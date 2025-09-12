　
社會 社會焦點 保障人權

「雨刷」被羈押禁見提抗告！高雄高分院駁回

▲▼「雨刷」蔡政宜決定參選嘉義縣第4選區議員，今成立競選總部。（圖／民眾提供）

▲「雨刷」蔡政宜被裁定羈押禁見，高雄高分院駁回抗告。（圖／ETtoday資料照）

記者賴文萱、柯振中／高雄報導

曾因中職假球案服刑的嘉義縣無黨籍議員、綽號「雨刷」的蔡政宜，因為捲入洗錢案，8月31日準備出境前，被檢警拘提到案，本月2日被法院裁定羈押禁見。蔡政宜對此不服、提出抗告，不過高雄高分院12日駁回，維持羈押禁見的裁定。

根據調查，蔡政宜2009年因中職簽賭假球案遭判刑3年8個月，出獄後2022年成功當選嘉義縣議員，試圖以「重新做人」的姿態返回政壇，怎料又捲入國內、跨國洗錢案。

檢警懷疑蔡政宜協助東南亞多家博弈網站進行地下匯兌，3年來金流超過200億元，以0.5％至1％的來算的話，獲利恐怕超過億元。

蔡政宜8月31日準備從桃園機場出境，飛往越南胡志明市，不過被檢警拘提到案。檢方同步展開搜索，本月1日經過複訊，橋頭地檢署檢察官認定蔡涉犯《洗錢防制法》等罪嫌重大，且被拘提到案時人在桃園機場，有事實足認有逃亡、湮滅證據、勾串共犯或證人之虞，向法院聲請羈押禁見，高雄地院合議庭也裁准羈押禁見。

對此，蔡政宜感到不服，提出抗告。高雄高分院合議庭認為，原裁定並無不當，12日裁定駁回抗告。

關鍵字：

議員高院禁見洗錢案裁定

