嘉義水上槍響！前地主欠60萬工程款　工人上門討錢遭誤認討保護費

▲水上某工地槍擊案，開槍男子聲押獲准。（圖／嘉義地檢署提供，下同）

記者翁伊森、劉人豪／嘉義報導

嘉義縣水上鄉某工地，發生因前地主欠5、60萬工程款，工程行來要錢時，現地主的工程行以為對方是來要保護費，找24歲蔡姓男子到場處理，雙方發生糾紛後蔡男開槍，警獲報後查訪、蒐證，12日以公共危險、妨害自由等通緝案件，逮捕蔡男並扣得本案改造手槍2支及子彈3顆等事證。

據了解，水上鄉某工地，前地主找了工程行施工，但施工完後前地主消失不給錢，工程行找一群人去現場要前地主要錢，但不知道這塊地已經轉讓給另一個地主，而現地主也找工程行到場施工，而現場工人以為來找前地主的人是來要保護費，另外找了蔡男到場處理，而蔡男跟來要錢的工程行後續發生糾紛並開槍。

嘉義地檢署指出，8月26日，接獲嘉義縣水上鄉某工地，發生槍擊毀損汽車板金案件，遂由檢察官指揮偵辦，經組成專案小組查訪、蒐證後，於同年9月12日，由專案小組循線以公共危險、妨害自由等通緝案件，逮捕蔡男到案，並扣得本案改造手槍2支及子彈3顆等事證。

檢察官訊問蔡男後，認被告涉犯槍砲彈藥刀械管制條例違法持有具有殺傷力之手槍、毀損器物等罪嫌，犯罪嫌疑重大，有聲請羈押之原因及必要，向嘉義地方法院聲請羈押獲准。