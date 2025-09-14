失智者照顧協會台中SOGO辦愛心活動　謝祖武連4年擔任友善大使

▲中華民國失智者照顧協會理事長邱百誼。（圖／記者白珈陽攝）



記者白珈陽／台中報導

中華民國失智者照顧協會今天（14日）在台中廣三SOGO百貨廣場舉辦「第23屆忘不了的愛」活動，現場贊助的公部門及企業眾多，參與民眾絡繹不絕，共同獻出愛心，十分感人。連續4年擔任失智友善大使的藝人謝祖武表示，他母親也是失智症患者，雖然母親已經過世，但他會帶著對母親的愛，陪協會繼續走下去。

▲謝祖武連續4年擔任失智友善大使。（圖／記者白珈陽攝）



協會指出，本場活動由台中市府衛生局、運動局指導，並有來自各界關心失智症議題的公私部門及企業也共同投入關注，由於萬聖節將至，現場以彩憶魔法的概念，傳達失智症長輩的世界就像魔法一般有趣、單純及美好，同時也傳達協會長期以據點及活動的多元型態幫助台中市的失智症長輩獲得彩憶人生。

活動現場還有許多攤位進行商品義賣，其中投入善心計畫的還有大甲聖母宮，以台灣大甲聖母慈善會參與，執行長吳亭萱表示，大甲聖母宮近年積極接觸慈善事業，今天所有義賣所得，將會捐到紅十字協會，以幫助更多失智症患者。

▲大甲聖母宮現場擺攤舉行義賣。（圖／記者白珈陽攝）



活動代言人謝祖武表示，自己代言協會的失智友善大使已經第4年，除了因為感動協會為失智症長輩、家屬及社會大眾做的事情之外，重要的也是自己的母親是失智症患者，他提到當他看到協會針對失智症及家屬的預防與陪伴等這麼多好事，他非常感動與支持。

謝祖武說，雖然母親已經過世，但是他會帶著對母親的愛，陪著協會繼續走下去，這4年來看到贊助單位一年比一年多，參與的人數也連年增加，特別是台中市政府如此支持讓人感動！他希望可以每年都還是繼續看到大家可以繼續支持協會的努力服務。

▲現場人潮眾多。（圖／記者白珈陽攝）



中華民國失智者照顧協會理事長邱百誼是目前台灣的神經內科權威醫師，他表示，當國家在預測失智者人口的盛行率時，發現實際失智確診的人口人數確超前，這也是為何我們要重視失智症議題的原因！失智症雖然無法痊癒，但透過及早發現、及早治療是重要的，協會每年用不同的活動來宣導失智症議題，主要目的就是為了喚起國人對失智症的重視。

邱百誼指出，協會這5年來正積極推動提升長者肌耐力，創辦了專為銀髮族設計的肌耐力訓練中心--「肌智館」，並從服務成果中發現提升長者肌耐力不僅可以使一般的長輩更健康，還能夠防跌防摔，對於提升失智症長輩的生活品質是有加乘的效果。



