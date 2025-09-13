扯！烏克蘭戰機飛一半「飛彈掉出來」　炸毀警官高層父母家

▲飛彈炸毀警方高層父母的住宅。（圖／翻攝自kp.ua）

記者王佩翊／編譯

烏克蘭一架戰機11日在沃倫州盧茨克區科皮爾村上空執行任務時，意外發射了一枚飛彈，導致飛彈直接落入民宅，使整棟房屋全毀。令人震驚的是，屋主竟是烏克蘭特種警察部隊KORD副指揮官的父母，而當局也已經對此次事故展開調查。

根據烏克蘭媒體報導，這架烏軍戰機當時在村莊上空進行超低空飛行，高度僅約50公尺。目擊居民描述，「戰機在村子周圍不斷盤旋，盤旋到第三圈時，我聽到一聲爆炸聲。等我和丈夫跑到現場時，房子已經被全部燒毀，許多人家的窗戶玻璃被震碎，屋頂被掀翻。」

11 вересня у селі Копилля Луцького району Волинської області з українського винищувача впала ракета, у результаті чого було зруйновано житловий будинок. ДБР розпочало розслідування (відео ТРК "Аверс") pic.twitter.com/XIiZsV6NS9 — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) September 11, 2025

根據當地電視台TRK「Avers」引述消息來源報導，這枚飛彈是從戰機上「脫落」，而非故意發射。軍方尚未公布事故原因，外界推測可能是機械故障或操作失誤所致。截至當地時間上午6點，國家調查局官方網站尚未發布正式聲明。

儘管飛彈掉落並未造成人員傷亡，但是其中一棟遭到炸毀的民宅，是當地特種警察部隊KORD副指揮官父母的房子，所幸當時無人在家。

烏克蘭國家調查局（GBR）已針對此事展開調查，並將案件定調為「烏克蘭戰機航空彈藥墜落科皮爾村事件」。目前以違反飛行規定罪名進行偵辦，依據刑法第416條第2項處理。