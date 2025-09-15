　
生活

最新模擬路徑！　雙颱生成機率曝

（圖／翻攝「氣象應用推廣基金會」專欄）

▲吳德榮說，最新歐洲系集模式周五晚間8時模擬圖顯示，熱帶擾動發展成輕颱的機率最高僅20%，大致朝海南島方向前進；下周三晚間8時模擬圖則顯示，另一熱帶擾動即將進入巴士海峽，發展成輕颱的機率高達50%。（圖／翻攝「氣象應用推廣基金會」專欄）

記者陳俊宏／台北報導

氣象專家吳德榮表示，最新歐洲系集模式模擬顯示，今日起熱帶擾動進入南海，發展成輕度颱風的條件機率最高僅20%，大致朝海南島方向前進，對台無影響；至於末期的另一熱帶擾動，在菲律賓東方海面醞釀，大致偏西進行，最新歐洲系集模式模擬進入巴士海峽，其成颱機率則調高為50%，應持續觀察。

吳德榮在「氣象應用推廣基金會」專欄提到，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今天、周二各地晴朗，白天酷熱，全台最高氣溫達38度以上，午後山區有局部短暫陣雨或雷雨，東側水氣略增，恆春半島及花東偶有短暫降雨的機率。

吳德榮說，周三至周五熱帶擾動通過呂宋島進入南海，其外圍北上的水氣漸增，東半部及恆春半島有局部陣雨，午後山區有局部短暫陣雨或雷雨，平地受影響的區域逐日增多，有大雷雨發生的機率。

吳德榮分析，周六大氣不穩定，午後仍有大雷雨發生的機率；周日水氣略減，各地晴朗炎熱，午後有局部短暫陣雨或雷雨，大多侷限在山區，部分平地受影響，仍有較大雨勢。

吳德榮指出，最新各國模式模擬顯示，未來10天太平洋高壓仍偏強，無首波東北季風南下的跡象，明顯降溫還得再等。

吳德榮表示，最新歐洲系集模式模擬顯示，今日起熱帶擾動進入南海，發展成輕颱的條件不甚理想，機率最高僅20%，大致朝海南島方向前進，對台無影響。

吳德榮說，至於末期的另一熱帶擾動，在菲律賓東方海面醞釀，大致偏西進行，最新歐洲系集模式模擬進入巴士海峽，其成颱機率則調高為50%；但最新各國模式模擬其動向仍很分歧，存在極大的不確定性，故其威脅程度？無需急下定論，應持續觀察。

