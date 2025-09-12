陳漢典人生勝利？老粉搖頭曝「早期很慘」：從無名小輩熬過來

▲陳漢典和LuLu要結婚了。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

藝人LuLu（黃路梓茵）、陳漢典的婚訊，讓不少人直呼驚喜，就有網友認為，陳漢典模王出世，有《全民大悶鍋》郭子乾罩，背後還有王偉忠。大悶鍋之後還有《康熙來了》，換蔡康永、小S罩，康熙沒了還有《綜藝大熱門》，換吳宗憲罩，直呼「他演藝經歷真的也太順了吧！」但就有老粉絲曝光陳漢典勵志故事，「他其實早期很慘。」

該名網友在PTT回文，外界以為陳漢典一路有人罩、星途超順，完全誤會了。他回憶對方早年從真理大學國貿系畢業後找不到理想工作，舞者之路不順、模仿也不成熟，雖靠《全民大悶鍋》模王選拔奪冠卡進門，卻依舊零通告，只好天天到棚內刷存在感、主動找鏡頭，「大概就是喜劇之王的尹天仇那種模式，工作人員大概也都知道他就是來凹工作機會的，不好說破但也沒給他多少好臉色看。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

因為天天刷存在感，郭子乾、邰智源幾位前輩忍不住被陳漢典的毅力感動，給他上場跑龍套，但一開始陳漢典根本沒什麼鏡頭，也沒有被互動，「好幾次他都想過，是不是他不太適合這行，差點要放棄了，後來牙一咬撐過去，開始想辦法主動找鏡頭讓悶鍋的前輩整，放下形象讓自己被其他包括新人在內的所有人各種欺負，才終於開始慢慢讓人記得。」

後來新人越來越多，但陳漢典的認真和敬業被王偉忠看在眼裡，便安排他到《康熙來了》擔任助理主持人，「其實這也是好幾年累積下來的成果，所以他絕對不是什麼星途順利的，他也是從無名小輩慢慢熬過來，算是蠻勵志的故事。」

看到貼文後，網友們也紛紛點頭，「我也記得他一開始不紅，大家都只看到出名之後的印象」、「漢典就是真正一熬再熬不放棄熬出來的」、「心理素質要非常強大才辦得到」、「他最強的是，表演能吸睛但不會搶走大哥大姐的風采，很懂得怎麼樣當個好綠葉」、「真的，熬有夠久才變成一個咖。」