氣管線標案，因採取最有利標，讓預算暴增65億元，導致要多付出21%的工程款，等於讓虧損雪上加霜、全民買單。但台電強調，採價格標也會有廠商倒閉風險，寧願用合理價格，讓工程如期完工。

機車過戶驗車遭刁難！監理站：方向燈應為橘色

機車過戶驗車遭刁難！監理站：方向燈應為橘色

40歲男宵夜愛吃「一物」！起床險猝死

40歲男宵夜愛吃「一物」！起床險猝死

凱特王妃大秀「無髮圈綁髮神技」

凱特王妃大秀「無髮圈綁髮神技」

中國網路瘋玩「王世堅AI」哏

中國網路瘋玩「王世堅AI」哏

關鍵字：

蔡詩萍鏡週刊

讀者迴響

熱門新聞

台灣最雷景點　外國人「點名1地」：待5分鐘就離開

iPhone 17被曝不能貼膜　一撕毀新科技

國高中改10點上課連署成案！教育部這天前答覆

轟綠糟蹋柯！他警告羈押庭1情況恐暴動

投1500份履歷沒人要！44歲副總裁崩潰：願當掏糞工

把握好天氣！　「雨最大」時間曝

交往百億富商變小三　樂天女孩嘎琳嗲求巨額補償

最新模擬路徑！　雙颱生成機率曝

情侶墾丁度假竟成死別　36歲女隔天陳屍沙灘

台灣民意民調／44.6%不認同柯文哲受賴清德政治迫害　310萬人看法改變

漸凍父病床哀求「ㄅㄚˊㄉㄧㄠˋ」　兒心碎完成遺願

3款iPhone不能更新！iOS 26液態介面將上線

柯、應暫回復「羈押禁見」狀態　暫不拆電子腳鐶

收到10元硬幣竟是假的！老闆看傻：我像小丑

「4生肖」要發了！未來3周事業全面起飛

更多

最夯影音

更多

【車禍現場】電動代步車、重機相撞！　80歲嬤死亡

【叫一個全班都醒了】上課到一半板擦竟掉出大喇牙...！

陳小春應采兒復刻名場面　唱到〈相依為命〉有夠甜

【薑還是老的辣】俏皮爸一刀抹平藥膏超絲滑！臉上寫滿「快誇我」

【你好 我吃一口】主人挑釁烏龜 下一秒竟被咬慘叫！

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯宵夜大PK

全聯宵夜大PK

「文里補習班」開課啦！今天要來補「好眠」，開箱6樣全聯宵夜，讓你吃飽好睡覺！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面