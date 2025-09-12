新莊社區暗藏天九賭場！住戶當密探通報　警連破3門逮28人

▲洪女經營天九賭場，警方查獲28人賭資近200萬。（圖／記者陸運陞翻攝）

記者陸運陞／新北報導

新北市新莊區民全街某處社區住宅暗藏天九牌賭場，不僅有人把風，還設有3道鐵門管制進出人員，但賭客出入馬上引起附近住戶注意，馬上通報警方。新北刑大接獲情資，昨天（11日）凌晨會同轄區警方及霹靂小組，持破門器材前往攻堅，逮捕賭場女性負責人及2名員工，並查扣賭資及抽頭金近200萬元。

據了解，賭場負責人為45歲洪姓女子，原本經營麻將場約三五好友玩樂，自己賺取微薄抽頭金，但越做越大、賭客也越來越多，本月初洪女索性在新莊民全街某社區大樓，租下整層做為天九牌賭場，並以每注1萬元抽頭200元營利，另聘雇37歲鄭男幫忙清算賭注，60歲吳男監看監視器把風。

▲警方前往查緝，迅速攻破樓下第一道鐵門。（圖／記者陸運陞翻攝）

警方接獲情資，前往勘察地形，發現從社區大門到該樓層，總共經過3道鐵門，並且四處裝設監視器，只要有陌生人車靠近，就會立即疏散賭客，增加警方查緝困難。昨天凌晨，警方見時機成熟，派人喬裝進入賭場，並與轄區警力及霹靂小組前往破門攻堅，順利逮捕洪女及同夥，另25名賭客也全數遭逮。

▲警方接連進入，逮捕賭場負責人洪女。（圖／記者陸運陞翻攝）

警方清點，在現場查扣天九牌1副、骰子20顆、限注牌10個，以及監控系統一組等相關證物，而現場賭資及抽頭金將近200萬元。洪女坦承為賭場經營者，警詢後依賭博罪，將其及鄭男、吳男移送新北地檢署偵辦，另其餘25名賭客則依社會秩序維護法裁處。