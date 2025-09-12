　
國際

哈利王子突現身基輔！將與烏克蘭總理會面　行程曝光

▲▼ 英國哈利王子。（圖／路透）

▲哈利應烏克蘭政府的邀請造訪基輔。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

英國哈利王子（Prince Harry）造訪烏克蘭首都基輔，承諾將全力協助在俄烏戰爭這3年期間身負重傷的軍人康復。哈利這次行程是應烏克蘭政府正式邀請，他在前往基輔的夜班火車接受採訪時說，「我們無法阻止戰爭，但我們能做的就是盡一切所能協助康復過程」。

衛報報導，俄烏戰爭開打至今已經三年，根據今年早些時候的估算，戰火造成約13萬人終身殘疾，烏克蘭政府如今把運動復健列為退伍軍人政策核心。

哈利透露，他是在美國紐約偶遇利維夫「超人創傷中心」創辦人奧爾加（Olga Rudnieva）後，決定接受基輔之行的邀請，「當時我問她，我能幫上什麼忙，她說『你能帶來的最大影響就是親自到基輔』」，在與妻子、英國政府確認可行之後，便收到正式邀請。

哈利這次的基輔行程將參觀烏克蘭國家二戰歷史博物館，預計與200名受邀的退伍軍人見面，還要和烏克蘭總理思維里登科（Yulia Svyrydenko）會面。他也計畫與他的永不屈服運動會慈善基金會（Invictus Games Foundation）團隊詳細說明協助傷者的新計畫，目標是將其逐步擴展至烏克蘭全國各地。

此前，哈利才從美國前往英國出席活動，並在倫敦與父親、英王查爾斯三世進行私人會面。

09/11

無人機徹底改寫戰爭　人性邊界的掙扎與選擇

在當今戰場上，科技不再只是輔助角色，而是戰爭的主角。在俄烏戰爭中，密集飛行的無人機取代了傳統衝鋒的士兵，成為新時代殺戮與防禦的代名詞。過去，人們對戰爭的想像，是坦克隆隆、槍林彈雨。如今戰線可能遠在十公里之外，敵我之間的對決由幾百美元的無人機進行，且瞬息萬變，無聲而致命。

烏蘇-27扎波羅熱墜毀　30歲飛行員陣亡

老鼠大軍入侵！車臣特種部隊爆漢他疫情

烏女地鐵遭驚恐殘殺　川普再怒：快死刑！

波蘭戰機「開火攻擊」　聲稱擊落俄無人機

關鍵字：

哈利王子烏克蘭康復俄烏戰爭退伍軍人

