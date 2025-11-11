　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

出國被店員一眼認出「是台灣人」！　一票人都遇過：有特別氣息

▲▼桃園機場,旅客,出國,旅遊,出境,入境。（圖／桃園機場公司）

▲出國被店員認出是台灣人。（圖／資料照）

記者施怡妏／綜合報導

一名網友分享在越南旅遊的經驗，竟被服飾店店員準確地辨認出是台灣人，店員詢問「Are you from Taiwan?（你是從台灣來的嗎？）」甚至還說台灣人有一種特有的「Taiwan vibe」，讓他又驚又喜，也好奇台灣人的氣息是什麼？對此，網友紛紛表示，「表情真誠自然」、「給人親切的感覺」。

有網友在Threads發文，與友人在越南逛街時，服飾店店員突然用英文問他是否來自台灣，「她說台灣人有種 Taiwan vibe，和其他華人不太一樣。」

原PO想起，之前看過一篇報導，提到韓國人覺得台灣人很好認，「台灣人有一種氣息，一眼就能辨認」，讓他不禁好奇，所謂的「台灣人vibe」到底是什麼？

貼文曝光，掀起網友討論，「氣質柔和、有禮貌感、行為謙和、表情真誠自然、整體能量溫和」、「台灣人比較天真，動作自然、不拘小節」、「台灣人有一種真誠與禮貌，是其他地方少見的特質」、「台灣人都很有禮貌，說話不咄咄逼人，感覺溫和又謙虛」。

不少人都有一眼被認出台灣的人的經驗，「我去馬爾地夫買紀念品，老闆直接用中文說：『台灣人齁，幫你打折』」、「我在澳洲墨爾本念書時，教授一眼看出我是台灣人，我問他怎麼知道？他笑著說：『因為你剛剛有排隊』」、「在澳門搭公車，讓位給手上抱著嬰兒的年輕媽媽，她笑對著我說你一定是台灣來的遊客，因為在公車上只有台灣人會讓坐，車上的人都轉頭看著我，當下我以台灣人為榮」。
 

11/09 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

普丁身體亮紅燈？右手「腫如麵包」炸青筋　詭異照瘋傳
「雙北明放颱風假？」一票搖頭：早點睡比較實在
快訊／名醫江漢聲遭持刀攻擊！　輔大醫院聲明揭傷勢
快訊／輔大醫院名醫江漢聲遭砍！　診間濺血
快訊／明10縣市達停班課標準　最新風雨預測出爐
大里人嗨翻！「豪華影城」確定進駐　終結電影沙漠

