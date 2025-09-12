　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

陳漢典人生勝利？老粉搖頭曝「早期很慘」：從無名小輩熬過來

▲▼《綜藝大熱門》轉為週末大型綜藝節目記者會，主持人吳宗憲、陳漢典、LULU出席。（圖／記者湯興漢攝）

▲陳漢典和LuLu要結婚了。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

藝人LuLu（黃路梓茵）、陳漢典的婚訊，讓不少人直呼驚喜，就有網友認為，陳漢典模王出世，有《全民大悶鍋》郭子乾罩，背後還有王偉忠。大悶鍋之後還有《康熙來了》，換蔡康永、小S罩，康熙沒了還有《綜藝大熱門》，換吳宗憲罩，直呼「他演藝經歷真的也太順了吧！」但就有老粉絲曝光陳漢典勵志故事，「他其實早期很慘。」

該名網友在PTT回文，外界以為陳漢典一路有人罩、星途超順，完全誤會了。他回憶對方早年從真理大學國貿系畢業後找不到理想工作，舞者之路不順、模仿也不成熟，雖靠《全民大悶鍋》模王選拔奪冠卡進門，卻依舊零通告，只好天天到棚內刷存在感、主動找鏡頭，「大概就是喜劇之王的尹天仇那種模式，工作人員大概也都知道他就是來凹工作機會的，不好說破但也沒給他多少好臉色看。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

因為天天刷存在感，郭子乾、邰智源幾位前輩忍不住被陳漢典的毅力感動，給他上場跑龍套，但一開始陳漢典根本沒什麼鏡頭，也沒有被互動，「好幾次他都想過，是不是他不太適合這行，差點要放棄了，後來牙一咬撐過去，開始想辦法主動找鏡頭讓悶鍋的前輩整，放下形象讓自己被其他包括新人在內的所有人各種欺負，才終於開始慢慢讓人記得。」

後來新人越來越多，但陳漢典的認真和敬業被王偉忠看在眼裡，便安排他到《康熙來了》擔任助理主持人，「其實這也是好幾年累積下來的成果，所以他絕對不是什麼星途順利的，他也是從無名小輩慢慢熬過來，算是蠻勵志的故事。」

看到貼文後，網友們也紛紛點頭，「我也記得他一開始不紅，大家都只看到出名之後的印象」、「漢典就是真正一熬再熬不放棄熬出來的」、「心理素質要非常強大才辦得到」、「他最強的是，表演能吸睛但不會搶走大哥大姐的風采，很懂得怎麼樣當個好綠葉」、「真的，熬有夠久才變成一個咖。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/11 全台詐欺最新數據

更多新聞
550 1 8028 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
柯文哲交保撤銷　張益贍：陳智菡「主動」同車是原因
葉君璋再談林哲瑄「801事件」
快訊／職籃工會狀告籃協！　運動部出手
快訊／柯媽心疼：神明會責罰！
柯文哲交保撤銷　陳智菡「FB被灌爆」！
快訊／特助竟是「美濃大峽谷」盜採地主　議員道歉立即炒人
把柯文哲押回去？高院撤銷交保裁定　謝寒冰驚喊：我猜錯了
陳漢典人生勝利？老粉搖頭曝「早期很慘」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台中「這地區」年漏百萬噸水　美光科技霸氣捐4710萬換管

