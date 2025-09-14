林芳正將宣布參選自民黨總裁　小泉進次郎、高市早苗加入戰局！

▲林芳正16日將宣布參選自民黨總裁選。（圖／達志影像／美聯社）

記者董美琪／綜合報導

日本媒體披露，官房長官林芳正將於16日正式宣布投入自民黨總裁選舉。按照規定，參選者需獲得至少20位黨籍國會議員推薦。相關人士指出，他已大致確保來自岸田派的推薦名額，並計畫在18日舉行政策發表會。64歲的林芳正先前曾在2012年與2024年兩度參選總裁，去年選戰中在首輪投票名列第4。

林芳正1995年首次當選山口縣參議員，連續五屆任期後於2021年轉戰眾議院並成功當選。他歷經岸田文雄與石破茂內閣，曾任官房長官，具備豐富的行政經驗。14日，參議院議員會長松山政司在福岡公開表示支持林芳正，強調在參眾兩院局勢動盪之際，需要一位沉穩且有歷練的領導者。松山在上屆黨魁選舉時，也曾支持他。

另外，已宣布參選的前幹事長茂木敏充，接受電視專訪時談到與在野黨的合作方式。他指出，若要推動擴大執政聯盟，必須以共同的危機感作為基礎，否則僅靠選區協調難有進展。由於石破茂領軍自民黨在眾院、都議會與參院選舉皆敗，已於7日請辭黨魁。此次選舉將於22日公告，10月4日舉行，採用國會議員票與黨員票各295票的「全規」制度，共計590票。

目前已有多名重量級人物表態參戰。前經濟安保大臣小林鷹之將於16日召開記者會，農林水產大臣小泉進次郎與前經濟安保大臣高市早苗則預料在本週後段正式宣布。加上茂木敏充與林芳正，五人參選的態勢已趨於明朗。這場總裁選舉結果，將決定自民黨未來的領導權與政局走向。