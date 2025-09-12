11歲姐弟戀分手！恐怖男埋伏餐廳外按地上「扯髮亂剪」羞辱前女友

記者許權毅／台中報導

台中市一名19歲鍾男不滿30歲張姓前女友分手，還有8萬多財務糾紛，昨（11日）發現她在某餐廳用餐，在外等候埋伏，再衝上前掏出剪刀把張女當街壓制，甚至開始剪髮威脅，疑似想藉此「羞辱」張女，鍾男犯案後隨即落跑。警方今（12日）上午9點多將人拘提到案，偵訊後依法送辦。

▲台中市一名鍾男不滿女友提分手，當街持剪刀剪髮施暴。（圖／翻攝社會事新聞影音）



11日凌晨3點多，西屯區漢口路二段與華美西街二段突然傳出爭吵聲，現場一對男女在馬路中央大吵。據了解，該對鍾男跟張女原是男女朋友，雙方近日已經分手，2人交往時間不算長，但有8萬多的財務糾紛。張女11日凌晨有跟鍾男聯繫，談話間脫口自己跟朋友在西屯區居酒屋吃飯，鍾男得知後，疑似因不甘分手與財務一事，駕車在可能處附近尋找，發現張女蹤跡，上前談判。

▲鍾男今早遭檢警拘提到案。（圖／記者許權毅翻攝）

2人話沒說幾句，鍾男突然拿出預藏剪刀，對著張女頭髮亂剪，張女被壓制在地，放聲尖叫，一旁友人也不敢上前。當時事發已經是凌晨3點多，許多民眾被突如其來尖叫聲吵醒，探頭張望。後來，鍾男停手往車子方向走，張女的友人才趕緊上前安撫，把張女帶走，鍾男則隨即落跑。

警方成立專案小組報請檢方指揮偵辦，並且協助張女就醫驗傷、聲請保護令，經調閱監視器，鎖定鍾男去向，今日將人逮捕並拘提到案，全案依妨害自由、傷害等罪移送地檢署偵辦。