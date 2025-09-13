痛批財劃法獨厚北部　黃偉哲：台南淪為最大犧牲者

▲台南市長黃偉哲出席行政院「財劃法及補助交流會議」，為南部財政權益發聲。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

行政院13日召開「財政收支劃分法及2026年度補助交流會議」，台南市長黃偉哲痛批新版財劃法「公式錯誤、獨厚北部」，讓台南、高雄成為最大受害者，他強調台南獲配497億元統籌分配稅，雖比去年增加174億元，卻在六都中墊底，甚至低於新竹縣市與彰化縣，嚴重剝奪南部發展資源。

黃偉哲指出，新版財劃法形同「毒樹果實理論」，不僅分配公式出現瑕疵，導致346億元無法分配，更是在立院「3分鐘倉促修法」下草率通過，他批評藍白立委漠視錯誤，完全不負責任，讓地方政府無從發聲。

黃偉哲市長進一步表示，財劃法的分配指標失衡，營利事業營業額與人口數比重高達75%，卻未能反映地方承擔的環境治理成本。例如，台南設有台積電多座晶圓廠與先進封裝廠，產值龐大卻因稅籍登記在新竹，資源被北部攫走；而台南需治理多條河川，財政卻反而吃緊，凸顯新制是「為雙北量身訂做」。

黃偉哲強調，台南雖然受分配不公，但仍願與各界「坐下來談」，呼籲理性檢視並修正財劃法，讓統籌分配稅真正發揮調劑功能，推動區域均衡，達到「縣市好、台灣才會更好」的目標。