　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

失智者照顧協會台中SOGO辦愛心活動　謝祖武連4年擔任友善大使

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲中華民國失智者照顧協會理事長邱百誼。（圖／記者白珈陽攝）

記者白珈陽／台中報導

中華民國失智者照顧協會今天（14日）在台中廣三SOGO百貨廣場舉辦「第23屆忘不了的愛」活動，現場贊助的公部門及企業眾多，參與民眾絡繹不絕，共同獻出愛心，十分感人。連續4年擔任失智友善大使的藝人謝祖武表示，他母親也是失智症患者，雖然母親已經過世，但他會帶著對母親的愛，陪協會繼續走下去。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲謝祖武連續4年擔任失智友善大使。（圖／記者白珈陽攝）

協會指出，本場活動由台中市府衛生局、運動局指導，並有來自各界關心失智症議題的公私部門及企業也共同投入關注，由於萬聖節將至，現場以彩憶魔法的概念，傳達失智症長輩的世界就像魔法一般有趣、單純及美好，同時也傳達協會長期以據點及活動的多元型態幫助台中市的失智症長輩獲得彩憶人生。

活動現場還有許多攤位進行商品義賣，其中投入善心計畫的還有大甲聖母宮，以台灣大甲聖母慈善會參與，執行長吳亭萱表示，大甲聖母宮近年積極接觸慈善事業，今天所有義賣所得，將會捐到紅十字協會，以幫助更多失智症患者。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲大甲聖母宮現場擺攤舉行義賣。（圖／記者白珈陽攝）

活動代言人謝祖武表示，自己代言協會的失智友善大使已經第4年，除了因為感動協會為失智症長輩、家屬及社會大眾做的事情之外，重要的也是自己的母親是失智症患者，他提到當他看到協會針對失智症及家屬的預防與陪伴等這麼多好事，他非常感動與支持。

謝祖武說，雖然母親已經過世，但是他會帶著對母親的愛，陪著協會繼續走下去，這4年來看到贊助單位一年比一年多，參與的人數也連年增加，特別是台中市政府如此支持讓人感動！他希望可以每年都還是繼續看到大家可以繼續支持協會的努力服務。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲現場人潮眾多。（圖／記者白珈陽攝）

中華民國失智者照顧協會理事長邱百誼是目前台灣的神經內科權威醫師，他表示，當國家在預測失智者人口的盛行率時，發現實際失智確診的人口人數確超前，這也是為何我們要重視失智症議題的原因！失智症雖然無法痊癒，但透過及早發現、及早治療是重要的，協會每年用不同的活動來宣導失智症議題，主要目的就是為了喚起國人對失智症的重視。

邱百誼指出，協會這5年來正積極推動提升長者肌耐力，創辦了專為銀髮族設計的肌耐力訓練中心--「肌智館」，並從服務成果中發現提升長者肌耐力不僅可以使一般的長輩更健康，還能夠防跌防摔，對於提升失智症長輩的生活品質是有加乘的效果。


 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/13 全台詐欺最新數據

更多新聞
505 1 9265 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／夫妻爬山失聯8天　人找到了
進火鍋店問「有收10%服務費嗎」老闆娘霸氣回11字！全場大讚
搶救畫面曝！無照21歲騎士載18歲女自撞雙亡
27歲台男「潘尚鈺」跑去日本詐騙460萬元　被當場逮捕
熱帶擾動發展中！　周三「全台防較大雨勢」
吃柚子前先看藥單！藥師列「10種藥物」別一起吃

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

投縣一般性補助款+計畫性補助減108億　籲中央遵財劃法、公平標準

百年蘭盆勝會登場！西螺福興宮普度近萬人參與　普桌近3千創新高

2025林內搶水節！睽違兩年再度熱鬧登場

國慶焰火9/16試放千發　佈彈區、落焰區晚間6點採甲種圍籬管制

失智者照顧協會台中SOGO辦愛心活動　謝祖武連4年擔任友善大使

日月潭萬人泳渡9/28登場　75歲馬英九獲准參加

魯凱星空饗宴登場　屏東三地門青葉社區用美食說故事

台南學甲濕地輕旅行！　親子體驗生態之美直呼「不虛此行」

嘉藥迎新！2200新生射紙飛機啟航　72歲校友攜夫再拚碩士

王正坤醫師助學善舉破千萬　獲選台南好人好事代表

【燒成火海】聯結車自撞！油箱噴飛爆炸 火光瞬間吞沒

【借踩一下】博美為上沙發 竟將爸爸當梯子XD

【出動三輛紅斑馬】高雄女騎車闖國道！　一路往北狂飆20公里

【你好 我吃一口】主人挑釁烏龜 下一秒竟被咬慘叫！

【超危險！】看護推輪椅搭電扶梯翻車　阿伯重摔波及乘客2傷

【討論解方】陳其邁籲朝野放下屠刀！　「政治領袖無法坐下談是愧對人民」

梓梓球場邊「換內衣」　震撼元元：這18禁吧！

馬志翔談舊愛江祖平　希望她都好：祝她幸福

張棋惠嘴ㄆㄧㄚˊ「飛輪海變灰輪海」　預告開個唱：都要感謝蟑螂(?)

