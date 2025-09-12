　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

腸癌3期仍活力滿滿！營養師靠飲食時間控制+復健　找回健康人生

▲門諾「腸腸久久」病友會成立，醫師林斈府表示要讓患者知道「你不是孤單一人」。（圖／門諾醫院提供，下同）

門諾「腸腸久久」病友會成立，醫師林斈府表示要讓患者知道「你不是孤單一人」。（圖／門諾醫院提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

「不是抗癌，而是與癌共存！」2年前確診直腸癌第三期， 41 歲的營養師郭澤瑋健康陽光、充滿朝氣；9 日在門諾醫院癌症中心成立的「腸腸久久大腸癌病友會」首場聚會中現身說法。他強調：「不要讓別人覺得你是病人，自己也要把自己當成健康人。」試著與身體和解，生病不是結束，而是一種提醒，許多事該停下來，重新好好生活。
 
郭澤瑋回憶，三年前因血便與「上不乾淨」的異常感就醫，竟被診斷出直腸癌，腫瘤距離肛門口僅 3 公分。他經歷化放療、切除 15 公分腸段及暫時性造口，原以為要與「外掛袋」共度餘生，幸而在醫療團隊努力下得以保留排便功能。

41歲的營養師郭澤瑋在首場病友會聚會中現身說法，鼓勵其他病友。

41歲的營養師郭澤瑋在首場病友會聚會中現身說法，鼓勵其他病友。
 
「一開始掛著造口出門，心裡真的很難熬，不敢跟人解釋。」郭澤瑋說，但在造口治療師指導下，他學會如何處理滲漏與皮膚傷口，逐漸適應生活，「火鍋、牛排照樣吃，只是要學會觀察身體反應。」他甚至笑稱自己「帶著造口減肥」，雖然成效有限，卻逼著自己開始學會規律生活。
 
然而挑戰並未結束。造口關閉後，他發現腸道休息過久，蠕動功能尚未恢復，一度一天要跑二十次廁所。「坐下來三步，還得再回去。」這段時間極為煎熬，但他選擇用飲食實驗與自我觀察來摸索耐受度，甚至用玉米粒觀察消化過程，自嘲是「人體實驗營養師」。
 
如今，他靠著飲食時間控制與復健訓練核心肌群，逐步找回生活節奏。雖然一天僅進食一餐，但他懂得如何補充足夠營養，並開始規劃運動，讓體能逐步回升。他強調：「最重要的是，不要讓別人覺得你是病人，自己也要把自己當成健康人。」

醫師伍哲遜提醒，大腸癌是台灣最常見的癌症之一，但治癒率也相對高，「越早診斷越早治療，就能越少痛苦。」

醫師伍哲遜提醒，大腸癌是台灣最常見的癌症之一，但治癒率也相對高，「越早診斷越早治療，就能越少痛苦。」
 
九月九日，門諾醫院成立「腸腸久久大腸癌病友會」，寓意透過癌症中心的陪伴與分享，期盼病友們能獲得力量，攜手長長久久，走得更穩、更遠。
 
癌症中心主任林斈府在會中指出，讓患者知道「你不是孤單一人」，每一次聚會都是相互扶持、交換真實經驗的契機。「病痛的路很孤單，但我們希望大家能看見前面有人走過，自己也能走得更安穩。」
 
一般外科主治醫師伍哲遜也提醒，大腸癌是台灣最常見的癌症之一，但治癒率也相對高，「越早診斷、越早治療，就能越少痛苦。」他分享，現今腹腔鏡與單孔內視鏡手術大幅縮小傷口、減少出血，復原更快，並強調醫病之間的信任與團隊合作，是治療成功的關鍵。
 
他也不忘提醒術後常見的困擾，例如頻繁排便、肛門口疼痛或造口照護，這些都需要病人和醫療團隊緊密合作。「外科醫師的責任是把腫瘤切乾淨，但要讓病人回到原本的生活樣貌，還需要營養師、復健師、個管師一路陪伴。」伍醫師強調，病人的心情與態度更是恢復的重要關鍵，「心情好，免疫力就會跟著上來。」

營養師特別提醒病友飲食上應注意的事項。

營養師特別提醒病友飲食上應注意的事項。
 
營養師林雅婷也在會中補充，大腸癌患者術後常見腹瀉與頻繁排便，應藉由低油、低渣飲食及充足水分加以調整，必要時輔以藥物，並透過運動與復健幫助腸道功能恢復。
 
「飲食並非一成不變，而是要了解自己身體的耐受度。」林雅婷指出，不少患者會因害怕復發而嚴格忌口，但其實均衡飲食更重要，建議病友在專業建議下循序漸進，找到適合自己的飲食方式。
 
郭澤瑋最後以「與癌共存」總結，鼓勵病友勇敢面對疾病，把它當成生命的老師。「生病是身體告訴你，某些生活習慣需要改變了。當你懂得和它對話，人生會反而更清晰。」他也提醒病友：「當你把注意力轉去幫助別人時，你會發現得到的回饋比想像中更多。」
 

