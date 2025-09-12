會贏才會參選黨主席！　郝龍斌曝：非常多民眾黨人對我釋出善意

▲郝龍斌。（圖／記者李毓康攝）

記者崔至雲／台北報導

國民黨主席選舉下周一領表，傳出立院黨團總召傅崐萁也有意參選，不過因過往曾遭開除黨籍恐不符資格；也考慮參選的前副主席郝龍斌今（12日）表示，任何人想要參選他都尊重，至於他的考量就是要看會不會贏，會贏才會參選；此外他也透露，非常多民眾黨公職人員，包括地方主委、議員、立委都對他釋出善意，覺得未來2026、2028藍白合是勝選跟重返執政關鍵。

郝龍斌日前表態，會和國民黨戰鬥藍發起人趙少康協調一位出來參選黨主席，如今也傳出傅崐萁也有意參選，郝龍斌今天受訪時表示，任何有意願的人都可以參選，透過民主機制由黨員決定。

但有藍營人士質疑，郝龍斌也曾被開除黨籍，可能也不具資格參選？郝說，「我沒有被開除黨籍，我是當初是退黨，在民國80幾年曾經主動退黨，但我沒有被開除過黨籍」。

媒體問到，傅參選會是他參選的變數嗎？郝龍斌強調，他的參選主要是評估跟徵詢，他決定要參選就是他把握會贏所以才參選，至於參選人有哪些，也是他考量的因素，若決定參選是就是有相當把握會贏。

郝龍斌也提到，自己與趙少康兩人對國民黨都有使命感，都有承擔的心願，兩人中會有一位參選，但沒有說「我輸給誰或贏誰」。郝說，想的最重要是會不會贏，要贏才來參選、承擔責任，會不會讓2028勝選、藍白合也是考量因素。

至於與傅崐萁互動，郝龍斌指出，黨內同志當然都經常見面，大家都是好朋友，但傅沒有跟他提過要選黨主席這件事。

另，媒體也追問，目前藍白合卡在哪一關？郝龍斌說，藍白合根本沒有卡在哪一關，非常多民眾黨公職人員，包括地方主委、議員、立委都對他釋出善意，覺得未來2026、2028藍白合是勝選跟重返執政關鍵。