台鐵3連假再加開30班次　9/16起開放訂票

柯文哲7千萬交保遭撤銷！陳智菡「FB被灌爆」一票怒：都妳害的

陳漢典人生勝利？老粉搖頭曝「早期很慘」：從無名小輩熬過來

父母與長官誤會大了！愛泡咖啡廳看書、工作不是偷懶　醫師揭兩因素：效率提升

早餐吃什麼＝你的勇氣來自哪裡？超準心理測驗公開

全台唯一0元！屏東教師節禮金惹議　縣府急採購：將發6百禮券

她收簡訊「8萬8擴肛手術」　直徑跟滑鼠一樣大！苦主回覆更傻眼了

淡江大橋最後節塊就位　陳世凱：總統9/16出席合龍儀式

快訊／11縣市大雨特報　「大雷雨炸2地」國家警報響

Lulu.陳漢典結婚　到底是不是為了憲哥的錢XD

提前得知陳漢典.Lulu要結婚 吳宗憲直播「笑容藏不住」

【奈米級肉肉】要當李多慧的腰真的太難了

【太危險了】微波木製餐盒起火！店員急滅火

陳漢典.Lulu真的官宣結婚 回顧在大熱門「甜蜜11年」！

【善與愛同框】視障阿嬤靠按摩維生　客人千元送暖她感動不敢收

【等這一天很久了】黑貓逮到機會報復同伴　直接坐紙箱上不讓出來XD

被誤認成Karina　Winter無言笑出來

【直擊暴亂】尼泊爾暴民衝車搶手機　台灣團躲飯店拍下街頭慘況

Lulu陳漢典結婚！曾連爸媽都湊CP　「大學初見他」互動就超有默契

台中「這地區」年漏百萬噸水　美光科技霸氣捐4710萬換管

台鐵3連假再加開30班次　9/16起開放訂票

柯文哲7千萬交保遭撤銷！陳智菡「FB被灌爆」一票怒：都妳害的

陳漢典人生勝利？老粉搖頭曝「早期很慘」：從無名小輩熬過來

父母與長官誤會大了！愛泡咖啡廳看書、工作不是偷懶　醫師揭兩因素：效率提升

早餐吃什麼＝你的勇氣來自哪裡？超準心理測驗公開

全台唯一0元！屏東教師節禮金惹議　縣府急採購：將發6百禮券

她收簡訊「8萬8擴肛手術」　直徑跟滑鼠一樣大！苦主回覆更傻眼了

淡江大橋最後節塊就位　陳世凱：總統9/16出席合龍儀式

快訊／11縣市大雨特報　「大雷雨炸2地」國家警報響

屏科大機械系產學專班　1年勇奪50張證照…就學即就業

被揭聯手盜採地主演戲翻車！柯志恩爆氣回嗆　轟市府揭弊後才重罰

林哲瑄引退嚇一跳　陳俊秀：他應該還能再打

張信哲發片挑戰極限　錄音煎熬卻喊：超爽！

川普想得諾貝爾和平獎　頒獎單位：不會受外力影響

台中「這地區」年漏百萬噸水　美光科技霸氣捐4710萬換管

中信兄弟二軍傷兵過多　聯盟宣布取消13日比賽

行動餐車變反詐流動守門員　屏東地檢署巡迴33鄉鎮守護長者

高雄台積宅退燒　帥過頭點名「捷運宅」接棒

狗血劇照進現實！女霸總「愛上下屬」…甩1274萬元逼對方妻離婚

【直擊暴亂】尼泊爾暴民衝車搶手機　台灣團躲飯店拍下街頭慘況

生活熱門新聞

轉錢給自己「帳戶慘被凍結」！行員說話了

呱吉譴責四叉貓被粉絲嗆　暴怒砸耳機、麥克風

水電費新型詐騙「讓上百家庭破產」？真相曝光

「鬼門要關了」3生肖黑翻紅　9禁忌一次看

爆萬萬兩也撤了　陳沂：四叉貓粉絲沒消費力

黃瓊慧力挺四叉貓　表態拒買雪坊優格

第一波「東北季風」時間可能會變！　連6天熱爆37℃

專家：將有一個颱風「非常靠近」台灣

即／興達電廠爆炸！陳其邁：各縣市要用的電應自己負責

決裂百靈果　呱吉喊fine：不會再想往來

民間快遞「違規寄證件帳單」累犯罰則今起調降　每次加罰10萬

四叉貓業配被抵制　鄭家純：只有雪坊是輸家

媲美不二坊！新霸主「蛋黃酥不甜膩、外皮酥」不到50元

台灣活佛爆性騷！　私訊女信徒討清涼照

更多熱門

相關新聞

阿達「連發3文」祝福Lulu閃婚陳漢典！　網刷一排朝聖

阿達「連發3文」祝福Lulu閃婚陳漢典！　網刷一排朝聖

女星Lulu（黃路梓茵）、陳漢典昨（11）日無預警宣布結婚，消息曝光後立刻震驚演藝圈，同時也喜獲一票祝福。為此，曾和Lulu交往過的藝人阿達（昌璟翔），事後也連續發布三篇貼文祝福前任，讓網友們紛紛大讚：「最讚前任。」

LULU、陳漢典同遊加州「早有甜蜜互動」

LULU、陳漢典同遊加州「早有甜蜜互動」

陳漢典最欣賞Lulu哪裡？

陳漢典最欣賞Lulu哪裡？

陳漢典閃婚Lulu！彰化老家狂喜喊「回來辦桌」　私下零架子

陳漢典閃婚Lulu！彰化老家狂喜喊「回來辦桌」　私下零架子

Lulu黃路梓茵私下超甜日系穿搭

Lulu黃路梓茵私下超甜日系穿搭

關鍵字：

陳漢典勵志故事綜藝模王PTT

讀者迴響

熱門新聞

陳漢典出身法律世家！250年超狂家族背景起底

轉錢給自己「帳戶慘被凍結」！行員說話了

陳漢典與LuLu證實有「愛的結晶」

呱吉譴責四叉貓被粉絲嗆　暴怒砸耳機、麥克風

陳漢典「一天對Lulu起幾次色心」羞笑說了

快訊／柯文哲交保抗告　高院發回北院更裁

廖宏淵連戰操樂天投手引球迷關注

激戰片男主是前夫！32歲台灣臀后「到處做到處拍」

于朦朧墜樓亡6疑點！窗外驚見「大片手指抓痕」

快訊／柯文哲、應曉薇交保發回更裁　高院理由曝

被當砲友不交往！激戰完女刀刺心儀男　二審獲緩刑

LuLu閃嫁陳漢典！妹深夜接任務電話1hr內幕

10藝人哀悼《三生三世》于朦朧！

《三生三世》于朦朧死訊證實！工作室沉痛發聲

水電費新型詐騙「讓上百家庭破產」？真相曝光

更多

最夯影音

更多

Lulu.陳漢典結婚　到底是不是為了憲哥的錢XD

提前得知陳漢典.Lulu要結婚 吳宗憲直播「笑容藏不住」

【奈米級肉肉】要當李多慧的腰真的太難了

【太危險了】微波木製餐盒起火！店員急滅火

陳漢典.Lulu真的官宣結婚 回顧在大熱門「甜蜜11年」！

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯宵夜大PK

全聯宵夜大PK

「文里補習班」開課啦！今天要來補「好眠」，開箱6樣全聯宵夜，讓你吃飽好睡覺！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面