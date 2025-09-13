超常見！這「3類麵包」其實是熱量炸彈　陸專家籲：可選手感硬的

▲麵包店常見的可頌麵包。（示意圖／取自Pixabay）

記者廖翊慈／綜合報導

香軟可口的麵包是不少人早餐、下午點心、趕時間通勤的首選，油炸的麵包、包滿餡料的麵包、多層次口感的麵包等多種選擇，深受人們喜愛。一名大陸專家指出，傳統麵包店中，一些常見且看似小小的麵包，其實是深藏不露的「熱量炸彈」。

綜合陸媒報導，該名專家表示，熱量炸彈麵包通常為以下三種，

一、油炸類麵包（例如甜甜圈等）

外表金黃的麵包很可能是經過油炸的，例如甜甜圈，是油炸後再浸泡於糖漿中、撒上糖粉製成。油炸過程中，甜甜圈吸收了大量油，還浸泡在糖漿中，因此熱量非常高。有的甜甜圈還加入了奶油內餡，進一步升高熱量。奶油餡甜甜圈約400至500大卡／100g（約2.5碗飯），高糖油組合易導致血糖驟升，長期食用增加肥胖風險。

二、起酥類麵包（例如可頌、牛角麵包等）

除了和麵時加入的油和糖，起酥麵包成型時還要鋪上油擀薄，再一次次折疊，烤出來才能呈現一層一層起酥的構造。做牛角麵包、可頌麵包，奶油用量可以達到麵粉的50%至70%，鳳梨酥外層也完全是奶油或植物油的功勞。100g起酥類麵包熱量約370至400大卡（約2碗飯），高飽和脂肪易引發代謝負擔。

三、夾餡類麵包（例如椰蓉包、肉鬆麵包、巧克力／芋泥流心包等）

夾餡麵包的外表普通，但餡心熱量非常高。例如椰蓉是椰肉榨汁後剩餘殘渣烘乾後的製品，本身脂肪含量高達45%至60%，而且絕大部分是飽和脂肪，為了口感更好還會加入大量油脂。肉鬆麵包含高脂沙拉醬（脂肪佔50%至70%）；流心餡料需添加大量糖油維持口感，巧克力夾心包脂肪約21g／個。120g夾餡包就有約半頓正餐熱。

對此專家指出，從熱度上看，越硬的麵包熱量越低。硬麵包不甜，含糖和油脂都很少。購買麵包時，可優先選擇手感「硬」的麵包，例如法棍等，若真的戒不掉這些「熱量炸彈」，建議每週最多吃一個就好，吃1個可頌，大約要慢跑30分鐘才能消耗。