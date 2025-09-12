曝選黨主席「還在評估會不會贏」　郝龍斌：領表的時候就會決定

▲前台北市長郝龍斌。（資料照／記者屠惠剛攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

前台北市長郝龍斌今（12日）接受媒體人黃暐瀚的廣播節目《POP 撞新聞》專訪，在被問及參選國民黨主席一事時，郝龍斌坦言，自己「還在評估」會不會贏，以及要了解黨的財務負擔，所以要到下週領表的時候才會做決定。

郝龍斌今日接受黃暐瀚訪問時表示，他之所以到現在才宣布參選黨主席，是因為自己當初是支持盧秀燕參選，但盧秀燕現在已經宣布不選，不然其實他是公開支持盧秀燕，且始終認為，黨主席跟總統候選人是同一個人，選戰比較好打，黨也才帶動得起來。

郝龍斌透露，在之前就有很多人要他參選，但他直到盧秀燕宣布不選後，才很慎重地考慮這個問題，因此，實際上真正開始評估，是差不多一個禮拜左右的事。

黃暐瀚則點出，距離下週一15日領表，時間很急迫，但郝龍斌過去經驗很充足，當過副主席、市長、署長、立委，要不要選黨主席就是一念之間，所以什麼時候做決定？

郝龍斌說，先不要太武斷，當然登記的時候，和趙少康先生兩人一定會做決定，在這之前，除了要評估會不會贏，還要了解黨的財務負擔，所以屆時領表的時候就會決定。

此外，郝龍斌日前提到，國民黨台北市議員游淑慧與鍾小平當初監督京華城案，導致柯文哲後續遭檢廉進一步調查，引來民眾黨支持者不滿，「兩位議員都是成年人，應為各自言行負責」，遭外接質疑是為了藍白合，切割游淑慧與鍾小平。

郝龍斌今日受訪則進一步補充說明，自己沒有在切割，他認為議員監督市政是理所當然的，但現在要放下小恩小怨，包括當年柯文哲當選市長時，質疑郝市府有五大弊案，郝龍斌透露，自己也已經放下了。