【太危險了】微波木製餐盒起火！店員急滅火

投縣一般性補助款+計畫性補助減108億　籲中央遵財劃法、公平標準

百年蘭盆勝會登場！西螺福興宮普度近萬人參與　普桌近3千創新高

2025林內搶水節！睽違兩年再度熱鬧登場

國慶焰火9/16試放千發　佈彈區、落焰區晚間6點採甲種圍籬管制

失智者照顧協會台中SOGO辦愛心活動　謝祖武連4年擔任友善大使

日月潭萬人泳渡9/28登場　75歲馬英九獲准參加

魯凱星空饗宴登場　屏東三地門青葉社區用美食說故事

台南學甲濕地輕旅行！　親子體驗生態之美直呼「不虛此行」

嘉藥迎新！2200新生射紙飛機啟航　72歲校友攜夫再拚碩士

王正坤醫師助學善舉破千萬　獲選台南好人好事代表

台南捷運藍線動起來！沿線成房市熱點　網友吵翻「南高置產首選」

渡假村10月連假「晚餐買1送1」　泡戶外五行湯、玩音樂派對

投縣一般性補助款+計畫性補助減108億　籲中央遵財劃法、公平標準

女跑馬拉松「男友嗑光補給零食」網炸鍋！　6秒片衝破360萬觀看

人找到了！夫妻檔協作南三段失聯8天　今自行下山平安返回部落

幕後／黨魁戰推會贏的！郝龍斌慎估黨員票比　趙少康出線機率高

漢堡王超狂「雞薯條堡」快閃回歸5天　最低下殺46折

張曼玉隱居法國過農村生活！　「全身包緊緊撿雞蛋」畫面流出

進火鍋店問「有收10%服務費嗎？」老闆娘霸氣回11字！全場大讚

關鍵轟率桃猿逆轉勝兄弟　林承飛：全壘打只是手段 關鍵是推進壘上人

【你好 我吃一口】主人挑釁烏龜 下一秒竟被咬慘叫！

地方熱門新聞

盛唐中醫受害者！國民黨前主委妻子病逝

前議員特助是大峽谷地主　罰300萬送辦

中華電信仁和機房改接工程台南部分用戶16日晚間通訊受影響

《聽你說》微電影上架耶底底亞協會攜手台南警方呼籲關注家暴

提前迎中秋！大雅「藝家人」活動千人熱情參與

彰化飼主愛鳥飛失　懸賞加碼到10萬急尋　

新北有機好茶評選揭曉　坪林茶農陳金環奪金質獎

鳳梨大王賭輸數億？微熱山丘講話了

8年污水困擾終結！新北板橋68戶居民完成接管

大量陸客遊金門不熟交通規則　縣府稽查及宣導

普發5000先來　嘉縣1.6萬鄉民最快下月就能領

櫻花季提前報到？台南山上河津櫻秋季綻放

嘉藥迎新！2200新生射紙飛機啟航72歲校友攜夫再拚碩士

妻跌倒難起身夫行動不便　東港警及時解圍

更多熱門

相關新聞

武德宮捐物資朴子警分局代送

武德宮捐物資朴子警分局代送

嘉義縣朴子、六腳、東石等地區先前因颱風及豪大雨造成嚴重災情，不少家庭及獨居長者生活受到衝擊。經顏姓民眾協助聯繫北港武德宮，武德宮秉持關懷鄉里、回饋社會之精神，主動捐贈普渡物資100箱及白米40公斤裝50袋，由武德宮總幹事陳再良親手交付物資予朴子警察分局分局長林思妙。

內埔警送暖+揭詐騙陷阱　籲鄉親「錢要顧好」

內埔警送暖+揭詐騙陷阱　籲鄉親「錢要顧好」

夫入獄　婦獨力顧病母+8歲女兒

夫入獄　婦獨力顧病母+8歲女兒

立委張嘉郡攜手福慧關懷協會　募集兩千公斤物資送愛到水林

立委張嘉郡攜手福慧關懷協會　募集兩千公斤物資送愛到水林

嘉義民宿「覓光心旅」提供長照者喘息空間

嘉義民宿「覓光心旅」提供長照者喘息空間

關鍵字：

失智照顧長者支持藝人公益社會關懷慈善活動

讀者迴響

熱門新聞

Lisa掰了Labubu！LV包掛「黃色新歡」　粉絲全暴動

陳曉東淚替于朦朧發聲！「為何全在刪文」

快訊／U18台灣3比2勝韓國奪季軍

3千萬、6間房也買不到快樂　21歲獨子繼承遺產後崩潰：快撐不下去

釋昭慧籲拒領1萬！求「捐入國家續命款」

知名烘焙坊驚傳倒閉！負責人夫妻失聯

于朦朧墜樓亡「犯人背景硬」！全案14大疑點一次看

《2分之一強》舞陽宣布結婚！「法國絕美婚紗曝光」

微熱山丘月餅發霉！宣布全面停產退費　千人湧入粉專讚爆

李光洙缺席婚禮　金鐘國親口公布原因：只邀請50人

關鍵改判奪季軍！U18教頭：韓國捕手阻擋

Jennie爆熱戀！街上牽手緊抱好萊塢男星「私照外洩」

女神級啦啦隊長結婚了！金韓拿披白紗嫁團長　安芝儇驚喜到場

台南台積電工安意外　工人遭風扇擊中摔落3m亡

全紅嬋上大學了！　開學照曝光

更多

最夯影音

更多

【燒成火海】聯結車自撞！油箱噴飛爆炸 火光瞬間吞沒

【借踩一下】博美為上沙發 竟將爸爸當梯子XD

【出動三輛紅斑馬】高雄女騎車闖國道！　一路往北狂飆20公里

【你好 我吃一口】主人挑釁烏龜 下一秒竟被咬慘叫！

【超危險！】看護推輪椅搭電扶梯翻車　阿伯重摔波及乘客2傷

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯宵夜大PK

全聯宵夜大PK

「文里補習班」開課啦！今天要來補「好眠」，開箱6樣全聯宵夜，讓你吃飽好睡覺！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面