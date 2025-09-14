丟臉！27歲台男「潘尚鈺」跑到日本詐騙　遭逮辯：沒想到是犯罪

▲台灣籍男子因涉嫌詐騙未遂，在愛知縣豐田市被警方逮捕。（示意圖／翻攝Pixabay）

圖文／CTWANT

日本愛知縣豐田市一名女子日前遭詐騙未遂，台籍男子「潘尚鈺」（27歲、無業、居無定所）因涉嫌詐欺未遂被警方逮捕。據悉，潘姓嫌疑人表示自己是以觀光目的來到日本，是透過智慧型手機的翻譯應用程式與受害者溝通，並辯稱「沒想到這會是犯罪」。

日本中京電視台報導，警方調查發現，潘姓嫌疑人涉嫌與他人共謀，自8月18日至9月12日期間，對住在豐田市的58歲女性謊稱，若要提取投資收益，需支付系統使用費，試圖詐取現金約460萬日圓（約新台幣96萬6千元）。

據了解，該女性先前已因投資名義被騙取現金約1,043萬日圓（約新台幣219萬元）。9月12日，愛知縣警接獲通報後，於現金交付地點設施進行警戒時，潘姓嫌疑人假扮投資公司員工現身，當場被警方逮捕。

潘姓嫌疑人表示，他與受害者溝通時，是透過智慧型手機翻譯應用程式。至於涉嫌詐騙被逮捕，潘男則辯稱「沒想到這會是犯罪」，否認犯行。當地警方表示，懷疑潘姓嫌疑人是被詐騙集團雇用的車手，目前正持續深入調查中。

