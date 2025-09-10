百寶袋裡不只米糧！內埔警送暖+揭詐騙陷阱　提醒鄉親錢要顧好

▲內埔警分局結合玉皇宮舉辦慈善物資分送活動。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

內埔警分局10日結合玉皇宮舉辦慈善物資分送活動，廟埕裡長輩們提著物資袋，臉上掛著笑容。除了讓弱勢家庭感受到社會的溫暖，警方更把握這個機會，把最新的防詐與婦幼安全觀念送進人心，讓治安維護不再只是口號，而是真正走進社區生活。

活動現場，警方針對近期常見的詐騙手法，例如「假投資」、「假檢警」、「假親友急需借錢」、「人頭帳戶詐騙」等進行說明，提醒鄉親們務必提高警覺，若遇到可疑訊息或來電，務必「冷靜、查證」，並撥打 165反詐騙專線確認，避免辛苦錢遭詐騙集團騙走。

警方也另針對婦幼安全議題進行宣導，提醒家長與小朋友注意網路交友風險，避免將個人資訊或照片隨意分享；並呼籲社區居民遇有家庭暴力或性侵害案件，應立即撥打 113保護專線 或報警處理，警方將提供即時協助，確保婦幼人身安全。

分局長江世宏表示，透過與萬巒鄉公所、玉皇宮慈善活動合作，不僅讓弱勢家庭獲得物資協助，也讓防詐與婦幼安全的觀念傳遞到基層社區，進一步提升自我保護意識。未來持續深入各鄉鎮廟宇、社區、校園，推動治安宣導，與鄉親一同守護財產與人身安全，共同打造安心宜居的生活環境。