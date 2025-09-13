　
社會 社會焦點 保障人權

買地付2000萬！契約無效「遲8年才還錢」　法院判賠823萬利息

▲彰化地方法院。（圖／記者唐詠絮攝）

▲一名男子拿2000萬向祭祀公業管理人購買土地，因管理人無權代理，向法院請求需給付823萬餘元利息。（圖／記者唐詠絮攝）

記者唐詠絮／彰化報導

一名男子於9年前向祭祀公業時任江姓管理人購買彰化市土地支付2000萬元後，因前管理人無權代理導致契約無效，直到去年才將款項返還，黃男向法院提出被告應支付利息，法院認為利息返還請求權已超過5年短期時效，法官認為被告早在8年前就知道契約無效，判定被告需給付823萬8356元的法定利息。

原告黃男主張，他於2006年間透過祭祀公業時任江姓管理人，以總價2795萬元購入彰化市某地段土地，並先後支付共2000萬元價金。然而，被告方其後卻以「江未經半數派下員同意、已遭解任」為由，主張契約無效，拒絕辦理過戶。
黃男因此提起訴訟要求移轉土地所有權，台中高分院2022更一審判決確認契約無效。直到2024年11月12日，祭祀公業才將2000萬元返還給原告，但拒絕支付任何利息。

黃男認為，被告早在2016年5月間就已知契約存在無效問題，卻遲至2024年才還款，其間長達8年多的時間，該筆款項應依法附加利息。原告依民法第182條第2項規定，請求被告給付按年利率5%計算之利息830萬4109元。

被告祭祀公業則辯稱，該筆款項並非故意不還，而是因相關訴訟尚未確定，無法提前返還。他們主張，利息不應依法定利率5%計算，而應以銀行活期儲蓄存款實際所生的利息30萬6263元為準。此外，被告也主張利息返還請求權已超過5年短期時效，原告請求有違誠信原則。

經法院審理，認定被告早在105年7月19日就已知悉契約存在無效情形，卻直到113年才返還款項，其間原告確實無法利用該筆資金。法院根據民法第182條第2項及第203條規定，判定被告應附加法定年息5%計算利息。第一筆1000萬自105年7月19日起算，利息為415萬8904元、第二筆1000萬自105年9月15日起算，利息為407萬9452元；合計823萬8356元。並自今年4月6日起至清償日止，仍需按年息5%計付利息。

買地付2000萬！契約無效「遲8年才還錢」　法院判賠823萬利息

買地付2000萬！契約無效「遲8年才還錢」　法院判賠823萬利息

