生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

最新模擬路徑！　颱風生成機率曝

（圖／翻攝「氣象應用推廣基金會」專欄）

▲吳德榮說，最新歐洲系集模式周五晚間8時模擬圖顯示，熱帶擾動發展成輕颱的機率最高僅達20%。（圖／翻攝「氣象應用推廣基金會」專欄）

記者陳俊宏／台北報導

氣象專家吳德榮表示，最新歐洲系集模式模擬顯示，周一起熱帶擾動通過呂宋島進入南海後，增強為熱帶性低氣壓的機率約60%，但發展成輕度颱風的條件機率最高僅達20%，大致向海南島方向前進，對台無影響。

吳德榮在「氣象應用推廣基金會」專欄提到，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今日太平洋高壓偏強，各地晴朗，白天偏熱，午後有局部短暫陣雨或雷雨的機率，大多侷限在山區，偶有擴及少部分平地的機率。

吳德榮說，周一、周二各地晴朗，白天酷熱，全台最高氣溫達38度以上，午後山區有局部短暫陣雨或雷雨，東側水氣漸增，恆春半島及花東偶有短暫降雨的機率。

吳德榮指出，周三至周五熱帶擾動通過呂宋島進入南海，其外圍北上的水氣漸增，東半部及恆春半島有局部陣雨，午後山區有局部短暫陣雨或雷雨，平地受影響的區域逐日增多，有大雷雨發生的機率，各地高溫微降仍偏熱；周六水氣略減，各地晴朗炎熱，午後有局部短暫陣雨或雷雨，大多侷限在山區，偶有擴及少部分平地的機率。

▼吳德榮提到，最新歐洲系集模擬平均路徑大致向海南島方向前進。（圖／翻攝weathernerds）

（圖／翻攝weathernerds）

吳德榮分析，最新各國模式模擬顯示，未來10天太平洋高壓仍偏強，尚無第一波東北季風南下的跡象，明顯降溫還得再等。

吳德榮表示，最新歐洲系集模式模擬顯示，周一起熱帶擾動通過呂宋島進入南海後，增強為熱帶低壓的機率約60%，但發展成輕颱條件則不甚理想，機率最高僅達20%，大致向海南島方向前進，對台無影響。

吳德榮說，至於末期的另一熱帶擾動，最新各國模式模擬調整為，在菲律賓東方海面醞釀，大致向西前進，但動向仍有不小差異，且持續調整中，既然存在極大的不確定性，言之過早也是枉然！

更多新聞
中央氣象署表示，今天台東、恆春半島偶有零星短暫陣雨，清晨西半部也有零星降雨，午後雷陣雨區域增多，西半部、東半部山區午後有局部短暫雷陣雨，山區並有局部大雨發生機率。

