地方 地方焦點

台灣農曆7月盛事！大士爺文化祭三天祭典展開

▲▼ 2025年民雄大士爺祭祈福團拜 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲2025年民雄大士爺祭祈福團拜 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

一年一度的民雄大士爺文化祭12日清晨於大士爺廟舉辦祈福團拜揭開序幕，大士爺神尊開光後展開一連3天祭典。嘉義縣副縣長劉培東、立法委員蔡易餘、陳冠廷與大士爺廟董事長周漳炎率董監事、各級民代、地方各界團拜，祈求觀音大士庇佑嘉義。

▲▼ 2025年民雄大士爺祭祈福團拜 。（圖／嘉義縣政府提供）

「民雄大士爺文化祭」、「基隆中元祭典」、「屏東恆春搶孤」與「宜蘭頭城搶孤」並列農曆7月4大祭典，歷史悠久。

相傳乾隆年間，每年農曆7月陰風慘淡，唯有觀音大士現身才能鎮壓孤魂，因此鄉親在每年農曆7月供奉大士爺像，誦經3天超渡孤魂，並在農曆7月21日至23日連續3天舉辦祭禮。

▲▼ 2025年民雄大士爺祭祈福團拜 。（圖／嘉義縣政府提供）

清晨5點大士爺紙糊神尊開光點眼，莊嚴威儀的觀音大士端坐正殿，手持令旗監普，吉時一到眾人循古禮舉團拜，眾人依序行三跪九叩首禮、上香、獻聖茶、獻果、獻素五牲、獻壽桃、獻爵，最後由董事長周漳炎恭讀疏文、焚燒疏文，儀式莊嚴隆重。

周漳炎指出，大士爺神威顯赫，信眾祈求四時無災、八節有慶，感謝各界參與一年一度的文化盛事。

劉培東表示，民雄大士爺文化祭是台灣農曆7月4大慶典之一，透過祈福團拜讓眾人平安度過慈悲月，也祈求台灣平安。

文化祭今晚將舉行「嘉義好神影歌星晚會」，邀請多位歌星與民眾同歡，昨13日傍晚在文隆橋下舉行放水燈法會，後天14日壓軸「恭迎大士爺昇天祈福大典」，大士爺會為眾人帶走災厄，邀請大家一起來祈福、求平安。

▲▼ 2025年民雄大士爺祭祈福團拜 。（圖／嘉義縣政府提供）

嘉義民雄大士爺文化祭祈福

