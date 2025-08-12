新莊8月嬰搶救後脫險！保母否認施虐5萬交保　男嬰父母提告

▲男嬰保母昨日晚間到新莊分局接受訊問 。（圖／記者陳以昇攝）

記者葉品辰／新北報導

新北市新莊區昨(11)日發生一起疑似虐嬰事件，一名8個月大的男嬰不明原因頭部受到重創陷入昏迷，被保母送往醫院救治。院方收治後發現，男嬰有顱內出血，狀況相當危急，經過搶救後已脫離險境。由於男嬰顱內出血症狀有新有舊，不排除是長期受傷，保母為自清，昨日深夜自願前往地檢署接受檢察官問訊，複訊後，今（12）日凌晨以5萬元交保，男嬰父母也對保母提告傷害罪。

據了解，這名男嬰1個多月前才轉介給家住新莊地區的這名年約50歲專職保母照顧，昨天上午男嬰送來保母家後，保母發現男嬰不願喝奶，更出現嘔吐、意識昏迷等症狀，急忙通報119，由救護車送往輔大醫院急救。院方檢傷後，發現男嬰有嚴重顱內出血，醫院隨即轉報社會局家防中心疑似有兒童不明成傷案件，社會局家防中心轉報警察局婦幼隊後，再行轉知分局。分局獲悉後立即啟動調查，並報請新北地檢署婦幼組指揮偵辦。

▲鑑識小組到保母家搜索後離開，並無發現異狀。（圖／記者陳以昇攝）

昨日晚間7時許，警方依關係人身分將保母與男嬰父母帶回，並前往保母住處進行搜索，並未發現異狀，保母照料的其他孩童均無受傷。

男嬰父母收到通知時情緒激動，後續轉趨平和，雖相信保母並未施暴，但因傷害已造成，因此有對保母提出傷害告訴，保母則為了自清，昨日深夜自願前往地檢署接受檢察官問訊，複訊後，今（12）日凌晨以5萬元交保。至於男嬰受傷的真正原因，有待進一步調查釐清。