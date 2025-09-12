托嬰換來「愛女終身失明」父母悲慟求償　無照保母須賠3401萬

記者黃宥寧／台北報導

新北淡水一名無照保母謝旻燕，受託照顧僅3個月大的李姓女嬰，卻在照護期間疑因施以重度虐待，釀女嬰出現腦傷、雙眼失明，並留下重度發展遲緩與智能不足等終身傷害。刑事部分，謝女被依成年人故意對兒童犯重傷害罪，判處有期徒刑7年6月；民事部分，李姓父母原求償逾4500萬元，士院審結，認謝女須賠償女童與其父母合計3401萬元。

李姓夫妻因工作繁忙，自2019年1月28日起，將年僅3個月大的女兒交由謝女與丈夫在宅托顧，每週日夜至週五夜返家。2月13日父母接回時，曾發現女嬰下巴兩側有瘀青；但2月17日晚間再度交由謝女照顧，2月19日晚間，謝女外出倒垃圾，丈夫竟發現女嬰意識不清，緊急送醫。

急診檢查顯示，女嬰有硬腦膜下出血、雙眼視網膜出血，醫界認定屬「虐待性頭部創傷」（Abusive Head Trauma），後續引發腦萎縮、頑固型癲癇、重度智能不足與雙眼失明，需終身依賴照護。

李姓夫妻在刑事附帶民事訴訟時，合計求償金額高達4547萬1072元。女嬰2525萬1840元（含醫療費、看護費、勞動力減損及精神慰撫金）、李父1021萬8232元（含請育嬰假期間的薪資損失及慰撫金）、李母1000萬元（精神慰撫金）。

開庭時，謝女全盤否認施暴，強調自己照顧過程兢兢業業，還曾提醒父母不要上下搖晃孩子；女嬰臉上瘀青不一定是在她照顧期間形成。她更指出，2019年10月21日女嬰曾在父親照顧時從沙發跌落，頭部受傷，可能才是病情惡化的原因。此外，她質疑原告提出的醫療單據雖能證明有支出，但不必然與她的行為有因果關係。

法官指出，台大醫院三度鑑定及馬偕醫師證詞均顯示，女嬰在2019年2月19日送醫前「數小時內」遭受猛烈搖晃或撞擊，屬「虐待性頭部創傷」，最能解釋腦出血合併雙眼嚴重視網膜出血的特殊傷勢。至於「父親跌落事件」，醫院函文僅稱「可能影響」，無法證明加重比例；且法律原則上不允許將父母的照顧疏失轉嫁為未成年子女的「與有過失」，因此不能減輕被告責任。

法院因此判決謝女扣除犯罪被害補償金144萬元後，須賠償女嬰2180萬5864元；另須賠償李父621萬8232元、李母600萬元合計3401萬4096元，全案還可上訴。

另外，法院同時准許假執行，若原告依序提供相當擔保金額，可先行執行，被告如預先供同額擔保，則可免假執行。