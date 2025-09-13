　
地方 地方焦點

台南麻豆消防推「擊退一氧化碳怪獸」遊戲　寓教於樂守護居家安全

▲南消二大隊麻豆消防分隊設計「擊退一氧化碳怪獸」遊戲，吸引大小朋友參與防災學習。（記者林東良翻攝，下同）

▲南消二大隊麻豆消防分隊設計「擊退一氧化碳怪獸」遊戲，吸引大小朋友參與防災學習。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市消防局第二大隊麻豆分隊，13日別出心裁推出「擊退一氧化碳怪獸」網頁遊戲，搭配頒獎及現場宣導，寓教於樂吸引大小朋友參與，市長黃偉哲強調，提升防火防災觀念，就是給消防最有力的支持，呼籲市民共同營造安全宜居的城市。

▲南消二大隊麻豆消防分隊設計「擊退一氧化碳怪獸」遊戲，吸引大小朋友參與防災學習。（記者林東良翻攝，下同）

麻豆分隊配合內政部消防署舉辦的「2025年防範居家一氧化碳中毒青少年四格漫畫競賽」，邀請初選脫穎而出的麻豆國中張、周二位同學到場，頒發「國中組佳作塗鴉獎」與紀念品，並由消防之友會第二辦事處加碼致贈「住宅用火災警報器」，期勉學生持續推廣居家安全。

▲南消二大隊麻豆消防分隊設計「擊退一氧化碳怪獸」遊戲，吸引大小朋友參與防災學習。（記者林東良翻攝，下同）

消防局指出，隨著天氣轉涼，秋冬是一氧化碳中毒的高風險期，分隊特別設計「擊退一氧化碳怪獸」遊戲（網址：https://madou-firefighter.neocities.org/co_game），吸引民眾打卡參與並領取宣導品。局長李明峯表示，透過遊戲與互動，能讓家長與孩子在樂趣中記住防範重點。大隊長王騰毅也提醒，一氧化碳無色無味、毒性強，只要少量吸入就可能致命，呼籲市民加強警覺，共同守護生命財產安全。

▲南消二大隊麻豆消防分隊設計「擊退一氧化碳怪獸」遊戲，吸引大小朋友參與防災學習。（記者林東良翻攝，下同）

09/11 全台詐欺最新數據

