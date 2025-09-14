慶姜太公3164壽辰　綜藝天后白冰冰9/20率藝人桃園祝壽

▲位於桃園市八德區的姜太公廟。（圖／姜太公廟提供）



記者楊淑媛／桃園報導

位於桃園市八德區的姜太公廟，迎接姜子牙農曆八月初三(國曆9月24日)3164歲壽辰，主任委員邱守德14日表示，該廟在9月20、22、24日這三天有祈安植褔三獻法會等系列活動，綜藝天后白冰冰將率旗下藝人獻藝祝壽，好農巿集攤商十多輛「胖卡」來逗陣，歡迎民眾參加。

邱守德說，桃園姜太公廟恭祝姜太公壽辰系列文化活動，除了虔敬祈褔祝壽團拜，還增加輕鬆活潑具娛樂性活動。壽辰系列活動從9 月20日(農曆7月29日)開始暖場，當天下午16：30起在寺廟廣場前有「好農巿集農特產品展售會」，分別由桃園巿政府農業局及八德等各農會輔導的十多位青創好農們開著具特色的「胖卡」攤車，載著自產優質的各色農特產品和美食到場展售，帶動首波祝壽人潮。

▲桃園市八德區的姜太公廟主祀姜子牙。（圖／姜太公廟提供）

緊接著自19：00起，電視熱播的「超級冰冰秀」主持人白冰冰走出螢光幕，親臨現場主持祈褔晚會，為姜太公9 月24日的(農曆八月初三)3164歲聖辰暖壽。「超級冰冰秀」節目從棚內移到棚外，白冰冰帶領知名藝人們共同祝禱，還使出混身解數獻藝，表演一場聲光十足的歌舞秀，期姜太公褔澤披及八方。

「好農巿集農特產品展售會」及「超級冰冰秀」都進行到晚上21：00 為止。

桃園姜太公廟主任委員邱守德敬邀大家熱烈參與，共享褔蔭。另外，祈安植褔三獻法會內容如下：



9 月22日(農曆八月初一)早上08：00起到16：00止，莊嚴肅穆又虔敬的祈安植褔三獻法會展開，且持續一整天，為信眾、為國人、為台灣祈求褔澤庇佑。

9月24日(農曆八月初三)是姜太公壽辰日，一早從09：00起有聖壽團拜大典，各機關團體、友宮、友廟團拜祝壽，在寺廟廣場上還有布袋戲酬演。

9月24日重頭戲還包括有擲筊選丁未年值年爐主，擲筊時間是11：30到12：00，只有30分鐘，有意爭取的信眾要把握時辰。

該廟乞龜活動則全天候都進行，沒有時間限縮。顧及天氣炎熱，又祈褔活動吸引多人，09：30到12：30桃園姜太公廟貼心的備有涼品、點心、褔食供大家享用。