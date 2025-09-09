20歲露肩包手妹當詐團人頭！開車聚會被逮...閨蜜嚇到閃邊蹲地

▲陳女以每個月2萬元代價當詐團人頭，當街遭警方逮捕，無辜的閨蜜傻眼蹲在路旁。（圖／記者陸運陞翻攝）

記者陸運陞／新北報導

新北市刑事警察大隊上週三（3日）前往新竹，查緝租借人頭給詐團使用的嫌犯。警方發現，該名女子左手包滿刺青，打扮清涼時尚，開車正準備與閨蜜碰面，警方將其攔下逮捕，留下蹲在路旁的閨蜜。隨後前往女子家中，查獲租借給詐團發話用的機台；女子供稱，以每個月2萬元租借人頭，至今還不到3個月。

據了解，上個月（8）警方陸續接獲民眾報案，接到自稱地政或戶政人員，佯稱證件遭人盜用，同時要求加入假檢警的LINE帳號，並以配合調查為由，要求將錢匯入指定帳戶。經查已有3名男子遭騙損失105萬元左右，所有人都稱，對方以未顯示號碼來電，警方依此線索循線查緝。

▲警方發現陳女打扮清涼出門與閨蜜碰面，卻當街遭警方攔下逮捕。（圖／記者陸運陞翻攝）

警方調查，發話地都從國外撥打至台灣由機台轉接，再由網路電話方式，發話撥打給被害人。警方鎖定租用機台的20歲陳姓女子；警方查緝當天，發現開門外出疑似與上游碰面，隨即尾隨查緝，發現另名女子上車後，隨即攔下並表明身分，經查另名女子與本案無關，隨後將陳女帶返新竹新豐住處。

警方在陳女住處發現，以陳女名義申請的IP PBX網路電話轉接機1台、數據機1台、Wifi分享器1台、市話電話盒1個、聯絡用手機2支，另又查獲毒品依托咪酯喪屍菸彈1顆及吸食器。陳女坦承，從6月份開始，以每月2萬元代價，替詐團申請轉接機，並安裝於自家中。警詢後依加重詐欺罪移送新北地檢署偵辦。

▲警方帶著左手包滿刺青的陳女返回住處搜索。（圖／記者陸運陞翻攝）

新北市刑大呼籲，刑事警察大隊及各分局業與轄內戶政事務所、地政事務所共同建立防詐管道，一旦獲悉被害人疑似遭詐，便會通知員警前往了解並阻詐，同時全面掃蕩詐欺集團，避免再有其他被害人上當受騙。民眾若有接獲「未顯示號碼」來電應提高警覺，慎防詐欺集團所為，另外提供名下申設市話予詐欺集團使用亦屬違法行為，切勿貪圖利益以身試法，警方將持續打擊新興詐欺犯罪模式，展現維護社會治安決心。

▲警方在陳女住處查扣IP PBX網路電話轉接機、數據機、Wifi分享器、市話電話盒、聯絡用手機2支。（圖／記者陸運陞翻攝）